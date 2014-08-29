MQL5で学び、共に書く - ページ 43 1...3637383940414243444546 新しいコメント Dimka-novitsek 2012.09.29 14:42 #421 こんにちは。テスターでは、グラフィカルなコンストラクションを 見ることができないということですが？全くない？のようなグラフィックということです。вывод на экран названия советника ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0); ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X); ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y); といった具合に。 Rashid Umarov 2012.09.29 14:46 #422 Dimka-novitsek: こんにちは。テスターでは、グラフィカルなコンストラクションを 見ることができないということですが？ダメ？などのグラフィックを意味します。 これまで、ビジュアルテストモードでグラフィカルなオブジェクトを描画する可能性は限られていました。 Dimka-novitsek 2012.09.29 15:10 #423 了解です、ありがとうございます。 Dimka-novitsek 2012.09.29 16:03 #424 コンパイラがブラケットに悪態をつくのを見て......。落ちちゃった！？ところで、エラーはどこを見るのですか？P.s.本質的には何もない、変数宣言だけだ!!!!ブラケットは6つしかなく、3つのペア...oninitに全部入れて、週末にデバッグできるようにしたかったんです。それともコンパイラを無視するのか？ Renat Fatkhullin 2012.09.29 16:09 #425 Dimka-novitsek: コンパイラがブラケットを叱る様子をご覧ください...。落ちちゃった！？とにかくどこを探せばエラーが出るのか？コンパイラは2つのエラーを正しく指摘した。エラーは、同じ行にかなり正確な記述があります。 Dimka-novitsek 2012.09.29 16:14 #426 はい、もちろんまだ機能はありません。でも、ブラケット？機能がないからでしょうか？ありがとうございます。私はバカなんでしょうか？申し訳ございません。あ、エラーのある行を消してコンパイルしてみますね Dimka-novitsek 2012.09.29 16:18 #427 こんなのでたらめだ...。またアドバイザーを作って、一行でピレネーします。 Anatoli Kazharski 2012.09.29 16:19 #428 Dimka-novitsek: はい、もちろん、まだ機能はありません。しかし、括弧は？これは、機能がないことが原因でしょう。ありがとうございます。もしかして、私が馬鹿なだけ？申し訳ございません。あ、エラーのある行を消してコンパイルしてみますねいいえ、それはOnInit()がint 型の何かを返すはずなのに、返さないからです。選択肢は2つ。関数本体の 末尾にreturn(0)をつけるとよいでしょう。OnInit()はvoid 型で宣言します。 Документация по MQL5: Основы языка / Функции www.mql5.com Основы языка / Функции - Документация по MQL5 Dimka-novitsek 2012.09.29 16:34 #429 return(0);をミスったんだろ！！！すげええええええええええええええええええええええええええそれでいいんです。新しく作成したEAの関数（OnInit ）内の文章の一部を、長く書いたEAのOnTick関数に 書かれていたものを全て移動させました。意図的にコンパイルすることになります。'}' と入力- すべてのコントロールパスが値を返すわけではない 出力 yu.mq5 2686 3 !!!!言うまでもなく、ブラケットはそこでペアリングされます。これからどうしたらいいのかわからない。 Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Dimka-novitsek 2012.09.29 16:35 #430 tol64:いいえ、それはOnInit()がint 型の何かを返すはずなのに、返さないからです。選択肢は2つ。関数本体の 末尾にreturn(0)をつけるとよい。OnInit()はvoid 型で宣言します。 ありがとうございます!!!メッセージを見ませんでした。ありがとうございます! 1...3637383940414243444546 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。テスターでは、グラフィカルなコンストラクションを 見ることができないということですが？ダメ？などのグラフィックを意味します。
コンパイラがブラケットに悪態をつくのを見て......。落ちちゃった！？ところで、エラーはどこを見るのですか？
P.s.本質的には何もない、変数宣言だけだ!!!!ブラケットは6つしかなく、3つのペア...oninitに全部入れて、週末にデバッグできるようにしたかったんです。それともコンパイラを無視するのか？
コンパイラがブラケットを叱る様子をご覧ください...。落ちちゃった！？とにかくどこを探せばエラーが出るのか？
コンパイラは2つのエラーを正しく指摘した。
エラーは、同じ行にかなり正確な記述があります。
はい、もちろん、まだ機能はありません。しかし、括弧は？これは、機能がないことが原因でしょう。ありがとうございます。もしかして、私が馬鹿なだけ？申し訳ございません。あ、エラーのある行を消してコンパイルしてみますね
いいえ、それはOnInit()がint 型の何かを返すはずなのに、返さないからです。選択肢は2つ。
return(0);をミスったんだろ！！！すげええええええええええええええええええええええええええそれでいいんです。新しく作成したEAの関数（OnInit ）内の文章の一部を、長く書いたEAのOnTick関数に 書かれていたものを全て移動させました。意図的にコンパイルすることになります。'}' と入力- すべてのコントロールパスが値を返すわけではない 出力 yu.mq5 2686 3 !!!!
言うまでもなく、ブラケットはそこでペアリングされます。これからどうしたらいいのかわからない。
いいえ、それはOnInit()がint 型の何かを返すはずなのに、返さないからです。選択肢は2つ。