3つの疑問が生まれました。
1) 上の人が書いている最適化とは、計算速度やプログラムの速度（オブジェクトの生成や初期化）に影響を与えるものなのでしょうか？例えば、Basics 6mでは、"fast code "というコンパイルオプションを有効にすることができました。MKL5では可能ですか？
2) 尊敬するRenatは、今は計算が速いのでDLLは必要ないと言っていました。C++のDLLと速度を比較した人はいますか-その差は何ですか？私のTSの 最初のブロックは数時間計算され、私は2つのローソク足の出現の間にリアルタイムで計算する時間を持っていたかったので、質問はアイドルではありません。計算をDLLに移す意味はあるのでしょうか？
3) プログラムを高速化する方法は？
ご返信いただいた皆様、ありがとうございました。メリークリスマス、そして良いお年をお迎えください。
インジケーターの入力 パラメータの値を変更することができないため、グラフィカルオブジェクトのプロパティを管理するためにこの方法を使用しました。
部分的にほぼ全てのコードをコメントアウトしました。そして、残り2行になったときだけコンパイルが成功したのです。
その後、コメントをすべて削除したら、すべてがうまくいき続けました。
それで、あれは何だったんですか？
ありがとうございます。ただ、パネルにプロファイル管理ボタンが付けられないのが残念です、それがあれば最高なんですが。
ステータスバーのプロファイルを切り替えるコマンドを見る。
1年半前にmt5でこのようなエラーをよく見かけましたが、気づかないわけがないので何も言いませんでした。修正されたようです。
ちなみに、mt4ではこのようなエラーはよく見かけます。
今、また同じエラーが表示されています。またもやエラーで履歴がダウンロードされる。このようなエラーは、以前から使っていましたが、今回初めて見ました。
非常に頻度の高いエラーは、別のボタンが必要です。
サービスデスクにリクエストを 作成し、ソースコードを持参し、端末のビルドとビットレートを報告します。
ほとんどの場合、エラーは私たちの側にあるのですが、再現して修正するためには、ソースコードが必要です。
こんにちは！初心者のためにちょっとだけお手伝い。
// 棚を削除する
void deleteAllOrder()
{
for(int i = 0; i < オーダートータル();i++)
{
order_ticket = OrderGetTicket(i);
HistorySelect(0,TimeCurrent())。
MqlTradeResultの結果。
MqlTradeRequest リクエスト。
request.order = order_ticket;
request.action =TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(request,result)を実行します。
すべての注文を削除するのではなく、選択されたシンボルの注文のみを削除するコードの修正方法。今すぐには手に入りません(
こんにちは！ 新人さん、ちょっと手伝ってもらえますか？
// 保留注文の削除
保留中の注文をすべて削除し、選択したシンボルの注文だけを削除するには、どのようにコードを微調整すればよいのでしょうか。今、見つからないんです。