MQL5で学び、共に書く - ページ 43

新しいコメント
 
こんにちは。テスターでは、グラフィカルなコンストラクションを 見ることができないということですが？全くない？のようなグラフィックということです。
вывод на экран названия советника
ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y);
といった具合に。
 
Dimka-novitsek:
こんにちは。テスターでは、グラフィカルなコンストラクションを 見ることができないということですが？ダメ？などのグラフィックを意味します。
これまで、ビジュアルテストモードでグラフィカルなオブジェクトを描画する可能性は限られていました。
 
了解です、ありがとうございます。
 

コンパイラがブラケットに悪態をつくのを見て......。落ちちゃった！？ところで、エラーはどこを見るのですか？

P.s.本質的には何もない、変数宣言だけだ!!!!ブラケットは6つしかなく、3つのペア...oninitに全部入れて、週末にデバッグできるようにしたかったんです。それともコンパイラを無視するのか？

 
Dimka-novitsek:
コンパイラがブラケットを叱る様子をご覧ください...。落ちちゃった！？とにかくどこを探せばエラーが出るのか？

コンパイラは2つのエラーを正しく指摘した。

エラーは、同じ行にかなり正確な記述があります。

 
はい、もちろんまだ機能はありません。でも、ブラケット？機能がないからでしょうか？ありがとうございます。私はバカなんでしょうか？申し訳ございません。あ、エラーのある行を消してコンパイルしてみますね
 
こんなのでたらめだ...。またアドバイザーを作って、一行でピレネーします。
 
Dimka-novitsek:
はい、もちろん、まだ機能はありません。しかし、括弧は？これは、機能がないことが原因でしょう。ありがとうございます。もしかして、私が馬鹿なだけ？申し訳ございません。あ、エラーのある行を消してコンパイルしてみますね

いいえ、それはOnInit()がint 型の何かを返すはずなのに、返さないからです。選択肢は2つ。

  • 関数本体の 末尾にreturn(0)をつけるとよいでしょう。
  • OnInit()はvoid 型で宣言します。
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции - Документация по MQL5
 

return(0);をミスったんだろ！！！すげええええええええええええええええええええええええええそれでいいんです。新しく作成したEAの関数（OnInit ）内の文章の一部を、長く書いたEAのOnTick関数に 書かれていたものを全て移動させました。意図的にコンパイルすることになります。'}' と入力- すべてのコントロールパスが値を返すわけではない 出力 yu.mq5 2686 3 !!!!

言うまでもなく、ブラケットはそこでペアリングされます。これからどうしたらいいのかわからない。

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
tol64:

いいえ、それはOnInit()がint 型の何かを返すはずなのに、返さないからです。選択肢は2つ。

  • 関数本体の 末尾にreturn(0)をつけるとよい。
  • OnInit()はvoid 型で宣言します。
ありがとうございます!!!メッセージを見ませんでした。ありがとうございます!
1...3637383940414243444546
新しいコメント