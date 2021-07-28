MT5への願い - ページ 111 1...104105106107108109110111112113114115116117 新しいコメント Vladimir Karputov 2014.05.25 16:25 #1101 これで、どのテンプレートがグラフィックに適用されているのかが分からなくなりました。プロファイルはステータスバーに表示されますが、テンプレートはステータスバーに表示されません。ステータスバーにテンプレートを表示させたい。 A100 2014.08.03 21:06 #1102 最近のビルドでは、ツールボックスのトレードタブに補助情報が2列表示されるようになりました。トレード」タブに、ほとんど使用されない情報を余分な行に入れる必要はないのでは？おそらく、Free MarginとMargin Levelが1行に収まらず、誰かが気にしたのでしょう。アイデアは、すべてを以前のように1行に戻すことです（または、1行に収まらないので、取引タブから自由証拠金と証拠金レベルを削除し、残高/資金/証拠金/利益だけがここに残ります）。また、フリーマージンやマージンレベルなどの「必要な」パラメータを必要とする人は、これらの情報が重複しているAssetsタブを使用できます（1つに収まらない場合は、複数の行をそこに置く方が理にかなっています）。このように、他のタブと重複している使用頻度の低い情報を排除することで、取引タブの不要な行を解放することができます。 削除済み 2014.08.04 07:52 #1103 A100:最近のビルドでは、ツールウィンドウのトレードタブに補助的な情報として2行が割り当てられています。なぜ、ほとんど使われない情報を「取引」タブに余分な行を設ける必要があるのでしょうか？おそらく、Free MarginとMargin Levelが1行に収まらず、誰かが気にしたのでしょう。アイデアは、すべてを以前のように1行に戻すことです（または、1行に収まらないので、取引タブから自由証拠金と証拠金レベルを削除し、残高/資金/証拠金/利益だけがここに残ります）。また、フリーマージンやマージンレベルなどの「必要な」パラメータが必要な場合は、これらの情報が重複しているAssetsタブを使用します（すべてが1つに収まらない場合に備えて、複数の行をそこに置く方が合理的です）。このように、他のタブと重複している使用頻度の低い情報を排除することで、取引タブの不要な行を解放することができます。 数字が1行に収まらないことを正しく指摘した。解像度の高い画面では（あるいはToolboxのウィンドウ幅をいっぱいに広げれば）、このような問題は発生しないでしょう。これは昔からそうでした。 A100 2014.08.04 11:23 #1104 konung:さて、このイノベーションで何を実現したのでしょうか？今すぐ補助的な情報の代わりに1 - 2行 - とフリーマージンの値はすべて同じ - 目に見えない（列の順序と時刻の幅 - 私は減少を認めるだろう）。つまり、情報はどうせ見えないのに、表示するために2倍のスペースが必要なのですもちろん、小さな画面解像度では、1行増えるごとに違いが生じます。 Vladimir Karputov 2014.08.04 11:44 #1105 A100:さて、このイノベーションで何を実現したのでしょうか？補助的な情報は1行ではなく2行になり、フリーマージンの値はまだ見えません（OrderとTimeの列の幅を小さくしました）。当然ながら、小さな画面解像度での話であり、余分な占有行はすべて値 どのような解像度で小さいのですか？私は1280*800で、すべてがフィットします（デスクトップモニター、ノートパソコン、タブレット）。 A100 2014.08.04 12:00 #1106 barabashkakvn: どのくらい小さいの？私は1280*800で、すべてがフィットします（デスクトップモニター、ノートパソコン、タブレット）。 1024x768は小さくもなく、ごく普通の大きさです。 Vladimir Karputov 2014.08.04 12:06 #1107 A100: 1024x768 - これは小さくもなく、ごく普通です - 最も一般的です。 システムの表示倍率は？100％以上ですか？ A100 2014.08.04 12:10 #1108 それから、まあ、何か合わないものがあれば、MT4で行われているように、Pledge / Free / Levelという短い名前にします。 A100 2014.08.04 12:10 #1109 barabashkakvn: システムで設定されている表示スケールは何ですか？ フォント125 Vladimir Karputov 2014.08.04 12:30 #1110 A100: フォント125ターミナルの「取引」タブで「自動サイズ変更」にチェックを入れていますか？ 1...104105106107108109110111112113114115116117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最近のビルドでは、ツールボックスのトレードタブに補助情報が2列表示されるようになりました。
トレード」タブに、ほとんど使用されない情報を余分な行に入れる必要はないのでは？おそらく、Free MarginとMargin Levelが1行に収まらず、誰かが気にしたのでしょう。
アイデアは、すべてを以前のように1行に戻すことです（または、1行に収まらないので、取引タブから自由証拠金と証拠金レベルを削除し、残高/資金/証拠金/利益だけがここに残ります）。また、フリーマージンやマージンレベルなどの「必要な」パラメータを必要とする人は、これらの情報が重複しているAssetsタブを使用できます（1つに収まらない場合は、複数の行をそこに置く方が理にかなっています）。
このように、他のタブと重複している使用頻度の低い情報を排除することで、取引タブの不要な行を解放することができます。
最近のビルドでは、ツールウィンドウのトレードタブに補助的な情報として2行が割り当てられています。
なぜ、ほとんど使われない情報を「取引」タブに余分な行を設ける必要があるのでしょうか？おそらく、Free MarginとMargin Levelが1行に収まらず、誰かが気にしたのでしょう。
アイデアは、すべてを以前のように1行に戻すことです（または、1行に収まらないので、取引タブから自由証拠金と証拠金レベルを削除し、残高/資金/証拠金/利益だけがここに残ります）。また、フリーマージンやマージンレベルなどの「必要な」パラメータが必要な場合は、これらの情報が重複しているAssetsタブを使用します（すべてが1つに収まらない場合に備えて、複数の行をそこに置く方が合理的です）。
このように、他のタブと重複している使用頻度の低い情報を排除することで、取引タブの不要な行を解放することができます。
さて、このイノベーションで何を実現したのでしょうか？今すぐ補助的な情報の代わりに1 - 2行 - とフリーマージンの値はすべて同じ - 目に見えない（列の順序と時刻の幅 - 私は減少を認めるだろう）。
つまり、情報はどうせ見えないのに、表示するために2倍のスペースが必要なのです
もちろん、小さな画面解像度では、1行増えるごとに違いが生じます。
さて、このイノベーションで何を実現したのでしょうか？補助的な情報は1行ではなく2行になり、フリーマージンの値はまだ見えません（OrderとTimeの列の幅を小さくしました）。
当然ながら、小さな画面解像度での話であり、余分な占有行はすべて値
どのくらい小さいの？私は1280*800で、すべてがフィットします（デスクトップモニター、ノートパソコン、タブレット）。
1024x768 - これは小さくもなく、ごく普通です - 最も一般的です。
システムで設定されている表示スケールは何ですか？
フォント125
ターミナルの「取引」タブで「自動サイズ変更」にチェックを入れていますか？