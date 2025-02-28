MetaQuotes 「MQL5マスター」についての記事集 記事「MQL5マスター：新バージョン」 は、自動売買ロボットの動作原理を説明しています。 この記事は、MQL5マスターの最新バージョンをご紹介しています。取引シグナルのアーキテクチャの変更のおかで様々な自動売買ロボットを作成ことができます。自動売買ロボット作成は以下の例で説明します。 シグナルモジュール Accelerator Oscillatorテクニカル指標のシグナルAdaptive Moving Averageテクニカル指標のシグナルAwesome Oscillatorテクニカル指標のシグナルBears Powerオシレーター系指標のシグナルBulls...

ma62 証拠金ﾛｰﾄﾞについて はじめまして。初歩的な質問かもしれませんが、 アドバイスをお願いいたします。 oandaのMT5でｽﾄﾗﾃｼﾞﾃｽﾀを行っておりますが 証拠金最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ ＜ 証拠金をﾛｰﾄﾞ （添付上側） が基本的なグラフになると思いますが、 稀に（添付下側）逆転するグラフが出来ることがあります。 どのように解釈するのが正解なのか教えていただきたく、 よろしくお願いいたします。

Kenji Shimizu 「バッグモードでコンパイルされたファイル」アップロードできない件 ( 1 ) MQL5コミュニティの皆様 いつもお世話になっております。[あなたのMQL5アカウント名]です。 現在、MarketにてEA（の販売登録を行っております。製品ファイルをバージョンセクションに添付しようとしたところ、以下のメッセージが表示され、アップロードがうまくいきません。 「デバッグモードでコンパイルされたファイル 拡張を許可された .ex4」 このメッセージでは.ex4という拡張子は許可されているようですが、アップロードが完了しない、または次のステップがよく分かりません。

ZC31S EAが起動しない ( 8 ) この度、VPSからMT4とMT5をEAで自動売買してたのですが、口座も増えてEAも増えたので自宅PCで管理しようと思い、VPSからPCにメタトレーダーを全てコピーする事にしました。 新しいPCにそれぞれメタトレーダーをダウンロードして、VPS上のメタトレーダーのデータフォルダをコピーして新しいPCのメタトレーダーのデータフォルダに上書きしたのですが、EAが起動しません。 新しくEAを購入してもいいのですが、今後PCを買いなおして又コピーした時に又購入する事になるかと思うと、今のうちに対処方法が分かればと思い聞いてみることにしました。

なべなべ MT5、テックデータを使いリアルティックでバックテストを実行するとデータ期間が3年を超えると処理ができなくなります。 ( 2 ) MT5でOANDAのテックデータを利用して、 バックテスト を実行しています。 期間を長くしようとすると処理されず、「バックテスト」タブの結果は空白になり、 「 操作ログ 」には以下のものが出力されます。 2025.02.28 18:42:09.154 Core 1 EURUSD_a,M1: 0 ticks, 0 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.164. Test passed in 0:00:16.261 (including ticks preprocessing 0:00:16.016). 2025.02.28

Ryo Nakata Efficient Communication Between Multiple MT5 Instances and Python for Low-Latency Data Analysis Hello MQL Community, I'm developing a multi-terminal price analysis system that requires real-time communication between multiple MT5 instances (running on the same machine) and a Python application with minimal latency. I need to quickly transfer market data between terminals for comparative

Mikoto Hamazono 新しい「sk-proj」タイプのOpenAIキーが途中で切れる？WebRequestが常に「APIキーが提供されていません」と返してしまう ( 4 ) かなり困っております・・・ MQL5（MetaTrader 5）で WebRequest() を使い、 ChatGPT（gpt-3.5-turbo） に接続しようとしています。具体的には、 https://api.openai.com/v1/chat/completions にアクセスしているのですが、常に 401 エラーが返ってきて、以下のメッセージが表示されます。 「APIキーが提供されていません。Bearer認証ヘッダでAPIキーを渡す必要があります…」 つまり、 Authorization: Bearer ヘッダ が、OpenAI側で認識されていないようなのです。 ポイント: 新しい

masamitsu kawauchi カスタムインジケーターを読み込めない ( 1 ) keys_CCI3というインジケーターを使おうと 外部インジケーターを読み込むeaをコンパイル後チャートに貼り付けたら cannot load custom indicator 'keys_CCI3' [4802] と出て全くトレードができません。 為替じじいと言う方の条件設定してコードを出力するサイトを利用して生成したのですが、外部インジケーターだけどんなものを読み込もうとしても4802のエラーが出ます。

gammaray 初めての方からの基本的な質問 76 1 2 3 4 5 ... 7 8) みなさん、こんにちは。 すぐに指摘しておきますが、私はこれらの質問を ここの 関連スレッドでしようとしたのですが、どういうわけか質問が注目されませんでした。とはいえ、一度は触れた話題は、多くの人の心に触れる／浮かび上がるような気がします。FAQからの質問のようなものです（間違っているかもしれませんが）。質問そのものを直接ここに重複して書いておきます。 1.Mql4とMql 5の違い （サイトとプログラミング言語 ）ですが、Mql4でメタトレーダー4、Mql5でメタトレーダー5が存在します。また、対応するウェブサイトも2種類あります。同時に、私がMT4で調べたExpert

Sei Tetsu He EAを使ってファイルの読み取り、書き込み、が出来ない。 ( 3 ) EAを使用して、テキスト（txt or csv）を読み込んで使用したく、以下の簡単なサンプルを書いてみました。 しかしエラーコード 5002 (ファイル名がおかしい)が出てしまいファイルが扱えません。 EAではファイルの置き場所に制限があることは理解しています。しかしながら TERMINAL_DATA_PATH でも、TERMINAL_COMMONDATA_PATH どちらも5002エラーが出ます。 ちなみに、同様に FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_TXT) で書き込みとしてopenを試みても5002エラーが出てopen出来ませんでした。

2445yuuki 売買シグナルの関数から情報の取得が正常にできない ( 2 ) こんにちは． 下記の記事を参考にして，MQLから利用可能なシグナルの情報を集計し，信頼性の高いシグナルの自動選択をしようと考えていました． https://www.mql5.com/ja/articles/3398 しかし，実際に記事のコードを実行してみると結果が再現できず，デバックをしてみるとSignalBase...という関数群が正常に機能していないことが分かりました．具体的には，SignalBaseTotal()が0を返していて一つも利用可能なシグナルがないとなっています．

Masaya Hishida 持っているポジションの含み益を取得して一定の利益がでたら決済するようにしたいです。エラーの原因が分かりません。修正を教えてください。 ( 1 ) //+------------------------------------------------------------------+ //| testea1.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+

Taraochan 通貨ペアを間違って設定してしまった ( 1 ) MT4ツールの気配値にeaデータをドロップする際に、違う通貨ペアで設定してしまい、それに気づかずにしばらく稼働させてしまいました。そのことに気づき、一度間違ったほうの気配値を消して、正しいほうの気配値にドロップしたのですが、反映されません。 もとの間違っていたほうの気配値を再度表示させて、そこのドロップさせてみても、そこにも反映されなくなりました。 何か方法はありますでしょうか。

omochi ストラテジーテスターの「フォワードテスト」機能について MT5ストラテジーテスターの 「バックテスト」 と「フォワードテスト」の違いを教えてください。 ストラテジーテスターの 「バックテスト」 に 「フォワードテスト」という項目があります。 例えば ”「フォワードテスト」1/2” に設定すると、テスト期間の1/2が「バックテスト」残り1/2が「フォワードテスト」としてテスト結果が吐き出されますが 「フォワードテスト」も過去データを元にしているので「バックテスト」と同じではないか？と思ってしまいます。

macotoification ストラテジーテスターがSSDを無限に消費する ( 7 ) ストラテジーテスターで期間を2010年～2022年などの長期間に設定すると以下のフォルダに65536KBのファイルを無限に作り続けます。 C:\MetaQuotes\Tester\xxx\Agent-127.0.0.1-3000\temp \ 空き領域が2TBのSSDを使っていますが、テストを始めるとSSDの空き領域が無くなり、「使用できるメモリが無い」とのエラーを出力してテストを終了してしまいます。 期間を3年くらいにすると問題なくテストできます。 回避策はないでしょうか？