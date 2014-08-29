MQL5で学び、共に書く - ページ 36 1...293031323334353637383940414243...46 新しいコメント Rustam 2012.09.03 21:32 #351 このような包括的な回答をありがとうございました。また、ドキュメントを調べているときに私が急いでいて不注意だったことをお詫びします。どうやら、無理に覚えようとするあまり、OnInitやOnCalculateの記述を勉強しそこねてしまったようです。Yedelkin: このセリフは、あなたの質問に答えてくれていますか？MetaDriver。この場合、これらの値は正しく計算できない（計算するのに十分な履歴がない）ので、バカみたいに0値が割り当てられています。 // 本当は入力データとして対応させたほうがいいのですが、あまり意味がありません。質問の入れ方が間違っている（当たり前ですが、行のコメントにも同じことを書きましたし、NULL値代入が存在することも理解しました）。言い換えると Profi_R。プリントアウトを入れてみると、ExtLineBufferの0以外の 値は、インデックスlimit-1からインデックスrates_total-1まで割り当てられていますが、チャートでは、その空間全体にインジケータが描かれています、うーん、では0から limit-1の空間のどこに、（0以外の）値がインジケータバッファに割り当てられる のでしょう？ 計算できないこと、意味がないことは、最初から明らかです。最初は、チャートに表示され、履歴に保存されるバーの数についてだと思ったのですが、この設定オプションを制限なしに切り替えました。 Vladimir Gomonov 2012.09.04 00:17 #352 Profi_R:このような包括的な回答をいただきありがとうございました。どうやら、無理に覚えようとするあまり、OnInitやOnCalculateの記述を勉強しそこねてしまったようです。 OKパラフレーズ 計算できない、意味をなさないということは、最初から明らかです。私は、0バーで、単純平均（インジケータ）の値は、最大価格の値に等しい（常にではない）、最初は私はそれがチャートに表示され、履歴に格納されているバーの数について だと思った、私はこの設定を "無制限 "に切り替え、結果は変わっていない、最初の（左）バー上の指標を描き、その値は0とは異なっています。確認しましたが、同じようです。 設定の履歴が100000バーになっていますが、制限解除の確認はしたくないので、信じています)。私は「どうすれば可能なのか」に対する答えを持っていません、開発者に聞くのが良いでしょう（例えば、開発者が定期的に訪れる「バグ、バグ、質問」ブランチで）。ここで奇跡は起きないでしょう。おそらく、ターミナルが要求された履歴をすべて表示せず、一番左の利用可能な（プログラム上の）バーが単に省かれているのでしょう。:) Yedelkin 2012.09.04 07:17 #353 Profi_R: 計算できない、意味をなさないということは、最初から明らかです。最初は、チャートに表示され、履歴に保存されるバーの数について だと思いましたが、このオプションを無制限に切り替えたところ、結果は変わらず、最初の（左）バーのインジケータが描かれ、その値は0とは異なります。 科学的にやってみました：for(i=0;i<limit-1;i++) ExtLineBuffer[i]=0.0; の行で、0を1に置き換えて、どこに表示されるか見てください。過去に得られた結果と比較する。 Rustam 2012.09.04 14:30 #354 MetaDriver:この場合、奇跡は起きないでしょう。おそらく、ターミナルに要求された履歴がすべて表示されず、一番左の利用可能な（プログラム上の）バーが表示されないままになるだけでしょう。:) はい、結果的には、ヒストリーの深さはすべて計算されましたが（チャートとリンクしていない）、深さを有効にするには、チャート上に表示するだけでは不十分で、ターミナルを再起動するか、チャートを もう一度開いてから、このオプションを有効にする必要があります。このコードの一部が完全にクリアになりました。 Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen www.mql5.com Операции с графиками / ChartOpen - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.09.05 08:37 #355 一般的には、MQL5でインジケーターを書く方法、MQL5でインジケーター別の 記事から始めるとよいでしょう。また、フォーラムの該当セクションには、このような質問に答えることを目的とした特別スレッド -What you need to know about indicators が用意されています。 Rustam 2012.09.05 19:41 #356 Rosh: 一般的には、MQL5でインジケーターを書く方法、MQL5でインジケーター別の 記事から始めるとよいでしょう。また、フォーラムの適切なセクションには、このような質問に答えることを目的とした特別なスレッドがあります -あなたが指標について知っておくべきこと))))) 元気そうで何よりです、炎上をお許しください。ありがとうございます、参考にさせていただきます ) Rashid Umarov 2012.09.06 08:35 #357 5でもお会いできて嬉しいです :) Dimka-novitsek 2012.09.06 15:56 #358 こんばんは、取引依頼結果(MqlTradeResult)の構造を調査しています。Print(99999999999)の間に、この構造体のPrintをそれぞれ書き込む。 OrderSend(request,result); int Error=GetLastError(); ResetLastError(); printf("Error %i ",Error); Print(i); Print(999999999999999999); uint re= result.retcode; Print( "Код результата операции"); Print( re); // int re= ulong ru= result. deal; Print( "Тикет сделки, если она совершена"); Print( ru); ru= result. order; Print( "Тикет ордера, если он выставлен"); Print( ru); double rd= result. volume; Print( "Объем сделки, подтверждённый брокером"); Print( rd); rd= result. price; Print( "Цена в сделке, подтверждённая брокером"); Print( rd); rd= result. bid; Print( "Текущая рыночная цена предложения (цены реквота)"); Print( rd); rd= result. ask; Print( "Текущая рыночная цена спроса (цены реквота)"); Print( rd); string rs= result. comment; Print( "Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой)"); Print( re); // re= result. request_id; // Print( "Идентификатор запроса, устанавливается терминалом при отправке "); // Print( re); Print(999999999999999999); 多くの値でプリントはゼロと書かれています、これは何でしょう！？ Yedelkin 2012.09.06 18:08 #359 Dimka-novitsek: こんばんは、取引依頼結果(MqlTradeResult)の構造を調査しています。この構造体に対してそれぞれPrint(99999999999)と書きましたが、多くの値に対してPrintは0と書いています、これは何でしょう！？ なぜ、このようなセリフを書くのでしょうか。なぜ、結果を分析しないのか？uint re= result.retcode; Print( "Код результата операции"); Print( re); ゼロについて：どのようなゼロが妨害になるのでしょうか？ Dimka-novitsek 2012.09.06 18:31 #360 ありがとうございました。現在の買値と売値はゼロである。お得なチケット.チケットのご注文 そうだ、これがパパだ。 Документация по MQL5: Торговые функции / OrderGetTicket www.mql5.com Торговые функции / OrderGetTicket - Документация по MQL5 1...293031323334353637383940414243...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このような包括的な回答をありがとうございました。また、ドキュメントを調べているときに私が急いでいて不注意だったことをお詫びします。
どうやら、無理に覚えようとするあまり、OnInitやOnCalculateの記述を勉強しそこねてしまったようです。
Yedelkin:
このセリフは、あなたの質問に答えてくれていますか？
この場合、これらの値は正しく計算できない（計算するのに十分な履歴がない）ので、バカみたいに0値が割り当てられています。
// 本当は入力データとして対応させたほうがいいのですが、あまり意味がありません。
質問の入れ方が間違っている（当たり前ですが、行のコメントにも同じことを書きましたし、NULL値代入が存在することも理解しました）。言い換えると
プリントアウトを入れてみると、ExtLineBufferの0以外の 値は、インデックスlimit-1からインデックスrates_total-1まで割り当てられていますが、チャートでは、その空間全体にインジケータが描かれています、うーん、では0から limit-1の空間のどこに、（0以外の）値がインジケータバッファに割り当てられる のでしょう？
このような包括的な回答をいただきありがとうございました。
どうやら、無理に覚えようとするあまり、OnInitやOnCalculateの記述を勉強しそこねてしまったようです。
パラフレーズ計算できない、意味をなさないということは、最初から明らかです。私は、0バーで、単純平均（インジケータ）の値は、最大価格の値に等しい（常にではない）、最初は私はそれがチャートに表示され、履歴に格納されているバーの数について だと思った、私はこの設定を "無制限 "に切り替え、結果は変わっていない、最初の（左）バー上の指標を描き、その値は0とは異なっています。
確認しましたが、同じようです。 設定の履歴が100000バーになっていますが、制限解除の確認はしたくないので、信じています)。
私は「どうすれば可能なのか」に対する答えを持っていません、開発者に聞くのが良いでしょう（例えば、開発者が定期的に訪れる「バグ、バグ、質問」ブランチで）。
ここで奇跡は起きないでしょう。おそらく、ターミナルが要求された履歴をすべて表示せず、一番左の利用可能な（プログラム上の）バーが単に省かれているのでしょう。:)
計算できない、意味をなさないということは、最初から明らかです。最初は、チャートに表示され、履歴に保存されるバーの数について だと思いましたが、このオプションを無制限に切り替えたところ、結果は変わらず、最初の（左）バーのインジケータが描かれ、その値は0とは異なります。
この場合、奇跡は起きないでしょう。おそらく、ターミナルに要求された履歴がすべて表示されず、一番左の利用可能な（プログラム上の）バーが表示されないままになるだけでしょう。:)
一般的には、MQL5でインジケーターを書く方法、MQL5でインジケーター別の 記事から始めるとよいでしょう。
また、フォーラムの該当セクションには、このような質問に答えることを目的とした特別スレッド -What you need to know about indicators が用意されています。
一般的には、MQL5でインジケーターを書く方法、MQL5でインジケーター別の 記事から始めるとよいでしょう。
また、フォーラムの適切なセクションには、このような質問に答えることを目的とした特別なスレッドがあります -あなたが指標について知っておくべきこと
こんばんは、取引依頼結果(MqlTradeResult)の構造を調査しています。この構造体に対してそれぞれPrint(99999999999)と書きましたが、多くの値に対してPrintは0と書いています、これは何でしょう！？
なぜ、このようなセリフを書くのでしょうか。なぜ、結果を分析しないのか？
ゼロについて：どのようなゼロが妨害になるのでしょうか？