エラー、バグ、質問 - ページ 248 1...241242243244245246247248249250251252253254255...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.12.24 23:29 #2471 AlexSTAL:申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？あなたの投稿この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。EnumToString。オンラインドキュメントにてオンライン検索でビルド 368 以降の MetaEditor で。 Aleksandr Chugunov 2010.12.25 08:38 #2472 Renat:EnumToString。オンラインドキュメントでオンライン検索ビルド 368 以降の MetaEditor で。1) 370のビルドのスクリーンショットをあげましたが・・・。だから、なぜか10日分のヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。はい、チェックしました...370 - ヘルプファイルが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初に見たmetaeditor_Russian.chmファイルを削除 - 更新しました...。その前に、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプを読み込んだ後）を押したのですが、同時にヘルプが呼び出されました。この一連の動作がポイントなのかもしれませんね。2）また、...1回目からMetaEditorが起動せず、2回目だけ起動することがある（あまりないですが）。3) Help: https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 の「ベースクラスのポインタから派生クラスのポインタへの型 変換」セクションに追加。((CPatternWW *)X).Value = 3;当然のことながら 削除済み 2010.12.25 10:20 #2473 AlexSTAL:370のビルドのスクリーンショットをあげました...だから、なぜか10日間もヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。はい、確認しました...。370 - ヘルプファイルが古く、更新されない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初の metaeditor_Russian.chm ファイルを削除 - 更新...。以前は、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプのダウンロード後）をクリックしても、同時にヘルプが呼び出されたのですが、もしかしてこの一連の動作が問題なのでしょうか？1.Onlan版では、ヘルプが先に更新され、しばらくしてからヘルプファイルが更新されます（少なくとも以前はそうでした）。このため、私は以前から現在のヘルプはドキュメント 欄のみを探していました。2.私の記憶では、実際のヘルプファイルを読み込んだ後、強制的に再起動が必要なので、「後で再読み込み」では、ヘルプが更新されない可能性が高いです。 Aleksandr Chugunov 2010.12.25 10:23 #2474 Interesting:2.私の記憶では、実際のヘルプファイルを読み込んだ後、強制的に再起動が必要なので、「後で再起動する」とヘルプファイルが更新されない可能性が高いです。まあ、結局は子供じゃないんですけどね...。日中ソフトをリロードしなかったのは私ですが...。をしたのですが、ファイルが更新されませんでした...。パソコンを再起動しても......ダウンロードはされたものの、やはりアップデートされない......。 削除済み 2010.12.25 11:02 #2475 AlexSTAL:まあ、結局は子供じゃないんですけどね...。日中ソフトをリロードしなかったのは私ですが...。を実行したのですが、ファイルが更新されませんでした...。パソコンを再起動しても......ダウンロードはされたものの、やはり更新されない......。それなら新しいですね。ファイルをダウンロードすると同時に更新されないというのは初めて見ました。しかし、上記の通り、オンライン版のヘルプに切り替えたので、後悔はしていない。 Mykola Demko 2010.12.25 16:22 #2476 コメントアウトされたすべての関数が「func」になる - 同じパラメータを持つオーバーロードされた関数への あいまいな呼び出し class CA { public: void func(bool &n){n=n+1; Print("перегрузка bool ",n);}; void func(char &n){n=n+1; Print("перегрузка char ",n);}; void func(uchar &n){n=n+1; Print("перегрузка uchar ",n);}; void func(short &n){n=n+1; Print("перегрузка short ",n);}; void func(ushort &n){n=n+1; Print("перегрузка ushort ",n);}; void func(int &n){n=n+1; Print("перегрузка int ",n);}; void func(uint &n){n=n+1; Print("перегрузка uint ",n);}; void func(color &n){n=n+1; Print("перегрузка color ",n);}; void func(long &n){n=n+1; Print("перегрузка long ",n);}; void func(ulong &n){n=n+1; Print("перегрузка ulong ",n);}; void func(datetime &n){n=n+1; Print("перегрузка datetime ",n);}; void func(float &n){n=n+1; Print("перегрузка float ",n);}; void func(double &n){n=n+1; Print("перегрузка double ",n);}; void func(string &n){n=n+1; Print("перегрузка string ",n);}; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { CA a; bool t0=0; char t1=1; uchar t2=2; short t3=3; ushort t4=4; int t5=5; uint t6=6; color t7=7; long t8=8; ulong t9=9; datetime t10=10; float t11=11; double t12=12; string t13=13; a.func(t0); Print("bool ",t0); //a.func(t1); Print("char ",t1); //a.func(t2); Print("uchar ",t2); //a.func(t3); Print("short ",t3); //a.func(t4); Print("ushort ",t4); //a.func(t5); Print("int ",t5); //a.func(t6); Print("uint ",t6); a.func(t7); Print("color ",t7); //a.func(t8); Print("long ",t8); //a.func(t9); Print("ulong ",t9); a.func(t10); Print("datetime ",t10); a.func(t11); Print("float ",t11); a.func(t12); Print("double ",t12); a.func(t13); Print("string ",t13); } Ilyas 2010.12.25 22:25 #2477 Urain:コメントアウトされたすべての関数が「func」になる - 同じパラメータを持つオーバーロードされた関数へのあいまいな呼び出し サンキュー Alexey Kozlov 2010.12.26 14:07 #2478 メタエディタ 5.0 Build 370専門家の皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にありました（そこで動作していました）-いくつかのプログラムで使用されていたので、取り出しました。掛け算の結果はどうにも納得がいかず、1.#INFに等しい。これは無限大ということですね。そして、この関数の対応する結果： 2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、本来は810となるべきですが。//ポイントを量に変換する//+--------------------------------------------------------------------------+ int MathPointToInt(double A)export{ int B=int(A*MathPow(10,_Digits)); Print(A," ",B); return(B);}逆関数の働きは明確ですが...。//Converts quantity to points//+-------------------------------------------------------------------------------+ double MathIntToPoint(int A) export{ double B=NormalizeDouble(A*MathPow(-_Digits),_Digits); Print("MathIntToPoint=",A," ",B); return (B)}??? Errors, bugs, questions BUY PROFITABLE ADVISOR !!!!!!!!!!!! Great EA in backtest! Rashid Umarov 2010.12.26 15:14 #2479 KffAlex:メタエディタ 5.0 Build 370目利きの皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にあった（そこで働いていた） - 複数のプログラムを使用するため、取り除いた。掛け算の結果はどうにも納得がいかず、1.#INFに等しい。無限大だと思います。そして、それに対応する関数の結果。 2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、810となるべきですが。コードを 正しく挿入してみてください。そして、まず、_Digitsの値をlogに入れます。 MQL5.community - Памятка пользователя 2010.02.23MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями. Test Account 2010.12.27 13:27 #2480 KffAlex:メタエディタ 5.0 Build 370目利きの皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にありました（そこで動作していました） - 複数のプログラムで使用されているため、削除しました。乗算の結果は、何ら満足できるものではなく、値は1.#INFとなる。無限大だと思います。そして、関数の結果も同様です。 2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、810となるべきですが。//Translated items into their number//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int MathPointToInt(double A){ int B=int(A*MathPow(10,_Digits)); Print(A," ",B)を実行します。 return(B)です。}逆関数は問題なく動作しますが...。//金額をポイントに変換する//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ double MathIntToPoint(int A){ double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits); Print("MathIntToPoint=",A,",B)。 を返す（B）。}???ビットレート、ビルド、OSなど、詳細を教えてください。もしかしたら、コードを引用できるかも？今のところ挙動を再現できない。 1...241242243244245246247248249250251252253254255...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？
あなたの投稿
この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。
EnumToString。
EnumToString。
1) 370のビルドのスクリーンショットをあげましたが・・・。
だから、なぜか10日分のヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。
はい、チェックしました...370 - ヘルプファイルが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初に見たmetaeditor_Russian.chmファイルを削除 - 更新しました...。
その前に、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプを読み込んだ後）を押したのですが、同時にヘルプが呼び出されました。この一連の動作がポイントなのかもしれませんね。
2）また、...1回目からMetaEditorが起動せず、2回目だけ起動することがある（あまりないですが）。
3) Help: https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 の「ベースクラスのポインタから派生クラスのポインタへの型 変換」セクションに追加。
((CPatternWW *)X).Value = 3;
当然のことながら
370のビルドのスクリーンショットをあげました...
だから、なぜか10日間もヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。
はい、確認しました...。370 - ヘルプファイルが古く、更新されない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初の metaeditor_Russian.chm ファイルを削除 - 更新...。
以前は、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプのダウンロード後）をクリックしても、同時にヘルプが呼び出されたのですが、もしかしてこの一連の動作が問題なのでしょうか？
1.Onlan版では、ヘルプが先に更新され、しばらくしてからヘルプファイルが更新されます（少なくとも以前はそうでした）。
このため、私は以前から現在のヘルプはドキュメント 欄のみを探していました。
2.私の記憶では、実際のヘルプファイルを読み込んだ後、強制的に再起動が必要なので、「後で再読み込み」では、ヘルプが更新されない可能性が高いです。
2.私の記憶では、実際のヘルプファイルを読み込んだ後、強制的に再起動が必要なので、「後で再起動する」とヘルプファイルが更新されない可能性が高いです。
まあ、結局は子供じゃないんですけどね...。日中ソフトをリロードしなかったのは私ですが...。をしたのですが、ファイルが更新されませんでした...。
パソコンを再起動しても......ダウンロードはされたものの、やはりアップデートされない......。
まあ、結局は子供じゃないんですけどね...。日中ソフトをリロードしなかったのは私ですが...。を実行したのですが、ファイルが更新されませんでした...。
パソコンを再起動しても......ダウンロードはされたものの、やはり更新されない......。
それなら新しいですね。ファイルをダウンロードすると同時に更新されないというのは初めて見ました。
しかし、上記の通り、オンライン版のヘルプに切り替えたので、後悔はしていない。
コメントアウトされたすべての関数が「func」になる - 同じパラメータを持つオーバーロードされた関数への あいまいな呼び出し
コメントアウトされたすべての関数が「func」になる - 同じパラメータを持つオーバーロードされた関数へのあいまいな呼び出し
メタエディタ 5.0 Build 370
専門家の皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にありました（そこで動作していました）-いくつかのプログラムで使用されていたので、取り出しました。
掛け算の結果はどうにも納得がいかず、1.#INFに等しい。これは無限大ということですね。そして、この関数の対応する結果：
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、本来は810となるべきですが。
//ポイントを量に変換する//+--------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);
}
逆関数の働きは明確ですが...。
//Converts quantity to points
//+-------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)
}
???
メタエディタ 5.0 Build 370
目利きの皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にあった（そこで働いていた） - 複数のプログラムを使用するため、取り除いた。
掛け算の結果はどうにも納得がいかず、1.#INFに等しい。無限大だと思います。そして、それに対応する関数の結果。
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、810となるべきですが。
メタエディタ 5.0 Build 370
目利きの皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にありました（そこで動作していました） - 複数のプログラムで使用されているため、削除しました。
乗算の結果は、何ら満足できるものではなく、値は1.#INFとなる。無限大だと思います。そして、関数の結果も同様です。
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、810となるべきですが。
//Translated items into their number//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B)を実行します。
return(B)です。
}
逆関数は問題なく動作しますが...。
//金額をポイントに変換する
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A)
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A,",B)。
を返す（B）。
}
???
ビットレート、ビルド、OSなど、詳細を教えてください。
もしかしたら、コードを引用できるかも？
今のところ挙動を再現できない。