エラー、バグ、質問 - ページ 400

新しいコメント
削除済み  
sergey1294:
今、手動で確認しましたが、すべて問題なく終了しています。0.21ロットの買いを建て、0.2ロットの売りを閉じたところ、最小ロットが0.1ロットであるにもかかわらず、0.01ロットの買いが市場に残っていました。4つのアカウントで確認しましたが、そこでも部分決算のエラーはありません。
どのサーバーで、どのようなアカウントタイプ ですか？
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
削除済み  
Valmars:

...オープンポジションを 完全にクローズできないのは不合理です。

そのとおりです。まさにその通りです!

私が間違っているのかもしれません。正しい方向に導いてください。=)

 
voix_kas:

0.01ロットの残りのポジションは、同じ数量の反対売買で決済されるのでしょうか？

つまり、0.01ロットの売り取引は成立するのでしょうか（もちろん、オープンポジションは 完全にクローズします）。

はい、少なくともマニュアルモードでは、0.01ロットの残量がクローズされます。
 
sergey1294:
今、手動で確認しましたが、すべて問題なく終了しています。0.21ロットの買いを建て、0.2ロットの売りを閉じたところ、最小ロットが0.1ロットであるにもかかわらず、0.01ロットの買いが市場に残っていました。Quaternaryで確認しましたが、そちらでも部分閉鎖のエラーはありません。
どのサーバーで確認しましたか？
 
Valmars:
どのサーバーで確認しましたか？

アトパリにて

取引履歴レポート
名前 デモ米ドル秒
取引口座 3072893（USD、Alpari-Demo、demo）
ブローカー アルパリNZリミテッド
日付 2011.06.02 00:07













受注状況
開場時間 ご注文 シンボルマーク タイプ ボリューム 価格 S / L T / P 時間 状態 解説
2011.06.01 22:543972119EURUSD買う0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54じゅうそく
2011.06.01 22:553972122EURUSD買う0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55じゅうそく
2011.06.01 22:563972124EURUSD捌く0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56じゅうそく
2011.06.01 22:593972136EURUSD捌く0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59じゅうそく
お得な情報
時間 ディール シンボルマーク タイプ 方向性 ボリューム 価格 ご注文 委員会 スワップ 利益 バランス 解説
2010.12.25 13:411412532
バランス



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSD買うにおいて0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSD買うにおいて0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSD捌くアウト0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSD捌くアウト0.011.4342739721360.000.000.069 996.43

 0.00 0.00 -3.57 9 996.43

バランスをとる。 9996.43
自由なマージン。 9996.43
信用枠。 0.00
マージン。 0.00
フローティング・プロフィット/ロス。 0.00
マージンレベル。 0.00%
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
削除済み  
sergey1294:
はい、少なくともマニュアルモードでは、残りの0.01のボリュームは閉じています。

以下のアルゴリズムをお試しください。

1. 1.01ロットのボリュームでロング ポジションを建てる。

1.0ロットで売り注文を出す 3.

3. 0.01ロットの数量で売り注文を出す。

自動売買には「閉じる」機能・操作はありません。ポジションは、（私の理解が正しければ）同量の反対売買によってのみ 決済されます。

 
voix_kas:

以下のアルゴリズムをお試しください。

1. 1.01ロットのボリュームでロング ポジションを建てる。

1.0ロットで売り注文を出す 3.

3. 0.01ロットの数量で売り注文を出す。

自動売買にはポジションクローズはありません。ポジションは、（私の理解が正しければ）同量の反対売買によってのみ決済されます。

試してみたところ、手動ではうまくいきましたが、プログラムではよくわかりません。
取引履歴レポート
名前 デモ米ドル秒
取引口座 3072893（USD、Alpari-Demo、demo）
ブローカー アルパリNZリミテッド
日付 2011.06.02 00:19













受注状況
開場時間 ご注文 シンボルマーク タイプ ボリューム 価格 S / L T / P 時間 状態 解説
2011.06.01 22:543972119EURUSD買う0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54じゅうそく
2011.06.01 22:553972122EURUSD買う0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55じゅうそく
2011.06.01 22:563972124EURUSD捌く0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56じゅうそく
2011.06.01 22:593972136EURUSD捌く0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59じゅうそく
2011.06.01 23:183972198EURUSD買う1.01 / 1.011.43272

2011.06.01 23:18じゅうそく
2011.06.01 23:183972200EURUSD捌く1.00 / 1.001.43243

2011.06.01 23:18じゅうそく
2011.06.01 23:193972201EURUSD捌く0.01 / 0.011.43244

2011.06.01 23:19じゅうそく
お得な情報
時間 ディール シンボルマーク タイプ 方向性 ボリューム 価格 ご注文 委員会 スワップ 利益 バランス 解説
2010.12.25 13:411412532
バランス



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSD買うにおいて0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSD買うにおいて0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSD捌くアウト0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSD捌くアウト0.011.4342739721360.000.000.069 996.43
2011.06.01 23:181984864EURUSD買うにおいて1.011.4327239721980.000.000.009 996.43
2011.06.01 23:181984866EURUSD捌くアウト1.001.4324339722000.000.00-29.009 967.43
2011.06.01 23:191984867EURUSD捌くアウト0.011.4324439722010.000.00-0.289 967.15

 0.00 0.00 -32.85 9 967.15

バランスをとる。 9967.15
自由なマージン。 9967.15
信用枠。 0.00
マージン。 0.00
フローティング・プロフィット/ロス。 0.00
マージンレベル。 0.00%
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
 
uncleVic:
魚」と、簡単にですが「願い事」を添えてください。可能であれば調べてみます（すぐには約束できませんが）。

ありがとうございました。ロシュはいくつかのオフセットについて書いて いますが、私はまだ何をシフトすればよいのか理解していません。コードを入れて、コメントした。戦略：天秤＞機順、天秤と機順が雲の上にあるとき、バーの下に緑の矢印を描く。天秤＜機順で、天秤と機順が雲の下にある場合は、赤矢印を描く。

@ sergeev ご返事ありがとうございます。

ファイル:
Ich_2.mq5  5 kb
削除済み  
sergey1294:
今、手動で確認しましたが、見事に閉じますね。買い0.21枚、売り0.2枚で決済し、最小0.1枚でしたが、買い0.01枚が残りました。Quaternaryで確認しましたが、そちらでも部分閉鎖のエラーはありません。

これは明らかにバグだと私は思います（少なくともサーバーの設定に不備がある）。

ポイントは、手動モードのサーバーでは、最低取引量 以下の取引はできないようにすることです。

これは、標準のターミナルポストのスクリプトSymbolInfoSampleを実行することで簡単に確認できます（最小値0.10、ステップ0.01と表示されます）。

そして、今注目しているのが（430ビルド、アルパリに登録したばかりのアカウント）です。

取引口座 3089878（USD、Alpari-Demo、demo）
ブローカー アルパリ
日付 2011.06.02 05:30













受注状況
開場時間 ご注文 シンボルマーク タイプ ボリューム 価格 S / L T / P 時間 状態 解説
2011.06.01 23:223972207EURUSD捌く0.10 / 0.101.43261

2011.06.01 23:22じゅうそく
2011.06.01 23:233972211EURUSD買う0.01 / 0.011.43303

2011.06.01 23:23じゅうそく
お得な情報
時間 ディール シンボルマーク タイプ 方向性 ボリューム 価格 ご注文 委員会 スワップ 利益 バランス 解説
2011.06.01 23:191984869
バランス



0.000.0064 156.0064 156.00
2011.06.01 23:221984875EURUSD捌くにおいて0.101.4326139722070.000.000.0064 156.00
2011.06.01 23:231984879EURUSD買うアウト0.011.4330339722110.000.00-0.4264 155.58

 0.00 0.00 -0.42 64 155.58
トレーディングポジション
時間 シンボルマーク タイプ ボリューム 価格 S / L T / P 市場価格 委員会 スワップ 利益 解説
2011.06.01 23:22EURUSD捌く0.091.43261

1.433310.000.00-6.30

 0.00 0.00 -6.30

そして今、誰かが最小（そして、これは位置、すなわち0.01の取引量ではない）未満のトランザクションを作成する方法を私に義務付ける...

さらに、取引用のダイアログのスクリーンショット（理論的には、ロットが0.10未満の場合、自動的に取引を禁止するはずですが、すべてが正常であることはありません）!

削除済み  

セルゲイ1294

情報提供ありがとうございました。

それならまだしも、キャッチです。最低発注量の条件を満たしていない。

オープンポジションがないときに、任意の方向に0.01ロットでポジションを開こうとした場合、許容されるのでしょうか？

とにかく、開発者の説明を聞いてみたいですね。状況は矛盾している。

1...393394395396397398399400401402403404405406407...3185
新しいコメント