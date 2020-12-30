その思いは、ずっと私の中にありました。 - ページ 5 123456789101112...17 新しいコメント RomFil 2020.03.04 15:33 #41 Uladzimir Izerski: 最初のバーを閉じて判断することもできますが、それは私にとって真剣なことではありません。もし大きなローソク足なら、前進ではなく反転の始まりかもしれません。短期売買には向きません。短期売買に切り替える。解決したいニュアンスはたくさんあります。 ごきげんよう。 まあ、ここは総合的に判断するしかないでしょう。私はこの「混沌」を、同じような方法で抑えようとしているのです。実はここまでで、2つのポスチュレート、いや3つのポスチュレートがあるのですが......。:) 1) zigzag_fx＋短期ウェーブレット予想で、今のトレンドは十分です。 1.1) Zigzag_fxのソースコードを添付します。単純なジグザグと違うのは、レバレッジがかかったタイミングを表示している点です。こんな感じです。 ここでの原理は単純です。逆方向のポイントが現れた時点で、反転と判断しています。あとは、過去の統計的サンプリングをして、価格がどこまで上がるかを知ることです。ここで異なるニューラルネットワークを「追加」することができる 1.2) ウェーブレット現在、あるインディケータをテストしています（マトラベでウェーブレットを計算し、さらなる価格展開を予測します）。10次のDobeshiウェーブレットが採用されています。美しいと思うが、解析に時間がかかりすぎる（1小節で約40秒）。まだテスト中なので、便利とは言えません。こんな感じです。 予測値は、ヒストリカルウィンドウの値を変化させた場合のポイントです。 2) 個々の "反転 "ローソク足を選別する唯一の方法は、VSAからのpATternsを含むPriceActionですが、そこでは（VSAでは）主観が多すぎます - しかし、部分的に解決可能でもあります。 ロムフィル ファイル: ZigZag_fx.mq4 9 kb kisson 2020.12.04 15:40 #42 こんにちは...そして話題は失速...ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ Uladzimir Izerski 2020.12.04 16:14 #43 kisson: もしもし...話題が死んでる...ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ポイントが枯渇してしまった。 もう誰も興味がないんでしょうね。 ポイントがあれば。さっそくやってみましょう。 Yousufkhodja Sultonov 2020.12.04 16:55 #44 Oleg Mamchenko:過去が未来を決める-これがすべての答えです。 現在、過去、未来は比率でつながっている。 P+H+B=1 Hを積分すると「過去」（P）、上記の関係から「未来」（B）が得られるので、先頭メンバーは「現在」（H）となる。 B=1-(H+P)です。 したがって、すべては現在によって決定され、取引戦略全体はその正しい予測に依存しており、そうでなければ過去は全く役に立ちません。このようにして、すべての自然および人為的なプロセスが行われ、市場のプロセスも例外ではありません。これらの相関関係は、論理的にも数学的にも欠点のないものです。上記の比率で6年以上稼働しているロボットを市場が殺すことができなかったという事実は、その収益性だけが最大ドローダウンより2倍低いことが判明し、「パターンを探す」ブランチでこれらの規則性の証拠である。 Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com , то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В... Uladzimir Izerski 2020.12.04 17:13 #45 Yousufkhodja Sultonov:現在、過去、未来は比率でつながっている。P+H+B=1Hを積分することで「過去」（P）が得られ、上記の関係から「未来」（B）が得られるので、支配項は「現在」（H）である。B=1-(H+P)です。したがって、すべては現在によって決定され、取引戦略全体はその正しい評価にかかっており、そうでなければ過去はまったく役に立ちません。このようにして、すべての自然および人為的なプロセスが行われ、市場のプロセスも例外ではありません。これらの相関関係は、論理的にも数学的にも欠点のないものです。パターンを探す」ブランチでは、これらの規則性を証明するものを掲載しています。上記の比率をもとに実際の口座で 6年以上稼働しているロボットを市場が殺すことができなかったという事実、ただその収益性は最大ドローダウンの2倍以下であったということです。 こんばんは、ユスフです。 現在、過去、未来は、 P+H+B=1 の関係 です。 細かいニュアンスがありますね。 未来についての情報はなく、現在についての情報はほとんど見えず、基本的な情報はすべて歴史の中にある。 なぜ、この情報の宝庫を利用しないのでしょうか？ どう使うかは別問題です。しかし、重要な情報はすべて歴史の中にあり、その重みがH+Bに勝るのです。 配合は良いのですが、補正が必要です。n=0.6、n=0.3、b=0.1。 kisson 2020.12.04 17:53 #46 パターンについては別のスレッドで......たぶんこっちの方が興味あるかな。 Yousufkhodja Sultonov 2020.12.04 18:32 #47 Uladzimir Izerski:こんばんは、ユスフです。正解現在・過去・未来は、 P+H+B=1 の関係 です。細かいニュアンスがありますね。未来についての情報はなく、現在についての情報はほとんど見えず、基本的な情報はすべて歴史の中にある。なぜ、この情報の宝庫を利用しないのでしょうか？どう使うかは別問題です。しかし、重要な情報はすべて歴史の中にあり、その重みがH+Bに勝るのです。配合は良いのですが、補正が必要です。n=0.6、n=0.3、b=0.1。 過去は現在のレンガから再構築されるとは思いませんか？さらに掘り下げると、歴史（H）はこのように過去から切り離されるはずです。H+H=I。全てのパターンは現在に隠されており、現在そのものは3つのパラメータに依存している。この3つのパラメータを見つければ、未来を含めた全パターンが見えてきます。これらのパターンは、宇宙誕生以来の鉱物の原子間距離の配列まで記述しており、私が市場のパターンを明らかにしないわけがない。市場のあらゆる部分を取り出して、すべてを並べてみよう。大学での学業から少し解放され、さっそく始めてみよう。その威厳ある「TIME」を定義し、トレードプロセスにおけるその役割を定義してみると、さらに多くの、そして興味深いことが待っています。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.04 19:59 #48 Yousufkhodja Sultonov:過去は、現在のレンガから再構築されたものだと思いませんか？さらに深く踏み込むと、歴史（AND）はこのように過去から切り離されるべきなのです。P+H=I。全てのパターンは「現在」に隠されており、「現在」そのものは3つのパラメータに依存している。この3つのパラメータを見つければ、そしてそれを決定する公式があれば、未来を含むすべてのパターンを見つけることができます。このテーマに関する特別なセクションを近々開設してお見せします。これらのパターンは、宇宙誕生以来の鉱物の原子間距離の配列まで記述しており、私が市場のパターンを明らかにしないわけがない。市場のあらゆる部分を取り出して、すべてを並べてみよう。大学での学業を少し休んで、さっそく始めてみよう。その威厳ある「TIME」を定義し、取引プロセスにおけるその役割など、興味深いことがたくさん待っているはずです。 計算式と時間に対する考え方の両方について反論します。過去と現在が常に歴史であるとは限らない。そして、時間はこことあそことの関係で欠陥のある次元である。 削除済み 2020.12.04 21:36 #49 未来を予測するのは難しいことではありません。金曜日にいつものように酔っぱらって、孤独から不必要な枝を作れば、土曜日には頭が痛くなるでしょう。というわけで、今日はバーゼロです Renat Akhtyamov 2020.12.04 22:42 #50 ハイTFのゼロバーは、ローTFの平均をとることができます。つまり、ジュニアTFで計算する。例えば、H1にゼロバーがあるとします。M1に周期60のMAを掛け、M1のゼロバーからH1へインジケーターの結果をコピーしてみましょう。あるいは、今おっしゃったように、ショッピングモールでスムーズにして、その後も同じことをやるかPS! ただし、スレッドのタイトルはアイデアについてであり、あなたはそれを解決する方法がわからない問題を抱えています。 123456789101112...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最初のバーを閉じて判断することもできますが、それは私にとって真剣なことではありません。もし大きなローソク足なら、前進ではなく反転の始まりかもしれません。短期売買には向きません。短期売買に切り替える。解決したいニュアンスはたくさんあります。
ごきげんよう。
まあ、ここは総合的に判断するしかないでしょう。私はこの「混沌」を、同じような方法で抑えようとしているのです。実はここまでで、2つのポスチュレート、いや3つのポスチュレートがあるのですが......。:)
1) zigzag_fx＋短期ウェーブレット予想で、今のトレンドは十分です。
1.1) Zigzag_fxのソースコードを添付します。単純なジグザグと違うのは、レバレッジがかかったタイミングを表示している点です。こんな感じです。
ここでの原理は単純です。逆方向のポイントが現れた時点で、反転と判断しています。あとは、過去の統計的サンプリングをして、価格がどこまで上がるかを知ることです。ここで異なるニューラルネットワークを「追加」することができる
1.2) ウェーブレット現在、あるインディケータをテストしています（マトラベでウェーブレットを計算し、さらなる価格展開を予測します）。10次のDobeshiウェーブレットが採用されています。美しいと思うが、解析に時間がかかりすぎる（1小節で約40秒）。まだテスト中なので、便利とは言えません。こんな感じです。
予測値は、ヒストリカルウィンドウの値を変化させた場合のポイントです。
2) 個々の "反転 "ローソク足を選別する唯一の方法は、VSAからのpATternsを含むPriceActionですが、そこでは（VSAでは）主観が多すぎます - しかし、部分的に解決可能でもあります。
ポイントが枯渇してしまった。
もう誰も興味がないんでしょうね。
ポイントがあれば。さっそくやってみましょう。
過去が未来を決める-これがすべての答えです。
現在、過去、未来は比率でつながっている。
P+H+B=1
Hを積分すると「過去」（P）、上記の関係から「未来」（B）が得られるので、先頭メンバーは「現在」（H）となる。
B=1-(H+P)です。
したがって、すべては現在によって決定され、取引戦略全体はその正しい予測に依存しており、そうでなければ過去は全く役に立ちません。このようにして、すべての自然および人為的なプロセスが行われ、市場のプロセスも例外ではありません。これらの相関関係は、論理的にも数学的にも欠点のないものです。上記の比率で6年以上稼働しているロボットを市場が殺すことができなかったという事実は、その収益性だけが最大ドローダウンより2倍低いことが判明し、「パターンを探す」ブランチでこれらの規則性の証拠である。
こんばんは、ユスフです。
現在、過去、未来は、 P+H+B=1 の関係 です。
細かいニュアンスがありますね。
未来についての情報はなく、現在についての情報はほとんど見えず、基本的な情報はすべて歴史の中にある。
なぜ、この情報の宝庫を利用しないのでしょうか？
どう使うかは別問題です。しかし、重要な情報はすべて歴史の中にあり、その重みがH+Bに勝るのです。
配合は良いのですが、補正が必要です。n=0.6、n=0.3、b=0.1。
過去は現在のレンガから再構築されるとは思いませんか？さらに掘り下げると、歴史（H）はこのように過去から切り離されるはずです。H+H=I。全てのパターンは現在に隠されており、現在そのものは3つのパラメータに依存している。この3つのパラメータを見つければ、未来を含めた全パターンが見えてきます。これらのパターンは、宇宙誕生以来の鉱物の原子間距離の配列まで記述しており、私が市場のパターンを明らかにしないわけがない。市場のあらゆる部分を取り出して、すべてを並べてみよう。大学での学業から少し解放され、さっそく始めてみよう。その威厳ある「TIME」を定義し、トレードプロセスにおけるその役割を定義してみると、さらに多くの、そして興味深いことが待っています。
計算式と時間に対する考え方の両方について反論します。過去と現在が常に歴史であるとは限らない。そして、時間はこことあそことの関係で欠陥のある次元である。
ハイTFのゼロバーは、ローTFの平均をとることができます。
つまり、ジュニアTFで計算する。
例えば、H1にゼロバーがあるとします。
M1に周期60のMAを掛け、M1のゼロバーからH1へインジケーターの結果をコピーしてみましょう。
あるいは、今おっしゃったように、ショッピングモールでスムーズにして、その後も同じことをやるか
