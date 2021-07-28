MT5への願い - ページ 111

これで、どのテンプレートがグラフィックに適用されているのかが分からなくなりました。プロファイルはステータスバーに表示されますが、テンプレートはステータスバーに表示されません。ステータスバーにテンプレートを表示させたい。
 

最近のビルドでは、ツールボックスのトレードタブに補助情報が2列表示されるようになりました。

トレード」タブに、ほとんど使用されない情報を余分な行に入れる必要はないのでは？おそらく、Free MarginとMargin Levelが1行に収まらず、誰かが気にしたのでしょう。

アイデアは、すべてを以前のように1行に戻すことです（または、1行に収まらないので、取引タブから自由証拠金と証拠金レベルを削除し、残高/資金/証拠金/利益だけがここに残ります）。また、フリーマージンやマージンレベルなどの「必要な」パラメータを必要とする人は、これらの情報が重複しているAssetsタブを使用できます（1つに収まらない場合は、複数の行をそこに置く方が理にかなっています）。

このように、他のタブと重複している使用頻度の低い情報を排除することで、取引タブの不要な行を解放することができます。

A100:

数字が1行に収まらないことを正しく指摘した。解像度の高い画面では（あるいはToolboxのウィンドウ幅をいっぱいに広げれば）、このような問題は発生しないでしょう。これは昔からそうでした。
 
konung:

さて、このイノベーションで何を実現したのでしょうか？今すぐ補助的な情報の代わりに1 - 2行 - とフリーマージンの値はすべて同じ - 目に見えない（列の順序と時刻の幅 - 私は減少を認めるだろう）。

つまり、情報はどうせ見えないのに、表示するために2倍のスペースが必要なのです

もちろん、小さな画面解像度では、1行増えるごとに違いが生じます。

 
A100:

さて、このイノベーションで何を実現したのでしょうか？補助的な情報は1行ではなく2行になり、フリーマージンの値はまだ見えません（OrderとTimeの列の幅を小さくしました）。

当然ながら、小さな画面解像度での話であり、余分な占有行はすべて値

どのような解像度で小さいのですか？私は1280*800で、すべてがフィットします（デスクトップモニター、ノートパソコン、タブレット）。
 
barabashkakvn:
どのくらい小さいの？私は1280*800で、すべてがフィットします（デスクトップモニター、ノートパソコン、タブレット）。
1024x768は小さくもなく、ごく普通の大きさです。
 
A100:
1024x768 - これは小さくもなく、ごく普通です - 最も一般的です。
システムの表示倍率は？100％以上ですか？
 
それから、まあ、何か合わないものがあれば、MT4で行われているように、Pledge / Free / Levelという短い名前にします。
 
barabashkakvn:
システムで設定されている表示スケールは何ですか？
フォント125
 
A100:
フォント125

ターミナルの「取引」タブで「自動サイズ変更」にチェックを入れていますか？

