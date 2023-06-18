エラー、バグ、質問 - ページ 251 1...244245246247248249250251252253254255256257258...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.12.28 14:57 #2501 Yedelkin: しかし、この言語は、デフォルト値、関数のオーバーロード、コンパイラの問題、特定のケースにおける4つのパラメータの必須の指定などの微妙な点をよく知らない初心者のプログラマが始め、作業していることを忘れてはいけません。私も含めて初心者は、用意されているヘルプテキストを参考に、わからないことは推測で済ませないようにしています。例えば、リファレンスに自分のセリフがすべて反映されていれば、そもそもリザールも 私も問題なかったわけです。ドキュメントには、関数のオーバーロードの 項目があり、そこにはこう書かれています。コンパイラは、引数の種類と 数に応じて 、適切な関数を選択する。この選択を行うためのルールを署名照合アルゴリズムと呼ぶ 。シグネチャとは、関数宣言で使用される型の一覧のことである。...オーバーロードとは、1つの関数に複数の値を与えることです。特定の値を選択するかどうかは、関数が受け取る引数の種類に依存する。関数宣言のパラメータリストで関数を呼び出したときの引数リストの整合性に応じて、特定の関数が選択される。 オーバーロードされた関数が呼ばれたとき、コンパイラは適切な関数を選択するアルゴリズムを持っていなければなりません。 この選択を行うアルゴリズムは、どのような型変換が 存在するかに依存します。ベストマッチはユニークでなければならない。少なくとも1つの引数に対してはベストであり、他のすべての引数に対しては他のマッチと同程度でなければならない。 以下は、各引数のマッチングアルゴリズムである。 オーバーロードされた関数を選択するためのアルゴリズム ストリクトマッチングを使用する（可能な場合）。スタンダードタイプの増量を試してみる。標準的な型変換を試してみてください。 Anton 2010.12.28 15:12 #2502 alexluek: はい、写真では、（標準のものから）任意のサーバーを選択することができます。M5で3時間端末を離れ、戻ってきたら値段が跳ね上がっているだけでした。3時にM5でターミナルを出て、戻ってきたら、価格が跳ね上がっているだけで、バーがないんです。ターミナルを再起動したら、この3時間分のバーしかない。本日、mt5チケット373（フォーラムより）でターミナルをインストールしました。https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exeそれと、もうひとつ、私の不具合かもしれませんが、新しいチャートを選択したとき。が更新されず、端末を再起動するとバーが表示される。図3そして、再起動するまで、このように価格線が走るわけです。表示されるのはバーだけです端末の発売以来、登場した私のやり方が悪いのかもしれません。が、3回ほど再インストールし、引用符で囲んだファイルを削除してみましたがまだアップデートされません。 端末のログを添付してください。 Yedelkin 2010.12.28 15:21 #2503 Rosh: 関数のオーバーロードに関する ドキュメントに、こんな項目がある。 見た目で機能の本質を見抜くプロのような回答ですね。同じ質問を、専門家ではない人の視点から見てみてください。 ...私は、ハンドブックの明確な記述を引用しました。それによると、「ほとんどのプロパティはサブウィンドウ番号を必要としない」そうです。そして、この文言が何をもたらすのかを説明した。私は、ハンドブックの特定のセクションで具体的に説明することを提案しました。その代わり、フォーラムの「関数のオーバーロード」の項を紹介してくれていますね。同時に（初心者から見て）ChartGetInteger() 関数の説明には、オーバーロードについて何も 書かれていないのです。 もちろん、関数のオーバーロードについては、少し前に読んだことがありました。そして、自分ではオーバーロードした関数は作らない（問題に遭遇しない）という結論に達しました。ChartGetInteger()の場合、関数のオーバーロードについて語らなければならないとは、プロでなければ一度も想像 できなかった。 ですから、もう一度言いますが、専門家でない人は、存在するヘルプテキスト（具体的な機能との関係で、と付け加えます）を参考にし、知らないことは推測しないようにしてください。もし、マニュアルに「関数のオーバーロード」という項目があり、この項目がすべての問題を解決してくれるというのであれば、次のステップとして、特定の関数ChartGetInteger() のヘルプテキストに、その関数がオーバーロード可能であるという情報と、それがもたらすであろう 結果を反映することを提案します。しかし、私見では、先ほど5項で述べたようなことは、「参考文献」で作る方が簡単だと思います。 追加すること。視野が広がったので、私にとっては問題解決です。ありがとうございます。 今は、他のプロでない人が同じ熊手を踏まないようにしようという話です。以上です。そのままにしておくのは開発者の勝手ですが、そうすれば今日の議論はフォーラムで迷子になり、初心者はそのまま具体的な機能の説明だけでいいことになります。 vda 2010.12.28 15:29 #2504 antt: 端末のログを添付してください。不要な時に削除してしまい、申し訳ありませんでした。なんのこっちゃわからんが、Alpariでは動いているので、誰か試してみてください。フォーラム「mt5 updates」のリンクからインストールしてください。ありがとうございました - グッドラック Yedelkin 2010.12.28 15:33 #2505 alexluek: しかし、Alpariではすべて正常に動作しています。 今はどうか知りませんが、夏の終わり頃まではアルパリも時代遅れのビルドをしていました。今は分かりませんが、夏の終わり頃までは、アルパリは時代遅れのビルドをしていました。 削除済み 2010.12.28 18:10 #2506 Yedelkin: 今はどうか知りませんが、夏の終わり頃まではアルパリも時代遅れのビルドをしていました。つまり、アップデートが2〜4週間も遅れてしまったのです。ここでダウンロードした端末にアルパリアカウントを登録しておくと、バーが更新されない場所が明確になり、端末のせいなのかどうなのかがわかるようになります。参考までに、アルパリのサーバーはこちら（62.213.101.242:443）です。 イェデルキン4. 上記の例では、プロパティ自体がサブウィンドウ番号を必要としない場合でも、 3番目のパラメータ(sub_window) は常に関数の2番目のバリアントで指定されなければならないことを示しました。つまり，2番目の関数（2つのパラメータと3つのパラメータの両方で使用可能）は，常に 4つのパラメータすべてを必要とします．そうだろ？ 5.もし正しければ、2つのことがわかったことになります。まず、私が最初に書いた問題のバージョンが誤りであることが判明しました。第二に、この誤植の原因は、『ハンドブック』の情報が不完全であることです。そこで、ハンドブックに「2番目のオプションにはデフォルト値がないため、サブウィンドウの番号は常に指定する必要がある」という説明を加えることを提案します。サブウィンドウ番号を必要としないほとんどのプロパティでは、「0（メインチャートウィンドウ）」を指定することが必要です。とか、そんな感じです。4.2番目のバリエーションでは、（1番目のバリエーションとは異なり）4つのパラメータがすべて必要です。先ほどわかったように5.ハンドブックの明確化、相互参照、例題の増加が必要です。追記また、少なくともOnline版のディレクトリでは、次のようなブロックを追加することを開発者に提案します。このテーマに関する記事 / 参照1. ........................................................2. ........................................................3. ........................................................ しかし、この言語は、デフォルト値、関数のオーバーロード、コンパイラの問題、特定のケースにおける4つのパラメータの必須の指定などの微妙な点をよく知らない初心者のプログラマが始め、作業していることを忘れてはいけません。私も含めて初心者は、用意されているヘルプテキストを参考に、わからないことは推測で済ませないようにしています。例えば、リファレンスに自分のセリフがすべて反映されていれば、そもそもリザールも 私も問題なかったわけです。
ドキュメントには、関数のオーバーロードの 項目があり、そこにはこう書かれています。
コンパイラは、引数の種類と 数に応じて 、適切な関数を選択する。この選択を行うためのルールを署名照合アルゴリズムと呼ぶ 。シグネチャとは、関数宣言で使用される型の一覧のことである。
...
オーバーロードとは、1つの関数に複数の値を与えることです。特定の値を選択するかどうかは、関数が受け取る引数の種類に依存する。関数宣言のパラメータリストで関数を呼び出したときの引数リストの整合性に応じて、特定の関数が選択される。
オーバーロードされた関数が呼ばれたとき、コンパイラは適切な関数を選択するアルゴリズムを持っていなければなりません。 この選択を行うアルゴリズムは、どのような型変換が 存在するかに依存します。ベストマッチはユニークでなければならない。少なくとも1つの引数に対してはベストであり、他のすべての引数に対しては他のマッチと同程度でなければならない。
以下は、各引数のマッチングアルゴリズムである。
オーバーロードされた関数を選択するためのアルゴリズム
はい、写真では、（標準のものから）任意のサーバーを選択することができます。
M5で3時間端末を離れ、戻ってきたら値段が跳ね上がっているだけでした。
3時にM5でターミナルを出て、戻ってきたら、価格が跳ね上がっているだけで、バーがないんです。ターミナルを再起動したら、この3時間分のバーしかない。
本日、mt5チケット373（フォーラムより）でターミナルをインストールしました。
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
それと、もうひとつ、私の不具合かもしれませんが、新しいチャートを選択したとき。
が更新されず、端末を再起動するとバーが表示される。図3
そして、再起動するまで、このように価格線が走るわけです。表示されるのはバーだけです
端末の発売以来、登場した私のやり方が悪いのかもしれません。
が、3回ほど再インストールし、引用符で囲んだファイルを削除してみましたが
まだアップデートされません。
関数のオーバーロードに関する ドキュメントに、こんな項目がある。
見た目で機能の本質を見抜くプロのような回答ですね。同じ質問を、専門家ではない人の視点から見てみてください。
...私は、ハンドブックの明確な記述を引用しました。それによると、「ほとんどのプロパティはサブウィンドウ番号を必要としない」そうです。そして、この文言が何をもたらすのかを説明した。私は、ハンドブックの特定のセクションで具体的に説明することを提案しました。その代わり、フォーラムの「関数のオーバーロード」の項を紹介してくれていますね。同時に（初心者から見て）ChartGetInteger() 関数の説明には、オーバーロードについて何も 書かれていないのです。
もちろん、関数のオーバーロードについては、少し前に読んだことがありました。そして、自分ではオーバーロードした関数は作らない（問題に遭遇しない）という結論に達しました。ChartGetInteger()の場合、関数のオーバーロードについて語らなければならないとは、プロでなければ一度も想像 できなかった。
ですから、もう一度言いますが、専門家でない人は、存在するヘルプテキスト（具体的な機能との関係で、と付け加えます）を参考にし、知らないことは推測しないようにしてください。もし、マニュアルに「関数のオーバーロード」という項目があり、この項目がすべての問題を解決してくれるというのであれば、次のステップとして、特定の関数ChartGetInteger() のヘルプテキストに、その関数がオーバーロード可能であるという情報と、それがもたらすであろう 結果を反映することを提案します。しかし、私見では、先ほど5項で述べたようなことは、「参考文献」で作る方が簡単だと思います。
追加すること。視野が広がったので、私にとっては問題解決です。ありがとうございます。 今は、他のプロでない人が同じ熊手を踏まないようにしようという話です。以上です。そのままにしておくのは開発者の勝手ですが、そうすれば今日の議論はフォーラムで迷子になり、初心者はそのまま具体的な機能の説明だけでいいことになります。
端末のログを添付してください。
不要な時に削除してしまい、申し訳ありませんでした。なんのこっちゃわからん
が、Alpariでは動いているので、誰か試してみてください。
フォーラム「mt5 updates」のリンクからインストールしてください。
ありがとうございました - グッドラック
しかし、Alpariではすべて正常に動作しています。
今はどうか知りませんが、夏の終わり頃まではアルパリも時代遅れのビルドをしていました。つまり、アップデートが2〜4週間も遅れてしまったのです。
ここでダウンロードした端末にアルパリアカウントを登録しておくと、バーが更新されない場所が明確になり、端末のせいなのかどうなのかがわかるようになります。
参考までに、アルパリのサーバーはこちら（62.213.101.242:443）です。
4. 上記の例では、プロパティ自体がサブウィンドウ番号を必要としない場合でも、 3番目のパラメータ(sub_window) は常に関数の2番目のバリアントで指定されなければならないことを示しました。つまり，2番目の関数（2つのパラメータと3つのパラメータの両方で使用可能）は，常に 4つのパラメータすべてを必要とします．そうだろ？
5.もし正しければ、2つのことがわかったことになります。まず、私が最初に書いた問題のバージョンが誤りであることが判明しました。第二に、この誤植の原因は、『ハンドブック』の情報が不完全であることです。そこで、ハンドブックに「2番目のオプションにはデフォルト値がないため、サブウィンドウの番号は常に指定する必要がある」という説明を加えることを提案します。サブウィンドウ番号を必要としないほとんどのプロパティでは、「0（メインチャートウィンドウ）」を指定することが必要です。とか、そんな感じです。
4.2番目のバリエーションでは、（1番目のバリエーションとは異なり）4つのパラメータがすべて必要です。先ほどわかったように
5.ハンドブックの明確化、相互参照、例題の増加が必要です。
追記
また、少なくともOnline版のディレクトリでは、次のようなブロックを追加することを開発者に提案します。
このテーマに関する記事 / 参照
また、開発者は少なくともオンライン版のハンドブックに以下のブロックを追加することを提案します。
このトピックの記事 / 参照
全く同感です。しかし、そのためには、時間や労力など、さらなるコストがかかることを考慮しなければなりません。
...そして、ガイドのオンライン版は、誰もが（記事の著者、フォーラムの質問の著者）サイトの件名に既存の材料へのリンクを入力することができますブロックを、提供するためにどのような場合？モデレーターにとっては、新しい記事/トピックを把握するよりも、左側のリンクを削除する方がずっと簡単でしょう。そして、その知識を "未来の世代 "と共有する機会を得ることができるのです。:)
ここでダウンロードした端末にアルパリアカウントを登録しておくと、バーが更新されない場所が明確になり、端末のせいなのかどうなのかがわかるようになります。
参考までに、アルパリのサーバーはこちら（62.213.101.242:443）です。
この件名での配信を停止したい - アカウントレジストリに以下のサーバーパラメータを入力してください。
(ちなみに同様の62.213.101.242:443とこちらも15種類ほど規定されています)
いつも同じ結果(Mt5 373) - 新しいデモ口座を 登録しないでください。
私のやり方が悪いのかもしれませんが、もし同じようなものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、アプリケーションを作成することも可能です
件名に配信停止を希望する - アカウント登録時にこれらのサーバーパラメータを入力してください。
(ちなみに同様の62.213.101.242:443とこちらも15種類ほど規定されています)
同じ結果(Mt5 373) - 新しいデモ口座が 登録されません。
私も何か間違っているのかもしれません。もし同じようなものをお持ちの方がいらっしゃれば、アプリケーションを作成することも可能です
絵で説明したほうがいいと言われます。やってみます...
アルパインでは、このように新しいアカウントを登録します。
1.サーバーをリストに追加する。
2.新しいアカウントを追加する
既存のアカウントにログインする。
絵は説明するのに適していると言われます。やってみる...
そこで、アルプスのアカウントを新規に登録することにしました
1.サーバーをリストに追加しています。
2.新しいアカウントを追加する
既存のアカウントにログインする。
まあ、少なくともあなたはスキャンを受けるが、私はN/Aを受ける
アルパリサーバーの入力について、あなたのものを試してみます。
