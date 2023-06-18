エラー、バグ、質問 - ページ 247 1...240241242243244245246247248249250251252253254...3185 新しいコメント Victor Kirillin 2010.12.24 19:22 #2461 denkir:おそらく、そのようなものを追加する必要があるのでしょう。しかし、私は言及されたクラスのオブジェクトを必要と しません。必要なのは、私が説明した基本型文字列の ための簡単な関数です。 EnumToStringという関数があります。 Aleksandr Chugunov 2010.12.24 20:07 #2462 uncleVic: EnumToStringという関数があります。ヘルプにはそのような機能はありませんが、Webサイトにはあります...。 Victor Kirillin 2010.12.24 20:13 #2463 AlexSTAL:ヘルプにはそのような機能はありませんが、Webサイトにはあります...。 次回のアップデートに搭載される予定です。 vda 2010.12.24 20:14 #2464 専門家はどうか知りませんが、私はこのホームページで、ホームページは柔軟な更新可能なリソースであり、ハンドブックはハンドブックに過ぎない。のヘルプよりもプログラマーズ・フォーラムのヘルプを信じた方が良いということです。をハンドブックに掲載しました。 Rashid Umarov 2010.12.24 20:35 #2465 alexluek: 専門家はどうか知りませんが、私はこのホームページで、ホームページは柔軟な更新可能なリソースであり、ハンドブックはハンドブックに過ぎない。つまり、ソフトウェアフォーラムのヘルプを信用するほうがハンドブックにあるヘルプ MQL5のヘルプファイルを削除 し、MetaEditor 5でF1キーを押すと、オンライン版に相当する最新版がダウンロードされます。 Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete www.mql5.com Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5 Mykola Demko 2010.12.24 21:34 #2466 mql5:はい、バグです。ビルドがリリースされた後に修正します。とりあえず、このa.set((int)1,(int)2,Long); ちなみに、この呼び出しでもlongと ulongの間のオーバーロードは効きません。 Aleksandr Chugunov 2010.12.24 23:02 #2467 uncleVic: 次回のアップデートで登場予定です。申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？あなたの投稿ビックおじさん このような関数EnumToStringがあります。この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。 Denis Kirichenko 2010.12.24 23:25 #2468 Yedelkin: ...PeriodStr メソッドであるクラスのメソッドにアクセスするには、適切なクラス、ここではCIndicator クラスを宣言する必要があります（MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ) 。そうでしょう？ 誰かのメソッドを使用するには、そのクラスのインスタンスを宣言する必要があります。 Denis Kirichenko 2010.12.24 23:26 #2469 uncleVic: EnumToStringという関数があります。 私の場合、これがベストな選択肢です。） Yedelkin 2010.12.24 23:29 #2470 AlexSTAL: 申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？ あなたの投稿 この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。 他人より自分を優先する必要はない...。 ちょっと違いますね。14.12(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671) で登場した機能です。ただ、ローカル端末ではまだヘルプが更新されていないようです。 Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal www.mql5.com Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:. 1...240241242243244245246247248249250251252253254...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おそらく、そのようなものを追加する必要があるのでしょう。
しかし、私は言及されたクラスのオブジェクトを必要と しません。必要なのは、私が説明した基本型文字列の ための簡単な関数です。
EnumToStringという関数があります。
ヘルプにはそのような機能はありませんが、Webサイトにはあります...。
専門家はどうか知りませんが、私はこのホームページで、ホームページは柔軟な
更新可能なリソースであり、ハンドブックはハンドブックに過ぎない。
のヘルプよりもプログラマーズ・フォーラムのヘルプを信じた方が良いということです。
をハンドブックに掲載しました。
つまり、ソフトウェアフォーラムのヘルプを信用するほうが
ハンドブックにあるヘルプ
はい、バグです。ビルドがリリースされた後に修正します。
とりあえず、この
次回のアップデートで登場予定です。
申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？
このような関数EnumToStringがあります。
この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。
...PeriodStr メソッドであるクラスのメソッドにアクセスするには、適切なクラス、ここではCIndicator クラスを宣言する必要があります（MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ) 。そうでしょう？
EnumToStringという関数があります。
他人より自分を優先する必要はない...。