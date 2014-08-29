MQL5で学び、共に書く - ページ 41 1...34353637383940414243444546 新しいコメント Yedelkin 2012.09.22 09:27 #401 Dimka-novitsek: これは、プラットフォームがこのペアをサポートして いないということでしょうか？ 2012.09.21 16:23:17 Failed to createiMA indicator handle for pair CADJPY/PERIOD_D1, error code 4302 なぜエラーが発生したのかを確認する必要があります。エラーコードは、シンボルが選択されない正確な理由を示すものではありません。プログラマーが必要なシンボルの接続を提供していないのか、シンボルが特定の見積もりプロバイダによってサポートされていないのか、などです。 Dimka-novitsek 2012.09.22 10:15 #402 Yedelkin: なぜエラーが発生したのかを確認する必要があります。結局のところ、プログラマーが正しいシンボルへの接続を提供していないのか、あるいはそのシンボルが特定の見積もりプロバイダーによって本当にサポートされていないのか、などシンボルが選択されない理由がエラーコードには 書かれていない。ありがとうございます!!!そうなんだ！ずっとそんなことを考えていたんです。あ、邪魔が入った。が、どうやって？そう、まるでヘルプから行動しているような...。 Yedelkin 2012.09.22 10:27 #403 Dimka-novitsek: が、どうやって？はい、ヘルプから行動しています...。 既成のコードはありませんが、次のようなアイデアがあります：SymbolsTotal() は、すべてのシンボルの合計数を提供 します。あとは、これらの記号の中から目的の記号があるかどうかを探すだけである。ない場合は印刷し、ある場合はMarket Watchで目的のシンボルが選択されているかどうかを確認します。そうでない場合は、プラグを差し込んでください。 Dimka-novitsek 2012.09.22 11:17 #404 ありがとうございます! Dimka-novitsek 2012.09.22 12:37 #405 週末に向けてチックのシミュレーションをする方法はないのでしょうか？ Dimka-novitsek 2012.09.22 19:16 #406 素晴らしい!!!ありがとうございます!!!いやー、自分でも思いつかなかったです、本当に...。教えてください！テスターのどこにプリントが書かれているのか、書かれているのかがわかりません。テスターのログブックには載っていないんですよー。 Yedelkin 2012.09.22 19:32 #407 Dimka-novitsek: 教えてください！テスターのどこにプリントが書いてあるのか、わからないんです。テスターのログブックには載っていないんですよー。 タブの上で右クリックすると、オプションが表示されます。 Dimka-novitsek 2012.09.22 19:41 #408 ありがとうございます!!!今は... Dimka-novitsek 2012.09.23 14:17 #409 こんばんは！(^o^)古いトピックへSymbolsTotal()関数を使って、101個のシンボルがあることを調べました（すごい！！）。そして最も重要なのは - このシンボルのようなものは、愚かな認識していないです。これです。 err_indicator_unknown_symbol 4801 不明な記号しかし、あなたが必要とする場合、ここでは、可能であれば、ルックプライス///////////////////////////////////////////////////////////////////// double CalculateStrengthPairsTF(string a_symbol, ENUM_TIMEFRAMES a_timeframe) { SymbolSelect( a_symbol, // имя символа true // включить или выключить ); int DIGITS_ = SymbolInfoInteger(a_symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- MqlTick last_tick; if(SymbolInfoTick(a_symbol,last_tick)); double BID_ = last_tick.bid; BID_ = NormalizeDouble( BID_, DIGITS_); // Print("a_symbol");Print(a_symbol); Print("a_timeframe");Print(a_timeframe); Print( "Period_");Print( Period_); ResetLastError(); MA_handle=iMA(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_,0,method_ma,price_applied); //--- заполнение массива MA[] текущими значениями индикатора iMA //--- в массив будет записано 100 элементов //--- если не удалось создать хэндл if(MA_handle==INVALID_HANDLE) { //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iMA для пары %s/%s, код ошибки %d", a_symbol, EnumToString(a_timeframe), GetLastError()); ResetLastError();} int Total= SymbolsTotal(true);Print("Total");Print(Total); int Dotal= SymbolsTotal(false);Print("Dotal");Print(Dotal); CopyBuffer(MA_handle,0,0,100,MA); //--- задаём порядок индексации массива MA[] как в MQL4 ArraySetAsSeries(MA,true); double iMA_ = NormalizeDouble(MA[0], DIGITS_); ATR_handle=iATR(a_symbol,periodd(a_timeframe),Period_ ); CopyBuffer(ATR_handle,0,0,100,ATR); ArraySetAsSeries(ATR,true); double iATR_ = NormalizeDouble(ATR[0], 4); double for_ret = 0; if (iATR_ > 0.0) { for_ret = 100.0 * (MathAbs(BID_ - iMA_) / iATR_); if (BID_ < iMA_) for_ret = -1.0 * for_ret; } return (for_ret); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Yedelkin 2012.09.23 14:38 #410 Dimka-novitsek: SymbolsTotal()を使って、全部で101文字あることを調べました（すごい！！）．もっと重要なのは、そのシンボルを認識しないことです。これです。 err_indicator_unknown_symbol 4801 不明な記号 また、私のターミナルにはCADJPYのシンボルがありません。Cntrl+M、右クリック、オプション「記号...」で表示されます。 1...34353637383940414243444546 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜエラーが発生したのかを確認する必要があります。結局のところ、プログラマーが正しいシンボルへの接続を提供していないのか、あるいはそのシンボルが特定の見積もりプロバイダーによって本当にサポートされていないのか、などシンボルが選択されない理由がエラーコードには 書かれていない。
ありがとうございます!!!そうなんだ！ずっとそんなことを考えていたんです。
あ、邪魔が入った。
が、どうやって？そう、まるでヘルプから行動しているような...。
こんばんは！(^o^)古いトピックへ
SymbolsTotal()関数を使って、101個のシンボルがあることを調べました（すごい！！）。
そして最も重要なのは - このシンボルのようなものは、愚かな認識していないです。これです。
err_indicator_unknown_symbol
4801
不明な記号
しかし、あなたが必要とする場合、ここでは、可能であれば、ルックプライス
もっと重要なのは、そのシンボルを認識しないことです。これです。
err_indicator_unknown_symbol
4801
不明な記号