その思いは、ずっと私の中にありました。 - ページ 14

新しいコメント
 
Serqey Nikitin:

坊や！小額紙幣を修理してみる... その紙幣があなたのモニターを汚している唯一のものである限り...


,

 
Evgeniy Chumakov:


,

私のテスト信号を無理やり流出させたい気持ちはわかります。

今後の反応を見てみます。

グッとくるものがありますね(^^)))

 
Uladzimir Izerski:

私のテスト信号を無理やり流出させたい気持ちはわかります。

今後の反応を見てみます。

グッとくるものがありますね(^^)))

簡単なことがわからない！？

トレーダーの仕事は、安定した利益を得ることです。

トレーダーがSTABILITYを得られないのなら、ここで言い訳は通用しない...。そのトレーダーは、単にスペシャリストとして非常に弱い、つまり、ただのビギナーなのです

 
Uladzimir Izerski:

私のテスト信号を無理やり流出させたい気持ちはわかります。

今後の反応を見てみます。

グッとくるものがありますね(^^)))

.
 
Serqey Nikitin:

簡単なことがわからない！？

トレーダーの仕事は、安定した利益を上げることです。

トレーダーがSTABILITYを得られない場合、ここでは言い訳は通用しない...。そのトレーダーは、単にスペシャリストとして非常に弱い、つまり、ただのビギナーなのです

初心者はオタクの毒にもならないが、どこがどうなっているのか理解できていない場合。初めて見る人、理解が進んでいる人というグループがあります。

 
Evgeniy Chumakov:
.

ゼンヤ、学んで、学んで、また学んで。結果は後で教えてね、ヒャッホー達成したら

 
Uladzimir Izerski:

新参者はジジババの毒にはならないが、どこがどうなっているのか理解できていない場合。初心者、突っ込み役、理解上級者というグループ分けがある。

なんて賢いボケなんだろう。

ひとつだけわからないことがあるのですが、なぜ利益の出ている取引の7割が完全に赤の残高になるのでしょうか...？

それはきっと、トレードに対するRIGHTな理解からなのでは......？

 
Serqey Nikitin:

なんて賢いボケなんだろう...。

ひとつわからないことがあるのですが、なぜ利益の出ている取引の7割が完全に赤の残高になるのでしょうか...？

それは、トレーディングに対するRIGHTな理解からくるものなのでしょう・・・？

マイナススプレッドに対する理解がないのでしょう。

そんな対談を聞いているのが恥ずかしいです)))

分足チャート。全部で

 
Uladzimir Izerski:

ゼンヤ、学んで、学んで、また学んで。結果は後で教えてね、ヒャッホー達成したら


共有しないことを学ぶしかない...。ヒーヒー

 
Uladzimir Izerski:

マイナススプレッドに対する理解がないのでしょう。

そんな対談を聞いているのが恥ずかしいです)))

分足チャート。全部で

そうか、そうか...。

また、残高が一気に急降下した場合、ティックチャートで取引していると言うことでしょうか・・・？

WOOD!

1...7891011121314151617
新しいコメント