エラー、バグ、質問 - ページ 247

新しいコメント
 
denkir:

おそらく、そのようなものを追加する必要があるのでしょう。

しかし、私は言及されたクラスのオブジェクトを必要と しません。必要なのは、私が説明した基本型文字列の ための簡単な関数です。


EnumToStringという関数があります。
 
uncleVic:
EnumToStringという関数があります。

ヘルプにはそのような機能はありませんが、Webサイトにはあります...。


 
AlexSTAL:

ヘルプにはそのような機能はありませんが、Webサイトにはあります...。


次回のアップデートに搭載される予定です。
 

専門家はどうか知りませんが、私はこのホームページで、ホームページは柔軟な

更新可能なリソースであり、ハンドブックはハンドブックに過ぎない。

のヘルプよりもプログラマーズ・フォーラムのヘルプを信じた方が良いということです。

をハンドブックに掲載しました。

 
alexluek:

専門家はどうか知りませんが、私はこのホームページで、ホームページは柔軟な

更新可能なリソースであり、ハンドブックはハンドブックに過ぎない。

つまり、ソフトウェアフォーラムのヘルプを信用するほうが

ハンドブックにあるヘルプ

MQL5のヘルプファイルを削除 し、MetaEditor 5でF1キーを押すと、オンライン版に相当する最新版がダウンロードされます。
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5
 
mql5:

はい、バグです。ビルドがリリースされた後に修正します。

とりあえず、この


a.set((int)1,(int)2,Long);
ちなみに、この呼び出しでもlongと ulongの間のオーバーロードは効きません。
 
uncleVic:
次回のアップデートで登場予定です。

申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？

あなたの投稿

ビックおじさん
このような関数EnumToStringがあります。

この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。

 
Yedelkin:

...PeriodStr メソッドであるクラスのメソッドにアクセスするには、適切なクラス、ここではCIndicator クラスを宣言する必要があります（MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ) 。そうでしょう？

誰かのメソッドを使用するには、そのクラスのインスタンスを宣言する必要があります。
 
uncleVic:
EnumToStringという関数があります。
私の場合、これがベストな選択肢です。）
 
AlexSTAL:

申し訳ありません...どこにも記載がないのに、どうしてこの機能を知っているのでしょうか？

あなたの投稿

この場合、「この機能をドキュメントに記載するのを忘れていました」「この機能を追加したばかりです」といったことを使うべきでしょう...。

他人より自分を優先する必要はない...。

ちょっと違いますね。14.12(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671) で登場した機能です。ただ、ローカル端末ではまだヘルプが更新されていないようです。
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
  • www.mql5.com
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:.
1...240241242243244245246247248249250251252253254...3185
新しいコメント