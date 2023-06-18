エラー、バグ、質問 - ページ 252 1...245246247248249250251252253254255256257258259...3185 新しいコメント 削除済み 2010.12.28 20:23 #2511 alexluek:少なくともスキャンはできますが、私のはn/aと表示されます。アルパリサーバーの設定について、あなたの設定を試してみます。上記の「！」（例：148.58,.............................）。スクリーンショット3は、この記事を書いて いる時点で私が持っている実際のデモ口座です。アカウントのプロパティを表示するダイアログのみが欠落しています。IPとPortは、スクリーンショットに表示されているものを使用しています。追記口座の名前に数字が入ってはいけない（文字だけでよい）...。 Jager 2010.12.29 01:13 #2512 ビルド375、エージェントはみんなに勝手に倒される。 vyv 2010.12.29 17:34 #2513 質問：テスト中に作成されたグローバル変数にアクセスする方法。テスト中にEAから純資産と残高のデータを受け取り、チャートの下で働いているxpertの残高と純資産を同期して取得するインジケータが欲しいです。//В эксперте: int OnInit() { iCustom(NULL,0,"BalanceEQ"); } void OnTick() { GlobalVariableSet(TimeToString(TimeCurrent()),AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); } //В индикаторе: int OnCalculate( { BalanceBuffer[bar]=GlobalVariableGet(TimeToString(TimeCurrent())); }その他、テスト時のグローバル変数の使い方やチェック方法について教えてください。 Mykola Demko 2010.12.29 18:02 #2514 vyv:質問：テスト中に作成されたグローバル変数にアクセスする方法。テスト中にEAから純資産と残高のデータを受け取り、チャートの下で働いているxpertの残高と純資産を同期して取得するインジケータが欲しいです。また、グローバル変数のチェックはどのように行うのでしょうか？テストのためにエージェントに渡された変数の値は、結果と同様にテストログに表示されます。問題を解決するには、パーサーを作成して必要なデータを受け取り、可視化のためにインジケーターに渡すことができます。しかし、今のところ、エージェントから結果以外のものを返す方法はありません。そして、1つしかなく、エージェントが行うパスのすべての特性に対して十分ではありません。おそらく、いつかMQがこの疑問を解決してくれるでしょう。 Renat Fatkhullin 2010.12.29 18:05 #2515 EAからインジケータが呼び出された場合、それらは同じ環境で動作し、共通のグローバル変数に アクセスすることができます。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5 vyv 2010.12.29 20:32 #2516 Renat: エキスパートアドバイザーからインジケータが呼び出された場合、それらは同じ環境で動作し、共通のグローバル変数に アクセスすることができます。 インジケータはExpert Advisorからのデータを見ましたが、これは問題ありません。しかし、テスト後にチャートを開くと、インジケータは再初期化され、すべての変数が上書きされます。どうしたらいいのかわからない。 Aleksandr Chugunov 2010.12.29 22:12 #2517 AlexSTAL 2010.12.25 08:38 2010.12.25 08:38:31 #. Renat:EnumToString。オンラインドキュメントでオンライン検索でビルド 368 以降の MetaEditor で。1) 370のビルドのスクリーンショットをあげましたが・・・。だから、なぜか10日分のヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。はい、チェックしました...370 - ヘルプファイルが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初に見たmetaeditor_Russian.chmファイルを削除 - 更新しました...。その前に、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプを読み込んだ後）を押したのですが、同時にヘルプが呼び出されました。この一連の動作がポイントなのかもしれませんね。2）また、...1回目からMetaEditorが起動せず、2回目だけ起動することがある（あまりないですが）。3) Help: https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 の「ベースクラスのポインタから派生クラスのポインタへの型 変換」セクションに追加。((CPatternWW *)X).Value = 3; 当然のことながら Yedelkin 2010.12.29 22:21 #2518 AlexSTAL: はい、確認しました...。370 - ヘルプが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしても、何も起こらない。最初の metaeditor_Russian.chm ファイルを削除 - 更新......。 この前に「後で再読み込み」ボタン（新しいヘルプを読み込んだ後の呼び方）を押したのですが、同時にヘルプを呼び出したのですが、この一連の動作が原因になるのでしょうか？ 数ヶ月前、開発者はヘルプファイルの更新頻度がビルドよりずっと低いことを説明しました。メガバイトのヘルプファイルを無駄に配布しないために。スピードアップのために、あなたのような方法を勧められました。 Aleksandr Chugunov 2010.12.29 22:23 #2519 Yedelkin: 数ヶ月前、開発者は、ヘルプファイルの更新頻度がビルドよりもずっと低いことを説明しました。ヘルプファイルのメガバイトを無駄にしないために。それを早くするために、あなたのような方法を勧められたのです。もし、そうだとしたら...言うに事欠いて・・・。なぜ悩むのか？まだリクエストを出す可能性はありますが...。アルゴリズムの論理に欠陥がある...。そして一般的に、私は長い間気づいていました...不要な質問には非常に稀にしか答えられないということを（例えば同じジグザグ）...。私は、エラーと完了しないの件名に外国企業と密接に通信する前に、サービスにあります...つまり、あなたのコメントを無視するのは30％だけで、残りは問題解決に強い関心を持ち、口さえも見る......というわけです。追伸：ちょうど半年前、私はサマラ市の大きなホールディングスのIT部門の責任者として働いていました...。私もNinjaTraderでこのポ○スカのポジションに遭遇 しました（自己満足のための仕事）・・・。どこにでも書いてある一言一句に答える覚悟はある。 Yedelkin 2010.12.29 22:35 #2520 AlexSTAL: 何のためのレースなんだ？ 私の表現が悪かったのかもしれません。MQサーバー側でヘルプ資料を毎日、小出しに更新していくというものです。ビルドと一緒にヘルプを更新すると、毎回、ユーザーターミナルから数メガバイトの情報と少量の「新しいパーツ」をダウンロードすることになります。 したがって、ビルドよりもヘルプの更新頻度を少なくし、「パーツ」の更新が十分に蓄積されたときに更新する方が便利です。標準的でない方法は、あなたに知られています。 1...245246247248249250251252253254255256257258259...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
少なくともスキャンはできますが、私のはn/aと表示されます。
アルパリサーバーの設定について、あなたの設定を試してみます。
上記の「！」（例：148.58,.............................）。
スクリーンショット3は、この記事を書いて いる時点で私が持っている実際のデモ口座です。
アカウントのプロパティを表示するダイアログのみが欠落しています。
IPとPortは、スクリーンショットに表示されているものを使用しています。
追記
口座の名前に数字が入ってはいけない（文字だけでよい）...。
ビルド375、エージェントはみんなに勝手に倒される。
質問：テスト中に作成されたグローバル変数にアクセスする方法。
テスト中にEAから純資産と残高のデータを受け取り、チャートの下で働いているxpertの残高と純資産を同期して取得するインジケータが欲しいです。
その他、テスト時のグローバル変数の使い方やチェック方法について教えてください。
質問：テスト中に作成されたグローバル変数にアクセスする方法。
テスト中にEAから純資産と残高のデータを受け取り、チャートの下で働いているxpertの残高と純資産を同期して取得するインジケータが欲しいです。
また、グローバル変数のチェックはどのように行うのでしょうか？
テストのためにエージェントに渡された変数の値は、結果と同様にテストログに表示されます。
問題を解決するには、パーサーを作成して必要なデータを受け取り、可視化のためにインジケーターに渡すことができます。
しかし、今のところ、エージェントから結果以外のものを返す方法はありません。そして、1つしかなく、エージェントが行うパスのすべての特性に対して十分ではありません。
おそらく、いつかMQがこの疑問を解決してくれるでしょう。
エキスパートアドバイザーからインジケータが呼び出された場合、それらは同じ環境で動作し、共通のグローバル変数に アクセスすることができます。
EnumToString。
1) 370のビルドのスクリーンショットをあげましたが・・・。
だから、なぜか10日分のヘルプファイルが新しいものに更新されていない...。
はい、チェックしました...370 - ヘルプファイルが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしましたが、何も起こりませんでした。最初に見たmetaeditor_Russian.chmファイルを削除 - 更新しました...。
その前に、「後で再読み込み」ボタン（というか、新しいヘルプを読み込んだ後）を押したのですが、同時にヘルプが呼び出されました。この一連の動作がポイントなのかもしれませんね。
2）また、...1回目からMetaEditorが起動せず、2回目だけ起動することがある（あまりないですが）。
3) Help: https://www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 の「ベースクラスのポインタから派生クラスのポインタへの型 変換」セクションに追加。
((CPatternWW *)X).Value = 3;当然のことながら
はい、確認しました...。370 - ヘルプが古く、更新されていない...。2回開いたり閉じたりしても、何も起こらない。最初の metaeditor_Russian.chm ファイルを削除 - 更新......。
この前に「後で再読み込み」ボタン（新しいヘルプを読み込んだ後の呼び方）を押したのですが、同時にヘルプを呼び出したのですが、この一連の動作が原因になるのでしょうか？
数ヶ月前、開発者は、ヘルプファイルの更新頻度がビルドよりもずっと低いことを説明しました。ヘルプファイルのメガバイトを無駄にしないために。それを早くするために、あなたのような方法を勧められたのです。
もし、そうだとしたら...言うに事欠いて・・・。
なぜ悩むのか？まだリクエストを出す可能性はありますが...。
アルゴリズムの論理に欠陥がある...。
そして一般的に、私は長い間気づいていました...不要な質問には非常に稀にしか答えられないということを（例えば同じジグザグ）...。
私は、エラーと完了しないの件名に外国企業と密接に通信する前に、サービスにあります...
つまり、あなたのコメントを無視するのは30％だけで、残りは問題解決に強い関心を持ち、口さえも見る......というわけです。
追伸：ちょうど半年前、私はサマラ市の大きなホールディングスのIT部門の責任者として働いていました...。
私もNinjaTraderでこのポ○スカのポジションに遭遇 しました（自己満足のための仕事）・・・。
どこにでも書いてある一言一句に答える覚悟はある。
何のためのレースなんだ？
私の表現が悪かったのかもしれません。MQサーバー側でヘルプ資料を毎日、小出しに更新していくというものです。ビルドと一緒にヘルプを更新すると、毎回、ユーザーターミナルから数メガバイトの情報と少量の「新しいパーツ」をダウンロードすることになります。 したがって、ビルドよりもヘルプの更新頻度を少なくし、「パーツ」の更新が十分に蓄積されたときに更新する方が便利です。標準的でない方法は、あなたに知られています。