今、手動で確認しましたが、すべて問題なく終了しています。0.21ロットの買いを建て、0.2ロットの売りを閉じたところ、最小ロットが0.1ロットであるにもかかわらず、0.01ロットの買いが市場に残っていました。4つのアカウントで確認しましたが、そこでも部分決算のエラーはありません。

どのサーバーで、どのようなアカウントタイプ ですか？ 0.01ロットの残りのポジションは、同じ数量の反対売買で決済されるのでしょうか？つまり、0.01ロットの売り取引は成立するのでしょうか（もちろん、オープンポジションは 完全にクローズします）。

はい、少なくともマニュアルモードでは、0.01ロットの残量がクローズされます。

どのサーバーで確認しましたか？

アトパリにて

以下のアルゴリズムをお試しください。1. 1.01ロットのボリュームでロング ポジションを建てる。1.0ロットで売り注文を出す 3.3. 0.01ロットの数量で売り注文を出す。自動売買には「閉じる」機能・操作はありません。ポジションは、（私の理解が正しければ）同量の反対売買によってのみ 決済されます。

試してみたところ、手動ではうまくいきましたが、プログラムではよくわかりません。 魚」と、簡単にですが「願い事」を添えてください。可能であれば調べてみます（すぐには約束できませんが）。ありがとうございました。ロシュはいくつかのオフセットについて書いて いますが、私はまだ何をシフトすればよいのか理解していません。コードを入れて、コメントした。戦略：天秤＞機順、天秤と機順が雲の上にあるとき、バーの下に緑の矢印を描く。天秤＜機順で、天秤と機順が雲の下にある場合は、赤矢印を描く。@ sergeev ご返事ありがとうございます。

これは明らかにバグだと私は思います（少なくともサーバーの設定に不備がある）。ポイントは、手動モードのサーバーでは、最低取引量 以下の取引はできないようにすることです。これは、標準のターミナルポストのスクリプトSymbolInfoSampleを実行することで簡単に確認できます（最小値0.10、ステップ0.01と表示されます）。そして、今注目しているのが（430ビルド、アルパリに登録したばかりのアカウント）です。

そして今、誰かが最小（そして、これは位置、すなわち0.01の取引量ではない）未満のトランザクションを作成する方法を私に義務付ける...さらに、取引用のダイアログのスクリーンショット（理論的には、ロットが0.10未満の場合、自動的に取引を禁止するはずですが、すべてが正常であることはありません）!

情報提供ありがとうございました。それならまだしも、キャッチです。最低発注量の条件を満たしていない。オープンポジションがないときに、任意の方向に0.01ロットでポジションを開こうとした場合、許容されるのでしょうか？とにかく、開発者の説明を聞いてみたいですね。状況は矛盾している。 今、手動で確認しましたが、すべて問題なく終了しています。0.21ロットの買いを建て、0.2ロットの売りを閉じたところ、最小ロットが0.1ロットであるにもかかわらず、0.01ロットの買いが市場に残っていました。4つのアカウントで確認しましたが、そこでも部分決算のエラーはありません。
...オープンポジションを 完全にクローズできないのは不合理です。
そのとおりです。まさにその通りです!
私が間違っているのかもしれません。正しい方向に導いてください。=)
0.01ロットの残りのポジションは、同じ数量の反対売買で決済されるのでしょうか？
つまり、0.01ロットの売り取引は成立するのでしょうか（もちろん、オープンポジションは 完全にクローズします）。
今、手動で確認しましたが、すべて問題なく終了しています。0.21ロットの買いを建て、0.2ロットの売りを閉じたところ、最小ロットが0.1ロットであるにもかかわらず、0.01ロットの買いが市場に残っていました。Quaternaryで確認しましたが、そちらでも部分閉鎖のエラーはありません。
どのサーバーで確認しましたか？
アトパリにて
はい、少なくともマニュアルモードでは、残りの0.01のボリュームは閉じています。
以下のアルゴリズムをお試しください。
1. 1.01ロットのボリュームでロング ポジションを建てる。
1.0ロットで売り注文を出す 3.
3. 0.01ロットの数量で売り注文を出す。
自動売買には「閉じる」機能・操作はありません。ポジションは、（私の理解が正しければ）同量の反対売買によってのみ 決済されます。
以下のアルゴリズムをお試しください。
1. 1.01ロットのボリュームでロング ポジションを建てる。
1.0ロットで売り注文を出す 3.
3. 0.01ロットの数量で売り注文を出す。
自動売買にはポジションクローズはありません。ポジションは、（私の理解が正しければ）同量の反対売買によってのみ決済されます。
魚」と、簡単にですが「願い事」を添えてください。可能であれば調べてみます（すぐには約束できませんが）。
ありがとうございました。ロシュはいくつかのオフセットについて書いて いますが、私はまだ何をシフトすればよいのか理解していません。コードを入れて、コメントした。戦略：天秤＞機順、天秤と機順が雲の上にあるとき、バーの下に緑の矢印を描く。天秤＜機順で、天秤と機順が雲の下にある場合は、赤矢印を描く。
@ sergeev ご返事ありがとうございます。
今、手動で確認しましたが、見事に閉じますね。買い0.21枚、売り0.2枚で決済し、最小0.1枚でしたが、買い0.01枚が残りました。Quaternaryで確認しましたが、そちらでも部分閉鎖のエラーはありません。
これは明らかにバグだと私は思います（少なくともサーバーの設定に不備がある）。
ポイントは、手動モードのサーバーでは、最低取引量 以下の取引はできないようにすることです。
これは、標準のターミナルポストのスクリプトSymbolInfoSampleを実行することで簡単に確認できます（最小値0.10、ステップ0.01と表示されます）。
そして、今注目しているのが（430ビルド、アルパリに登録したばかりのアカウント）です。
そして今、誰かが最小（そして、これは位置、すなわち0.01の取引量ではない）未満のトランザクションを作成する方法を私に義務付ける...
さらに、取引用のダイアログのスクリーンショット（理論的には、ロットが0.10未満の場合、自動的に取引を禁止するはずですが、すべてが正常であることはありません）!
セルゲイ1294
情報提供ありがとうございました。
それならまだしも、キャッチです。最低発注量の条件を満たしていない。
オープンポジションがないときに、任意の方向に0.01ロットでポジションを開こうとした場合、許容されるのでしょうか？
とにかく、開発者の説明を聞いてみたいですね。状況は矛盾している。