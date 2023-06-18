エラー、バグ、質問 - ページ 248

新しいコメント
 
AlexSTAL:

申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？

あなたの投稿

この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。

EnumToString

 
Renat:

EnumToString

1) 370のビルドのスクリーンショットをあげましたが・・・。

だから、なぜか10日分のヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。

はい、チェックしました...370 - ヘルプファイルが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初に見たmetaeditor_Russian.chmファイルを削除 - 更新しました...。

その前に、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプを読み込んだ後）を押したのですが、同時にヘルプが呼び出されました。この一連の動作がポイントなのかもしれませんね。


2）また、...1回目からMetaEditorが起動せず、2回目だけ起動することがある（あまりないですが）。


3) Help: https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 の「ベースクラスのポインタから派生クラスのポインタへの 変換」セクションに追加。

((CPatternWW *)X).Value = 3;

当然のことながら

削除済み  
AlexSTAL:

370のビルドのスクリーンショットをあげました...

だから、なぜか10日間もヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。

はい、確認しました...。370 - ヘルプファイルが古く、更新されない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初の metaeditor_Russian.chm ファイルを削除 - 更新...。

以前は、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプのダウンロード後）をクリックしても、同時にヘルプが呼び出されたのですが、もしかしてこの一連の動作が問題なのでしょうか？


1.Onlan版では、ヘルプが先に更新され、しばらくしてからヘルプファイルが更新されます（少なくとも以前はそうでした）。

このため、私は以前から現在のヘルプはドキュメント 欄のみを探していました。

2.私の記憶では、実際のヘルプファイルを読み込んだ後、強制的に再起動が必要なので、「後で再読み込み」では、ヘルプが更新されない可能性が高いです。

 
Interesting:

2.私の記憶では、実際のヘルプファイルを読み込んだ後、強制的に再起動が必要なので、「後で再起動する」とヘルプファイルが更新されない可能性が高いです。

まあ、結局は子供じゃないんですけどね...。日中ソフトをリロードしなかったのは私ですが...。をしたのですが、ファイルが更新されませんでした...。

パソコンを再起動しても......ダウンロードはされたものの、やはりアップデートされない......。

削除済み  
AlexSTAL:

まあ、結局は子供じゃないんですけどね...。日中ソフトをリロードしなかったのは私ですが...。を実行したのですが、ファイルが更新されませんでした...。

パソコンを再起動しても......ダウンロードはされたものの、やはり更新されない......。

それなら新しいですね。ファイルをダウンロードすると同時に更新されないというのは初めて見ました。

しかし、上記の通り、オンライン版のヘルプに切り替えたので、後悔はしていない。

 

コメントアウトされたすべての関数が「func」になる - 同じパラメータを持つオーバーロードされた関数への あいまいな呼び出し 

class CA
  {
public:
   void func(bool &n){n=n+1; Print("перегрузка bool ",n);};
   void func(char &n){n=n+1; Print("перегрузка char ",n);};
   void func(uchar &n){n=n+1; Print("перегрузка uchar ",n);};
   void func(short &n){n=n+1; Print("перегрузка short ",n);};
   void func(ushort &n){n=n+1; Print("перегрузка ushort ",n);};
   void func(int &n){n=n+1; Print("перегрузка int ",n);};
   void func(uint &n){n=n+1; Print("перегрузка uint ",n);};
   void func(color &n){n=n+1; Print("перегрузка color ",n);};
   void func(long &n){n=n+1; Print("перегрузка long ",n);};
   void func(ulong &n){n=n+1; Print("перегрузка ulong ",n);};
   void func(datetime &n){n=n+1; Print("перегрузка datetime ",n);};
   void func(float &n){n=n+1; Print("перегрузка float ",n);};
   void func(double &n){n=n+1; Print("перегрузка double ",n);};
   void func(string &n){n=n+1; Print("перегрузка string ",n);};
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CA a;
   bool      t0=0;
   char      t1=1;
   uchar     t2=2;
   short     t3=3;
   ushort    t4=4;
   int       t5=5;
   uint      t6=6;
   color     t7=7;
   long      t8=8;
   ulong     t9=9;
   datetime t10=10;
   float    t11=11;
   double   t12=12;
   string   t13=13;
   a.func(t0);    Print("bool ",t0);
   //a.func(t1);    Print("char ",t1);
   //a.func(t2);    Print("uchar ",t2);
   //a.func(t3);    Print("short ",t3);
   //a.func(t4);    Print("ushort ",t4);
   //a.func(t5);    Print("int ",t5);
   //a.func(t6);    Print("uint ",t6);
   a.func(t7);    Print("color ",t7);
   //a.func(t8);    Print("long ",t8);
   //a.func(t9);    Print("ulong ",t9);
   a.func(t10);   Print("datetime ",t10);
   a.func(t11);   Print("float ",t11);
   a.func(t12);   Print("double ",t12);
   a.func(t13);   Print("string ",t13);
  }
 
Urain:

コメントアウトされたすべての関数が「func」になる - 同じパラメータを持つオーバーロードされた関数へのあいまいな呼び出し



サンキュー
 

メタエディタ 5.0 Build 370

専門家の皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にありました（そこで動作していました）-いくつかのプログラムで使用されていたので、取り出しました。

掛け算の結果はどうにも納得がいかず、1.#INFに等しい。これは無限大ということですね。そして、この関数の対応する結果：
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、本来は810となるべきですが。

//ポイントを量に変換する

//+--------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);

}

逆関数の働きは明確ですが...。

//Converts quantity to points
//+-------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)

}


???

 
KffAlex:

メタエディタ 5.0 Build 370

目利きの皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にあった（そこで働いていた） - 複数のプログラムを使用するため、取り除いた。

掛け算の結果はどうにも納得がいかず、1.#INFに等しい。無限大だと思います。そして、それに対応する関数の結果。
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、810となるべきですが。


コードを 正しく挿入してみてください。そして、まず、_Digitsの値をlogに入れます。
MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
KffAlex:

メタエディタ 5.0 Build 370

目利きの皆様へバグかどうか!この関数はライブラリにあり、以前はプログラム本体にありました（そこで動作していました） - 複数のプログラムで使用されているため、削除しました。

乗算の結果は、何ら満足できるものではなく、値は1.#INFとなる。無限大だと思います。そして、関数の結果も同様です。
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0、810となるべきですが。

//Translated items into their number

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B)を実行します。
return(B)です。

}

逆関数は問題なく動作しますが...。

//金額をポイントに変換する
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A)
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A,",B)。
を返す（B）。

}


???

ビットレート、ビルド、OSなど、詳細を教えてください。

もしかしたら、コードを引用できるかも？

今のところ挙動を再現できない。

1...241242243244245246247248249250251252253254255...3185
新しいコメント