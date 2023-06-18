エラー、バグ、質問 - ページ 30 1...232425262728293031323334353637...3185 新しいコメント 削除済み 2010.07.05 20:40 #291 fvdtrejder: mt5setup.e[e] を起動するとすぐにプログラムがクラッシュし、セットアップエラーが表示されるため、スクリーンショットを添付する必要はないのと同じです。 ネットブックにプログラムをダウンロードしたが、どこが悪いのかわからない。 アンチウイルスやファイアウォール（任意のネットワークとアンチウイルス対策）を導入していますか？もしそうなら、どれを... Mykola Demko 2010.07.05 20:44 #292 チャートにカスタムインジケータを 貼る -->。描画されます。 チャートから削除 --> 消える --> チャートに戻す --> と沈黙し、再度インジケータを呼び出すと再描画されない ?時々読み込まないが（一般に、フローティンググリッチ）、インジケータは添付されている#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //--- plot LRma #property indicator_label1 "LRma" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input string symbol ="EURUSD"; input int MA_Period =25; // период MA input int MA_shift =0; // сдвиг индикатора input ENUM_APPLIED_PRICE price =PRICE_OPEN; // тип цены //--- indicator buffers double LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA; int Lwma,Sma;// Хендлы машек //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA); Lwma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price); Sma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price); iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); iiMA=1.0/MA_Period; IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int count=rates_total-prev_calculated; if(count==0)count=1; if(CopyBuffer(Lwma,0,0,count,L)!=-1) { if(CopyBuffer(Sma,0,0,count,S)!=-1) { for(int i=0;i<count;i++) LRma[i]=(L[i]-S[i])*6*iPoint*iiMA; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ ファイル: lrma_symbol_x.mq5 3 kb fvdtrejder 2010.07.05 20:54 #293
mt5setup.e[e] を起動するとすぐにプログラムがクラッシュし、セットアップエラーが表示されるため、スクリーンショットを添付する必要はないのと同じです。
ネットブックにプログラムをダウンロードしたが、どこが悪いのかわからない。
アンチウイルスやファイアウォール（任意のネットワークとアンチウイルス対策）はしていますか？もしそうなら、どれを...
また、Cntl+Tツールバーの[Experts]ボタンの代わりに、こんなくだりがあります。
もう一度、何度でも。パラメータにシンボルを書いて（インジケータ本体でNORMALLYに処理するのを忘れて）どうするんだ。
このパラメータを処理し、どのようなそれを行うには、質問ですがっかりと初期化ブロックに...
まず、初期化ブロックの行を以下のように変更することをお勧めします。
そして、電卓の中で何が起こっているのか、もう一度考えてみてください...。
追記
いずれにせよ、現在のタイムフレームを示すには、PERIOD_CURRENT またはPeriod() のいずれかを使用するのがよいでしょう。
私のカスタムインジケータは不具合もなく安定して動作しています。
指標計算のためのバッファは1つだけですが、バインディングは3つあります。これが原因かなあ。
また始まったよ。パラメータにどのような記号を使うか書くのが過剰なのか（そして、インジケータの本体で普通に処理するのを忘れている）。
このパラメータを処理し、どのようなそれを行うには、質問ですがっかりと初期化ブロックに...
まず始めに、初期化ブロックの行を以下のように変更することをお勧めします。そして、インジケーターの電卓で何が起こっているのか、もう一度考えてみてください...。
御社のインジケーターは安定した動作で不具合もありません。
インジケーターの計算には1つのバッファを宣言していますが、3つのバッファをリンクしているのはなぜですか？もしかして、それが原因？
私のコードとあなたが提案するコードの間に違いを見つけることができなかったので、私は少し混乱しています。
そこは初期化の話じゃないんです。しかも、その2行が原因でマシュケーを起こしているわけでもない。
SIMONパラメータが本当に必要だと仮定しても（個人的には疑問ですが）、バッファを使った作業はダサいし、電卓ブロックについては話にならないし...。