エラー、バグ、質問 - ページ 253

Yedelkin 2010.12.29 22:41 #2521

AlexSTAL: そして、一般的に私が長い間気づいていたのは...不要な質問に回答されることは極めて稀である（同じジグザグのように）...ということです。

私はあえてあなたの考えを変えようとは思いません。しかし、実践してみると、対立によって達成されることはほとんどありません。

Renat Fatkhullin 2010.12.29 23:01 #2522

ウェブサイトからの更新されたヘルプは、ヘルプを呼び出す際に週1回以上の頻度で確認します。

これは、何千もの端末がアップデートのために不必要に頻繁に登る必要がないようにするためです。この振る舞いは合理的です。

Jager 2010.12.30 12:48 #2523

Jager:ビルド375、エージェントはみんなに勝手に倒される。

2011年10月1日以降に修正されますか？

削除済み 2010.12.30 13:19 #2524

Jager: 2011年1月10日以降に訂正はありますか？

個人的には、年明けのラッシュは勘弁してほしい（2010/10-12/01を待つのがベター）...。

vda 2010.12.30 13:51 #2525

端末のバージョンとビットレート mt5 375 問題の内容 CPU負荷の高い端末でインジケータを再描画 する pic.zq5_92.jpg s95.jpg --既にインジケータがインストールされている端末（および全バー） -再描画開始（ディスパッチャのプロセッサ負荷は100以下） 追加情報 MT4と比較したところ、そのような問題はなく、CPU負荷（vb4.jpg）も40％以下です。 mt5(375)と違って、負荷がかなり高いです。 CPUに負荷をかけるプログラムは全て終了させ、重要なプログラム（torrent、アンチウイルス）は残しています。 と、zq5_92.jpg s95.jpgを 取得。 特にグラフを巻き戻した時にCPUに大きな負荷がかかり始めます。 ビルド370,373でも同じように見かけました。システム情報です。GeForse 8600 (512 Mb)AMD 2.51 GHzRAM 2,5 GbWindows xp sp2 (ただし、MS 7でも同じ)インジケーターのコードの不適切な記述について頭に浮かぶが、これについては - 。コードは優秀なプログラマーに渡しました。"全てはルールに従って書かれており、ここに間違いはない-。 唯一の問題は、端末そのものにある"

Renat Fatkhullin 2010.12.30 14:01 #2526

インジケーターのソースコードを提供してください。すでに依頼されています。一般に公開したくない場合は、サービスデスクで申請 書に添付してください。コードがなければ、スクリーンショットも言葉も役に立ちません。

vda 2010.12.30 14:04 #2527

Renat: インジケーターのソースコードを持ってきてください。すでに依頼されていますね。一般に公開したくない場合は、サービスデスクで申請 書に添付してください。コードがないと、スクリーンショットやワードでも助けられないかもしれません。同意見なので反論はしませんが、そうですねー。しかし!再描画でなんとか解決(https://www.mql5.com/ru/articles/174)ご清聴ありがとうございました。

x572intraday 2010.12.30 16:12 #2528

1. すべてのアカウントを削除し、端末を閉じた。再開しました。チャートのあるすべてのウィンドウで"アップデートを待つ"長い間待っていた・・・。1日半の間にティックが蓄積され、履歴がダウンロードされるはずだと思ったからです。しかし、奇跡は起きなかった。アカウントなし-チャートの可視化なし、みたいな感じなんでしょうか？それともバグ？バグであれば修正する。そうでない場合は、どのような美しさなのかを説明してください。2. 新規にデモ口座を作成。ターミナル読み込み時のウィンドウ数は変わらないのに、全てのテンプレートが地獄に飛んでいきました。古いアカウントを削除しても、これまでチャートに描いてきた ものをすべて放棄するわけではありません当たり前でしょう！？もちろん、念のためにテンプレートは残していますが、だいたいは、閉じて開き直ったり、ターミナルを更新しても、どこにも行かないということに慣れてしまっています。ビルドは最新のものです。不具合の修正をお願いします。3. 自宅の屋根の下で時々電圧スパイクが発生するが、UPSはまだない。マシンがクラッシュし、OS（Windows XP SP2）起動後、ターミナルを正常に終了させずに最後のセッション（そこですべてがクラッシュした）で作成したチャートのグラフィック構造がすべて失われた。ターミナルを起動すると、一段階前の保存されたコンストラクションに戻ることが判明しました。以前、チャートウィンドウの保存場所に関する同様の問題を読んだことがあるような気がします。固定されているかどうか - 知りません、気にしないので、見つけるために目標を設定しませんでした。しかし、最新のビルドが飛ぶという事実について、私はフルに影響を受けたので、黙っていませんでした。可能であれば、不具合の修正をお願いしたい。

vda 2010.12.30 16:46 #2529

x100intraday:1. すべてのアカウントを削除し、端末を閉じた。再開しました。チャートのあるすべてのウィンドウで"アップデートを待つ"長い間待っていた・・・。1日半の間にティックが蓄積され、履歴がダウンロードされるはずだと思ったからです。しかし、奇跡は起きなかった。アカウントなし-チャートの可視化なし、みたいな感じなんでしょうか？それともバグ？バグであれば修正する。そうでない場合は、どのような美しさなのかを説明してください。2. 新規にデモ口座を作成。ターミナル読み込み時のウィンドウ数は同じですが、テンプレートは全て地獄に飛びました。古いアカウントを削除しても、これまでチャートに描いてきた ものをすべて放棄するわけではありません当たり前でしょう！？もちろん、念のためにテンプレートは残していますが、だいたいは、閉じて開き直ったり、ターミナルを更新しても、どこにも行かないということに慣れてしまっています。ビルドは最新のものです。不具合の修正をお願いします。3. 自宅の屋根の下で時々電圧スパイクが発生するが、UPSはまだない。マシンがクラッシュし、OS（Windows XP SP2）起動後、ターミナルを正常に終了させずに最後のセッション（そこですべてがクラッシュした）で作成したチャートのグラフィック構造がすべて失われた。ターミナルを起動すると、一段階前の保存されたコンストラクションに戻ることが判明しました。以前、チャートウィンドウの保存場所に関する同様の問題を読んだことがあるような気がします。固定されているかどうか - 知りません、気にしないので、見つけるために目標を設定しませんでした。しかし、最新のビルドが飛ぶという事実について、私はフルに影響を受けたので、黙っていませんでした。可能であれば、問題を解決してください。251ページよりお読みください。そして、アルパリのウェブサイトから一般的に端末https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rarひと目見るまたはアルパリサーバーに切り替えてください。グッドラック

x572intraday 2011.01.01 15:23 #2530

昔（農奴制廃止のずっと前）、MT4の開発者にマイナス残高の投げをなくしてくれと頼んだことがあり、MT5でも廃止してくれることを期待していたのです。しかし、今回MT5でレバレッジ1:500の口座を登録する機会があり、確認することが出来ました。結果（フルロットで取引しました。）開発者が私の要望を忘れてしまったのか、それともずっと先延ばしにしているのか、それとも不具合を修正できないのか、わかりません。しかし、要求そのものは当然です。
そして、一般的に私が長い間気づいていたのは...不要な質問に回答されることは極めて稀である（同じジグザグのように）...ということです。
ウェブサイトからの更新されたヘルプは、ヘルプを呼び出す際に週1回以上の頻度で確認します。
これは、何千もの端末がアップデートのために不必要に頻繁に登る必要がないようにするためです。
この振る舞いは合理的です。
ビルド375、エージェントはみんなに勝手に倒される。
2011年1月10日以降に訂正はありますか？
端末のバージョンとビットレート
mt5 375
問題の内容
CPU負荷の高い端末でインジケータを再描画 する pic.zq5_92.jpg s95.jpg
--既にインジケータがインストールされている端末（および全バー）
-再描画開始（ディスパッチャのプロセッサ負荷は100以下）
追加情報
MT4と比較したところ、そのような問題はなく、CPU負荷（vb4.jpg）も40％以下です。
mt5(375)と違って、負荷がかなり高いです。
CPUに負荷をかけるプログラムは全て終了させ、重要なプログラム（torrent、アンチウイルス）は残しています。
と、zq5_92.jpg s95.jpgを 取得。
特にグラフを巻き戻した時にCPUに大きな負荷がかかり始めます。
ビルド370,373でも同じように見かけました。
システム情報です。
GeForse 8600 (512 Mb)
AMD 2.51 GHz
RAM 2,5 Gb
Windows xp sp2 (ただし、MS 7でも同じ)
インジケーターのコードの不適切な記述について頭に浮かぶが、これについては - 。
コードは優秀なプログラマーに渡しました。
"全てはルールに従って書かれており、ここに間違いはない-。
唯一の問題は、端末そのものにある"
インジケーターのソースコードを持ってきてください。すでに依頼されていますね。一般に公開したくない場合は、サービスデスクで申請 書に添付してください。コードがないと、スクリーンショットやワードでも助けられないかもしれません。
同意見なので反論はしませんが、そうですねー。しかし!
再描画でなんとか解決(https://www.mql5.com/ru/articles/174)
ご清聴ありがとうございました。
1. すべてのアカウントを削除し、端末を閉じた。再開しました。チャートのあるすべてのウィンドウで"アップデートを待つ"長い間待っていた・・・。1日半の間にティックが蓄積され、履歴がダウンロードされるはずだと思ったからです。しかし、奇跡は起きなかった。アカウントなし-チャートの可視化なし、みたいな感じなんでしょうか？それともバグ？バグであれば修正する。そうでない場合は、どのような美しさなのかを説明してください。
2. 新規にデモ口座を作成。ターミナル読み込み時のウィンドウ数は変わらないのに、全てのテンプレートが地獄に飛んでいきました。古いアカウントを削除しても、これまでチャートに描いてきた ものをすべて放棄するわけではありません当たり前でしょう！？もちろん、念のためにテンプレートは残していますが、だいたいは、閉じて開き直ったり、ターミナルを更新しても、どこにも行かないということに慣れてしまっています。ビルドは最新のものです。不具合の修正をお願いします。
3. 自宅の屋根の下で時々電圧スパイクが発生するが、UPSはまだない。マシンがクラッシュし、OS（Windows XP SP2）起動後、ターミナルを正常に終了させずに最後のセッション（そこですべてがクラッシュした）で作成したチャートのグラフィック構造がすべて失われた。ターミナルを起動すると、一段階前の保存されたコンストラクションに戻ることが判明しました。以前、チャートウィンドウの保存場所に関する同様の問題を読んだことがあるような気がします。固定されているかどうか - 知りません、気にしないので、見つけるために目標を設定しませんでした。しかし、最新のビルドが飛ぶという事実について、私はフルに影響を受けたので、黙っていませんでした。可能であれば、不具合の修正をお願いしたい。
251ページよりお読みください。そして、アルパリのウェブサイトから一般的に端末
https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar
ひと目見る
またはアルパリサーバーに切り替えてください。グッドラック
昔（農奴制廃止のずっと前）、MT4の開発者にマイナス残高の投げをなくしてくれと頼んだことがあり、MT5でも廃止してくれることを期待していたのです。しかし、今回MT5でレバレッジ1:500の口座を登録する機会があり、確認することが出来ました。結果（フルロットで取引しました。）
開発者が私の要望を忘れてしまったのか、それともずっと先延ばしにしているのか、それとも不具合を修正できないのか、わかりません。しかし、要求そのものは当然です。