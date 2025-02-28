1文字と数文字でのテスト結果を見てみましょう。テストは All ticks モードで実施されます。ご自身のマルチシンボルEAスキームで問題を再現し、結果を共有することができます。 問題を表すとします。例えば、1つのシンボルをテストする場合、テスト時間は1分です。もう1文字追加された場合、テストは予想通り2分ではなく、4分かかります。さらに1文字（合計3文字）増やすと、テストにかかる時間は8倍、というように。
記事「MQL5マスター：新バージョン」 は、自動売買ロボットの動作原理を説明しています。 この記事は、MQL5マスターの最新バージョンをご紹介しています。取引シグナルのアーキテクチャの変更のおかで様々な自動売買ロボットを作成ことができます。自動売買ロボット作成は以下の例で説明します。 シグナルモジュール Accelerator Oscillatorテクニカル指標のシグナルAdaptive Moving Averageテクニカル指標のシグナルAwesome Oscillatorテクニカル指標のシグナルBears Powerオシレーター系指標のシグナルBulls...
複数のMT5でEAを稼働しております。 殆どのMT5で、ナビゲータ上のEAをチャート入れようとしてもEAが入りません。 その原因をご存じの方は、教えて下さい。
はじめまして。初歩的な質問かもしれませんが、 アドバイスをお願いいたします。 oandaのMT5でｽﾄﾗﾃｼﾞﾃｽﾀを行っておりますが 証拠金最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ ＜ 証拠金をﾛｰﾄﾞ （添付上側） が基本的なグラフになると思いますが、 稀に（添付下側）逆転するグラフが出来ることがあります。 どのように解釈するのが正解なのか教えていただきたく、 よろしくお願いいたします。
途中で止めた最適化の続きをする方法はありますか？
無料EAが翌日になると動作しません。 VPSを導入していないため、就寝前にMT5を閉じて、パソコンも電源を落とします。 すると、翌朝、EAが翌日になると動作しません。 MT5の「ナビゲーター」の「EA」にはEAの名称が表示されています。 試しに、昨日、同じ現象が起きたので、EAのMQ５ ProgranファイルをExpertsフォルダから削除して、バックアップコピーしておいたEAのMQ５ ProgranファイルをExpertsフォルダにコピーしなおしたら、チャートにEAを挿入できて、EAが動作しましたが、今朝はバックアップコピーしておいたEAのMQ５
リアルなテスターフィギュアなのかどうか、教えてください。また、3,000円の預金で1年間、この結果は良いのか悪いのか？
MQL5コミュニティの皆様 いつもお世話になっております。[あなたのMQL5アカウント名]です。 現在、MarketにてEA（の販売登録を行っております。製品ファイルをバージョンセクションに添付しようとしたところ、以下のメッセージが表示され、アップロードがうまくいきません。 「デバッグモードでコンパイルされたファイル 拡張を許可された .ex4」 このメッセージでは.ex4という拡張子は許可されているようですが、アップロードが完了しない、または次のステップがよく分かりません。
この度、VPSからMT4とMT5をEAで自動売買してたのですが、口座も増えてEAも増えたので自宅PCで管理しようと思い、VPSからPCにメタトレーダーを全てコピーする事にしました。 新しいPCにそれぞれメタトレーダーをダウンロードして、VPS上のメタトレーダーのデータフォルダをコピーして新しいPCのメタトレーダーのデータフォルダに上書きしたのですが、EAが起動しません。 新しくEAを購入してもいいのですが、今後PCを買いなおして又コピーした時に又購入する事になるかと思うと、今のうちに対処方法が分かればと思い聞いてみることにしました。
MT5でOANDAのテックデータを利用して、 バックテスト を実行しています。 期間を長くしようとすると処理されず、「バックテスト」タブの結果は空白になり、 「 操作ログ 」には以下のものが出力されます。 2025.02.28 18:42:09.154 Core 1 EURUSD_a,M1: 0 ticks, 0 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.164. Test passed in 0:00:16.261 (including ticks preprocessing 0:00:16.016). 2025.02.28
Hello MQL Community, I'm developing a multi-terminal price analysis system that requires real-time communication between multiple MT5 instances (running on the same machine) and a Python application with minimal latency. I need to quickly transfer market data between terminals for comparative
自動売買のプログラミングを、素人でも容易に作り出す事ができる方法はあるのでしょうか？ひな型はあるよう ですが。。。専門的な言語はさっぱりです。少しは勉強しないといけないものでしょうか。
デモ口座で、口座通貨がJPYで、通貨ペアAUDNZDの取引の場合、損益額の計算中の決済通貨NZDから口座通貨JPYへの換算で、決済時の為替レートでなく、実行時の為替レートを使っているようです。 この問題は、本番口座では、実行時=決済時なので、支障ありませんが、デモ口座のバックテストの場合、過去の決済時と実行時は違うので、実行時のレートを使うと、損益額が正しく計算されません。 通貨ペアが、クロス円の場合は、決済通貨の円から、円への換算がないので、問題にはなりません。 MetaQuotes Software社関係の方のフォローアップを希望します。
EAにはそれぞれ適用できるアクティベーション数がきめられておりますが、これはリアル口座だけでなくデモ口座でもカウントされますか？ 購入後に最初からリアル口座で稼働させるのではなくデモ口座で回したいと思いますので、このデモ口座もアクティベーション数にカウントされるのかが知りたいです。 よろしくお願いいたします。
かなり困っております・・・ MQL5（MetaTrader 5）で WebRequest() を使い、 ChatGPT（gpt-3.5-turbo） に接続しようとしています。具体的には、 https://api.openai.com/v1/chat/completions にアクセスしているのですが、常に 401 エラーが返ってきて、以下のメッセージが表示されます。 「APIキーが提供されていません。Bearer認証ヘッダでAPIキーを渡す必要があります…」 つまり、 Authorization: Bearer ヘッダ が、OpenAI側で認識されていないようなのです。 ポイント: 新しい
keys_CCI3というインジケーターを使おうと 外部インジケーターを読み込むeaをコンパイル後チャートに貼り付けたら cannot load custom indicator 'keys_CCI3' [4802] と出て全くトレードができません。 為替じじいと言う方の条件設定してコードを出力するサイトを利用して生成したのですが、外部インジケーターだけどんなものを読み込もうとしても4802のエラーが出ます。
みなさん、こんにちは。 すぐに指摘しておきますが、私はこれらの質問を ここの 関連スレッドでしようとしたのですが、どういうわけか質問が注目されませんでした。とはいえ、一度は触れた話題は、多くの人の心に触れる／浮かび上がるような気がします。FAQからの質問のようなものです（間違っているかもしれませんが）。質問そのものを直接ここに重複して書いておきます。 1.Mql4とMql 5の違い （サイトとプログラミング言語 ）ですが、Mql4でメタトレーダー4、Mql5でメタトレーダー5が存在します。また、対応するウェブサイトも2種類あります。同時に、私がMT4で調べたExpert
スペースお借りして質問です。 メタトレーダー社のVPSを利用しているものです。 WebRequsetを許可するURLリストの読み込みを必要とするEAは、正しくVPS側でも同期、利用できていますか？ 素人質問で恐縮ですが詳しい方教えてくださいm(_ _)m
EAを使用して、テキスト（txt or csv）を読み込んで使用したく、以下の簡単なサンプルを書いてみました。 しかしエラーコード 5002 (ファイル名がおかしい)が出てしまいファイルが扱えません。 EAではファイルの置き場所に制限があることは理解しています。しかしながら TERMINAL_DATA_PATH でも、TERMINAL_COMMONDATA_PATH どちらも5002エラーが出ます。 ちなみに、同様に FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_TXT) で書き込みとしてopenを試みても5002エラーが出てopen出来ませんでした。
こんにちは． 下記の記事を参考にして，MQLから利用可能なシグナルの情報を集計し，信頼性の高いシグナルの自動選択をしようと考えていました． https://www.mql5.com/ja/articles/3398 しかし，実際に記事のコードを実行してみると結果が再現できず，デバックをしてみるとSignalBase...という関数群が正常に機能していないことが分かりました．具体的には，SignalBaseTotal()が0を返していて一つも利用可能なシグナルがないとなっています．
VPSについてメンテナンスなどは週に一回など定期的にあるのでしょうか。誰か知ってる方がいたらご教授いただければ幸いですよろしくお願いいたします
//+------------------------------------------------------------------+ //| testea1.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+
MT4ツールの気配値にeaデータをドロップする際に、違う通貨ペアで設定してしまい、それに気づかずにしばらく稼働させてしまいました。そのことに気づき、一度間違ったほうの気配値を消して、正しいほうの気配値にドロップしたのですが、反映されません。 もとの間違っていたほうの気配値を再度表示させて、そこのドロップさせてみても、そこにも反映されなくなりました。 何か方法はありますでしょうか。
お世話になります。MT4の標準サンプルとして設置されているEA のMoving Averageですが、チャートにEAをセッティングしていない状態で勝手にエントリーしまう誤作動が発生しました。 主にどのような原因が考えられますでしょうか？お手数ですがご教授よろしくお願い致します。
MT5ストラテジーテスターの 「バックテスト」 と「フォワードテスト」の違いを教えてください。 ストラテジーテスターの 「バックテスト」 に 「フォワードテスト」という項目があります。 例えば ”「フォワードテスト」1/2” に設定すると、テスト期間の1/2が「バックテスト」残り1/2が「フォワードテスト」としてテスト結果が吐き出されますが 「フォワードテスト」も過去データを元にしているので「バックテスト」と同じではないか？と思ってしまいます。
ストラテジーテスターで期間を2010年～2022年などの長期間に設定すると以下のフォルダに65536KBのファイルを無限に作り続けます。 C:\MetaQuotes\Tester\xxx\Agent-127.0.0.1-3000\temp \ 空き領域が2TBのSSDを使っていますが、テストを始めるとSSDの空き領域が無くなり、「使用できるメモリが無い」とのエラーを出力してテストを終了してしまいます。 期間を3年くらいにすると問題なくテストできます。 回避策はないでしょうか？
マーケットの自動検証でエラーが発生します。エラー メッセージは「ストラテジー テスター レポートが見つかりません。 EA は Strategy Tester と連携して動作します。実際のアカウントでも機能します。 ただし、市場の自動検証でエラーが発生します。エラーは「ストラテジーテスターレポートが見つかりません」です。 この問題を解決するにはどうすればよいですか? EAは販売されているため、コードは非公開です。 モデレーターによって適用された自動翻訳
はじめまして。 自作のEAをマーケットにてパブリッシュする際のファイルチェックで添付画像のようなエラーではじかれます。 成行き注文の際の価格がゼロとなってしまっているようです。 このEAはバックテストやライブ口座でそうしたエラーを出さずに想定通りに動いているように見えます。 同じようなご経験のある方はいらっしゃいませんでしょうか。 解決のご経験がある方に対処法をおききしたいです。 どうぞよろしくお願いします。
I am backtesting. I was able to create a position in the dollar yen. However, I couldn't create a position with oil. Why does this phenomenon occur? static int count = 0; double ask = SymbolInfoDouble(NULL, SYMBOL_ASK); string symbol = Symbol(); if(count < 10 && ticket == 0) {
MQL5初心者です。 以下のようにソースを作成しましたが、ボリンジャーバンドの線が表示されません。 問題点をご指摘頂けますでしょうか。 Print (BBs.Upper(pos_tmp)); で出力した値を見ると 「1.7976931348623157e+308」と表示されているため、個々が原因だと思うのですが、修正方法が分かりません。 //+------------------------------------------------------------------+ //|
