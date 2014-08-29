MQL5で学び、共に書く - ページ 45 1...383940414243444546 新しいコメント --- 2012.09.29 18:08 #441 Dimka-novitsek: パソコンがとても遅い・・・。いいえ、コンプではありません :)出力 yu (GBPUSD,H1) 配列が 'Output yu.mq5' (4873,19) で範囲外 - 言葉は明確ではありません...。配列の要素に アクセスしたが、配列のサイズがアクセスした要素のインデックス番号より小さい。配列ar[10]があって、項目ar[11]を取得したいが、要素が10個しかないような場合です。ということを言われています。5000行のうち4873行でエラーになるとのことですが、行番号まで書いてありますね :) Dimka-novitsek 2012.09.29 18:08 #442 ありがとうございます!!! Dimka-novitsek 2012.09.29 20:09 #443 11個あるすべての配列に、適切な条件を与えるようにしたのです。しかし、ここでも同じようなエラーが発生するのですが、教えてください。Иdouble ATR[]; // массив для индикатора iATR //---- handles for indicators int ATR_handle; // указатель на индикатор iATR .................................................. .................................................. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// double iStdDevf( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, ENUM_MA_METHOD ma_method, ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, int shift){ SymbolSelect( symbol, // имя символа true // включить или выключить ); StdDev_handle= iStdDev( symbol, // имя символа periodd(timeframe), // период ma_period, // период усреднения ma_shift, // смещение индикатора по горизонтали ma_method, // тип сглаживания applied_price // тип цены или handle ); if(StdDev_handle==INVALID_HANDLE) { return (0.0);} //Если массив не был создан, то 0 CopyBuffer(StdDev_handle,0,0,100,ATR); if(shift>99)return(0); ArraySetAsSeries(ATR,true); // Установим порядок расположения массива от 0 к 100 return( StdDev[shift]); } //Вывод ризультата /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// この関数では，パラメータとして非負の整数を受け取り，それが99を超えないことを関数内でチェックします． [shift-これは同じ数で，配列 StdDev number shiftの要素を指します．では、数の問題ではないのですか？double ATR[100];と宣言するのが正しいのでしょうか？п.p. エラーは行番号で、文字は正確にシフトする2012.09.29 20:56:26 出力yu (GBPUSD,H1) '出力yu.mq5'の配列が範囲外 (4886,19) 間違った配列要素にアクセスすることはありえないですよね？ --- 2012.09.29 20:52 #444 Dimka-novitsek: 11個あるすべての配列に、適切な条件を与えるようにしたのです。しかし、ここでも同じようなエラーが発生するのですが、教えてください。Иこの関数では，パラメータとして非負の整数を受け取り，それが99を超えないことを関数内でチェックします． [shift-これは同じ数で，配列 StdDev number shiftの要素を指します．では、数の問題ではないのですか？double ATR[100];と宣言するのが正しいのでしょうか？п.p. エラーは行番号で、文字は正確にシフトする2012.09.29 20:56:26 出力yu (GBPUSD,H1) '出力yu.mq5'の配列が範囲外 (4886,19) 間違った配列要素にアクセスすることはありえないですよね？ StdDev それは何なのか、どこに宣言されているのか、その大きさは？ Dimka-novitsek 2012.09.30 16:24 #445 皆さん、本当にありがとうございました昨日は悪夢でした、今また整理してスッキリしています。以上、今回はこの辺で。 Dimka-novitsek 2012.09.30 16:34 #446 すべてがきちんと動いているようで、見たことのないものまで全部描いてくれましたねまた、この質問に関連して、教えていただきたいのですが、新しいティックが到着すると、プログラムはその作業を早々に終了してしまうのでしょうか？ Yedelkin 2012.09.30 16:41 #447 Dimka-novitsek: また、新しいダニの登場により、プログラムが早々に終了してしまうのでは？ リファレンスマニュアル参照、検索語：NewTick Alain Verleyen 2014.08.27 19:21 #448 Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий Изучаем и пишем вместе на MQL5 Yedelkin , 2011.04.30 08:47 Вопрос ENUM_DEAL_ENTRY Идентификатор Описание DEAL_ENTRY_IN Вход в рынок DEAL_ENTRY_OUT Выход из рынка DEAL_ENTRY_INOUT Разворот DEAL_ENTRY_STATE Признак статусной записи Что такое " статусная запись", и когда может потребоваться (необходимо использовать) признак этой записи?ウライン: 例えば、どの口座でも最初の行は残高になっていますが、これがステータス・エントリーです。そんなことはないようです。 void OnStart() { //--- if(HistorySelect(0,TimeCurrent())) { int total=HistoryDealsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY) HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY); printf("Deal ticket#%u entry=%s",ticket,EnumToString(deal_entry)); } } }リターンです。 2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_INが何であるかは誰にもわからない。 deal_entry_state ? A100 2014.08.28 13:10 #449

angevoyageur:これは事実とは異なるようです。論理的に考えて、BALACEがDEAL_ENTRY_INという 方向性を持っているなら、なぜ "Direction "の欄にないんだ！？この場合、DEAL_ENTRY_INの 方向も持っています。

Alain Verleyen 2014.08.28 13:28 #450

A100:論理的に考えて、もしバレイスがDEAL_ENTRY_INの 方向を持つなら、なぜ「方向」/Directionの欄にないのでしょうか!この場合、DEAL_ENTRY_INの 方向も持っている、例えばbuyに指定されているように

if(HistorySelect(0,TimeCurrent()))
{
int total=HistoryDealsTotal();
for(int i=0;i<total;i++)
{
ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY) HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);
ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE) HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);
printf("Deal ticket#%u type=%s entry=%s",ticket,EnumToString(deal_type),EnumToString(deal_entry));
}
}

2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) ディールチケット#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN（ディールエントリーイン2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN（ディールエントリーイン

DEAL_ENTRY_STATEとは何なのか？DEAL_ENTRY_STATEとは 何なのか、疑問が 残ります。
パソコンがとても遅い・・・。
いいえ、コンプではありません :)
出力 yu (GBPUSD,H1) 配列が 'Output yu.mq5' (4873,19) で範囲外 - 言葉は明確ではありません...。
配列の要素に アクセスしたが、配列のサイズがアクセスした要素のインデックス番号より小さい。
配列ar[10]があって、項目ar[11]を取得したいが、要素が10個しかないような場合です。
ということを言われています。
5000行のうち4873行でエラーになるとのことですが、行番号まで書いてありますね :)
それは何なのか、どこに宣言されているのか、その大きさは？
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
例えば、どの口座でも最初の行は残高になっていますが、これがステータス・エントリーです。
そんなことはないようです。
リターンです。
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
が何であるかは誰にもわからない。 deal_entry_state ?
これは事実とは異なるようです。
論理的に考えて、BALACEがDEAL_ENTRY_INという 方向性を持っているなら、なぜ "Direction "の欄にないんだ！？
この場合、DEAL_ENTRY_INの 方向も持っています。
論理的に考えて、もしバレイスがDEAL_ENTRY_INの 方向を持つなら、なぜ「方向」/Directionの欄にないのでしょうか!
この場合、DEAL_ENTRY_INの 方向も持っている、例えばbuyに指定されているように
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) ディールチケット#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN（ディールエントリーイン
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN（ディールエントリーイン