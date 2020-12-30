その思いは、ずっと私の中にありました。 - ページ 10 1...34567891011121314151617 新しいコメント Renat Akhtyamov 2020.12.05 16:53 #91 Vitaliy Kuznetsov:是非、確認用パターンを見て読んでみたいです。//たとえ "grail "であっても、統計的に1％のトレーダーしかその情報を利用しない。インターネット上には "grail "が溢れ、そのために人々は情報過多になっているからだ） そして、0,000000000001 %は全く情報を使用しません。 Uladzimir Izerski 2020.12.05 17:01 #92 Vitaliy Kuznetsov:是非、確認用パターンを見て読んでみたいです。//たとえ "grail "であっても、統計的に1％のトレーダーしかその情報を利用しない。インターネット上には "grail "があふれ、そのために人々は情報過多になっているからだ） すみません。いつの頃からか、私の願いはすべて叶わなくなってしまいました。トレードについては自分なりの意見を持っていて、どれもとても興味深いです。 トレードに対する考え方は人それぞれです。いずれも自分にとって 便利なツールキットを作成します。他人をだますためもある)。 追伸 彼らは市場で儲ける方法を知らないし、寛大でもない。毎日見ています。 誰が騙されるのか？私か、グレイルバイヤーか？ Evgeniy Chumakov 2020.12.05 17:54 #93 Vitaly Muzichenko:ユーロは1.17からある種の買われすぎを理由に売られ始め それは、買われ過ぎ 売られ過ぎの指標が示したものである・・・。すでに3つの緑の矢印があったのに......。 Wizard2018 2020.12.05 20:06 #94 Uladzimir Izerski: Vitaly Muzichenko： 数少ないヤードを持つ誰かが悪い夢を見て、テスラ株を現金化し、架空の第4波を 描くことなく価格を下げていくでしょう。---------------------------------パターンによって確認される、非常に理解しやすい行動のロジックを持つ現在の波があります。以前はみんなに説明したかったのですが、私への野次馬的な態度で気が変わりました。 私も同じです。エリオット波動と 敵対戦術は良いもので、必要なものです、最初の入門書みたいなものです、これがないとやっていけません。しかし、文字が違う :)))アイデアの本質は理論的には正しいのですが、パターンが少し間違っているのです。チャート上のアイデアを応用して、マーケットから金色の生地を抽出するやり方は、ダサいです :))) Uladzimir Izerski 2020.12.05 20:38 #95 Wizard2018:私も同じです。エリオット波動と逆張り」は良いものであり、必要なものである、最初の入門書のようなものである、これがなければどうしようもない。アイデアの本質は理論的には正しいのですが、パターンが少しずれているのです。チャート上のアイデアを応用して、市場からの金塊抽出をマークアップする手法 - ダサい :))) 以前はパターンをあまり重要視していませんでした。何を考えているのかわからない。以前はローソク足を見ていました。以前はローソク足を見ていました。自分で作ると、これがないとどこにも行けない、盲人みたいになってしまう）。 Yousufkhodja Sultonov 2020.12.05 21:51 #96 NSPの機能 画質が悪く、不手際な表現で申し訳ありません。 削除済み 2020.12.06 10:26 #97 Yousufkhodja Sultonov: NSPの機能 画質が悪く、不手際な表現で申し訳ありません。 FXの背骨が折れたのを思い出す Wizard2018 2020.12.06 12:14 #98 市場の背中を壊すのではなく、完全に服従するのです。オオカミに餌を与えても、ゾウは太る（C）Neo サイエントロジストという奇妙で、時にはかなり危険な組織があります。その担当者は非常に強引で思いやりのない男たちなので、どの担当者にも勧めない。でも、何か読むととても便利です。彼らは興味深い技術やトレーニングをたくさん持っていて、望む結果を素早く得るという点で非常に効果的です。例えば、普通のリビングルーム、ベッド、椅子、テーブル、テレビなど。部屋には、「生徒」と「トレーナー」がいる。命令ではなく、あくまで要求であり、すべてが穏やかでフレンドリーです。立ち上がる、椅子に座る、ベッドに横になる、ジュースを取りに行く、テレビの電源を入れたり切ったりする、チャンネルを変える、窓際に行く--一見簡単なことだが、しばらくすると訓練生はどうしても緊張して、そのうち--でも、別の簡単な要求に対して文字通り発狂し始める。生徒が緊張し始めたら、すぐにトレーニングは中断されます。翌日の朝、またすべてが始まる。といった具合に、毎日毎日。一日中、完全に冷静に対応し、要求に応じられるようになるまで。 その結果、声や表情に権威が生まれ、冷静な要求ができるようになり、命令に背くことができなくなるのです。なぜなら、人は非言語的なサインに反応することがほとんどだからです。これは、進化の過程で生存を担ってきた本能のレベルなので、より早く効果を発揮するのです。そして、心で依頼の意味を汲み取るのです。足がもう長い間、それを満たすために走っているとき :))))権力は従属することで可能となる。絶対的な権力は、絶対的な服従によって達成される。すべては、その反対によって達成される。水は石を磨く（c） apr73 2020.12.06 12:26 #99 Wizard2018:市場の背中を壊すのではなく、完全に服従するのです。オオカミに餌を与えても、ゾウは太る（C）Neoサイエントロジストという奇妙で、時にはかなり危険な組織があります。その担当者は非常に強引で思いやりのない男たちなので、どの担当者にも勧めない。でも、何か読むととても便利です。彼らは興味深い技術やトレーニングをたくさん持っていて、望む結果を素早く得るという点で非常に効果的です。例えば、普通のリビングルーム、ベッド、椅子、テーブル、テレビなど。部屋には、「生徒」と「トレーナー」がいる。命令ではなく、あくまで要求であり、すべてが穏やかでフレンドリーです。立ち上がる、椅子に座る、ベッドに横になる、ジュースを取りに行く、テレビの電源を入れたり切ったりする、チャンネルを変える、窓際に行く--一見簡単なことだが、しばらくすると訓練生はどうしても緊張して、そのうち--でも、別の簡単な要求に対して文字通り発狂し始める。生徒が緊張し始めたら、すぐにトレーニングは中断されます。翌日の朝、またすべてが始まる。といった具合に、毎日毎日。生徒が朝から晩まで一日中、完全に冷静に対応し、要求に応えられるようになるまで。その結果、声や表情に権威が生まれ、冷静な要求ができるようになり、命令に背くことができなくなるのです。なぜなら、人は非言語的なサインに反応することがほとんどだからです。これは、進化の過程で生存を担ってきた本能のレベルなので、より早く効果を発揮するのです。そして、心で依頼の意味を汲み取るのです。足がもう長い間、それを満たすために走っているとき :))))権力は従属することで可能となる。絶対的な権力は、絶対的な服従によって達成される。すべては、その反対によって達成される。ウォーターカット・ストーン（C） 以前から読んでいて、この手法のことは聞いていたのですが、どう「応用」できるのか、その時は分かりませんでした。発想が面白い。ありがとうございます。 Aleksey Nikolayev 2020.12.06 13:13 #100 そうですね、ここは分裂主義を宣伝するのに良い場所です。 1...34567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
是非、確認用パターンを見て読んでみたいです。
是非、確認用パターンを見て読んでみたいです。
すみません。いつの頃からか、私の願いはすべて叶わなくなってしまいました。トレードについては自分なりの意見を持っていて、どれもとても興味深いです。
トレードに対する考え方は人それぞれです。いずれも自分にとって 便利なツールキットを作成します。他人をだますためもある)。
追伸
彼らは市場で儲ける方法を知らないし、寛大でもない。毎日見ています。
誰が騙されるのか？私か、グレイルバイヤーか？
ユーロは1.17からある種の買われすぎを理由に売られ始め
それは、買われ過ぎ 売られ過ぎの指標が示したものである・・・。すでに3つの緑の矢印があったのに......。
Vitaly Muzichenko：
数少ないヤードを持つ誰かが悪い夢を見て、テスラ株を現金化し、架空の第4波を 描くことなく価格を下げていくでしょう。
パターンによって確認される、非常に理解しやすい行動のロジックを持つ現在の波があります。
以前はみんなに説明したかったのですが、私への野次馬的な態度で気が変わりました。
私も同じです。エリオット波動と 敵対戦術は良いもので、必要なものです、最初の入門書みたいなものです、これがないとやっていけません。しかし、文字が違う :)))アイデアの本質は理論的には正しいのですが、パターンが少し間違っているのです。チャート上のアイデアを応用して、マーケットから金色の生地を抽出するやり方は、ダサいです :)))
以前はパターンをあまり重要視していませんでした。何を考えているのかわからない。以前はローソク足を見ていました。以前はローソク足を見ていました。自分で作ると、これがないとどこにも行けない、盲人みたいになってしまう）。
NSPの機能画質が悪く、不手際な表現で申し訳ありません。
市場の背中を壊すのではなく、完全に服従するのです。オオカミに餌を与えても、ゾウは太る（C）Neo
サイエントロジストという奇妙で、時にはかなり危険な組織があります。その担当者は非常に強引で思いやりのない男たちなので、どの担当者にも勧めない。でも、何か読むととても便利です。彼らは興味深い技術やトレーニングをたくさん持っていて、望む結果を素早く得るという点で非常に効果的です。例えば、普通のリビングルーム、ベッド、椅子、テーブル、テレビなど。部屋には、「生徒」と「トレーナー」がいる。命令ではなく、あくまで要求であり、すべてが穏やかでフレンドリーです。立ち上がる、椅子に座る、ベッドに横になる、ジュースを取りに行く、テレビの電源を入れたり切ったりする、チャンネルを変える、窓際に行く--一見簡単なことだが、しばらくすると訓練生はどうしても緊張して、そのうち--でも、別の簡単な要求に対して文字通り発狂し始める。生徒が緊張し始めたら、すぐにトレーニングは中断されます。翌日の朝、またすべてが始まる。といった具合に、毎日毎日。一日中、完全に冷静に対応し、要求に応じられるようになるまで。
その結果、声や表情に権威が生まれ、冷静な要求ができるようになり、命令に背くことができなくなるのです。なぜなら、人は非言語的なサインに反応することがほとんどだからです。これは、進化の過程で生存を担ってきた本能のレベルなので、より早く効果を発揮するのです。そして、心で依頼の意味を汲み取るのです。足がもう長い間、それを満たすために走っているとき :))))権力は従属することで可能となる。絶対的な権力は、絶対的な服従によって達成される。すべては、その反対によって達成される。水は石を磨く（c）
以前から読んでいて、この手法のことは聞いていたのですが、どう「応用」できるのか、その時は分かりませんでした。発想が面白い。ありがとうございます。