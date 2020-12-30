その思いは、ずっと私の中にありました。 - ページ 11 1...4567891011121314151617 新しいコメント vladavd 2020.12.06 15:48 #101 Wizard2018:市場の背中を壊すのではなく、完全に服従するのです。オオカミに餌を与えても、ゾウは太る（C）Neoサイエントロジストという奇妙で、時にはかなり危険な組織があります。その担当者は非常に強引で思いやりのない男たちなので、どの担当者にも勧めない。でも、何か読むととても便利です。彼らは興味深い技術やトレーニングをたくさん持っていて、望む結果を素早く得るという点で非常に効果的です。例えば、普通のリビングルーム、ベッド、椅子、テーブル、テレビなど。部屋には、「生徒」と「トレーナー」がいる。命令ではなく、あくまで要求であり、すべてが穏やかでフレンドリーです。立ち上がる、椅子に座る、ベッドに横になる、ジュースを取りに行く、テレビの電源を入れたり切ったりする、チャンネルを変える、窓際に行く--一見簡単なことだが、しばらくすると訓練生はどうしても緊張して、そのうち--でも、別の簡単な要求に対して文字通り発狂し始める。生徒が緊張し始めたら、すぐにトレーニングは中断されます。翌日の朝、またすべてが始まる。といった具合に、毎日毎日。一日中、完全に冷静に対応し、要求に応じられるようになるまで。その結果、声や表情に権威が生まれ、冷静な要求ができるようになり、命令に背くことができなくなるのです。なぜなら、人は非言語的なサインに反応することがほとんどだからです。これは、進化の過程で生存を担ってきた本能のレベルなので、より早く効果を発揮するのです。そして、心で依頼の意味を汲み取るのです。足がもう長い間、それを満たすために走っているとき :))))権力は従属することで可能となる。絶対的な権力は、絶対的な服従によって達成される。すべては、その反対によって達成される。ウォーターカット・ストーン（C） もし、そのように機能するならば、疑う余地のない言葉を持つ権威ある人々は、突然、最も従属的な人々、理想的には奴隷にさえなるのだが、そのような例はあまりない。直感、非言語的なサイン、そうです。掃 除夫や荷役夫を見ると、思わず頭を下げたくなる。これで終わり？常に適用される品質が発展し、強化されます。一生懸命に従うことで、人はさらに上手に従うことを学ぶだけで、自分の意志を完全に失い、学習性無力感を獲得するのである。 Aleksei Stepanenko 2020.12.06 16:01 #102 Wizard2018:このような奇妙で、場所によってはかなり危険な組織があります。 エッセンス、コンバットNLP。 apr73 2020.12.06 18:03 #103 vladavd:これで終わり？ いいえ、そんなことはありません。まず、自分自身に従うことを学ばなければならないことを理解する必要があります。 Uladzimir Izerski 2020.12.06 18:10 #104 このスレッドに無関心でない皆さんへご挨拶です。 私は、そのようなセクトリアンを相手にした経験がある。 むかしは、あらゆる宗派が国の社会を破壊することが可能だったのです。 いろんな宗派の人が家に来た。 話しかけてきて、何かを納得させるのです。私は熱心に話を聞き、質問し、いつも同意した）。コケるのが好きだったんです。今でもそうです。 ある日突然、10人目の役員にならないかと誘われるほどでした。 彼らの信念はまっすぐで、深く考え抜かれたものでした。でも、ヴォフカには関係ない)そして、人は提供されないものに食いつくものです。 Uladzimir Izerski 2020.12.06 18:17 #105 apr73:いいえ、そんなことはありません。そもそも、自分自身に従うことを学ばなければならないことを理解しなければならないのです。 社会では、人格が破壊され、群衆に服従させられる。それは、科学的な観察によって証明されています。 人格は、社会の中で育てるのも、社会から孤立するのも難しいものです。自然は一部を可能にするが、すべてを可能にすることはできない。 Wizard2018 2020.12.06 19:15 #106 vladavd:もしそのように機能するのであれば、最も下位の人々、理想的には奴隷一般が、突然、文句のつけようのない言葉を発して権力者になるはずですが、そういう例はあまりありません。直感、非言語的なサイン、そうです。掃 除夫や荷役夫を見ると、思わず頭を下げたくなる。これで終わり？常に適用される品質が発展し、強化されます。精一杯の服従は、より良い服従を学ぶだけで、自分の意志は完全に失われ、学習された無力感を獲得することができる。効くんです。しかし、あなたは何も理解せず、すべてをひっくり返してしまった。トレーニングの本質をまったく理解していない。その部屋の管理人は、30分ほどでトレーナーを椅子で打ちのめそうとします。おそらくもっと早くから。そして、街並みはシャレオツです、はい。内面の状態がどうであれ、その兆候はある。 Uladzimir Izerski 2020.12.06 20:06 #107 ベトナムの同志ニ・キ・ティニに、アンヌシュカはもうヒマワリ油を買っていて、路面電車が来ていると言うべきだろう...。 apr73 2020.12.06 20:18 #108 Uladzimir Izerski: ベトナムの友人Ni Ki Tinyに、アンヌシュカはすでにヒマワリ油を買っていて、路面電車が来ていることを伝えなければ...。 ...しかも、買うだけでなく、こぼしちゃったりして。 削除済み 2020.12.06 22:32 #109 何のスレか、わかった人いる？ Алексей Тарабанов 2020.12.07 01:32 #110 苦しめるアイデアについて。 1...4567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
市場の背中を壊すのではなく、完全に服従するのです。オオカミに餌を与えても、ゾウは太る（C）Neo
サイエントロジストという奇妙で、時にはかなり危険な組織があります。その担当者は非常に強引で思いやりのない男たちなので、どの担当者にも勧めない。でも、何か読むととても便利です。彼らは興味深い技術やトレーニングをたくさん持っていて、望む結果を素早く得るという点で非常に効果的です。例えば、普通のリビングルーム、ベッド、椅子、テーブル、テレビなど。部屋には、「生徒」と「トレーナー」がいる。命令ではなく、あくまで要求であり、すべてが穏やかでフレンドリーです。立ち上がる、椅子に座る、ベッドに横になる、ジュースを取りに行く、テレビの電源を入れたり切ったりする、チャンネルを変える、窓際に行く--一見簡単なことだが、しばらくすると訓練生はどうしても緊張して、そのうち--でも、別の簡単な要求に対して文字通り発狂し始める。生徒が緊張し始めたら、すぐにトレーニングは中断されます。翌日の朝、またすべてが始まる。といった具合に、毎日毎日。一日中、完全に冷静に対応し、要求に応じられるようになるまで。
その結果、声や表情に権威が生まれ、冷静な要求ができるようになり、命令に背くことができなくなるのです。なぜなら、人は非言語的なサインに反応することがほとんどだからです。これは、進化の過程で生存を担ってきた本能のレベルなので、より早く効果を発揮するのです。そして、心で依頼の意味を汲み取るのです。足がもう長い間、それを満たすために走っているとき :))))権力は従属することで可能となる。絶対的な権力は、絶対的な服従によって達成される。すべては、その反対によって達成される。ウォーターカット・ストーン（C）
もし、そのように機能するならば、疑う余地のない言葉を持つ権威ある人々は、突然、最も従属的な人々、理想的には奴隷にさえなるのだが、そのような例はあまりない。直感、非言語的なサイン、そうです。掃 除夫や荷役夫を見ると、思わず頭を下げたくなる。これで終わり？常に適用される品質が発展し、強化されます。一生懸命に従うことで、人はさらに上手に従うことを学ぶだけで、自分の意志を完全に失い、学習性無力感を獲得するのである。
このような奇妙で、場所によってはかなり危険な組織があります。
エッセンス、コンバットNLP。
いいえ、そんなことはありません。まず、自分自身に従うことを学ばなければならないことを理解する必要があります。
このスレッドに無関心でない皆さんへご挨拶です。
私は、そのようなセクトリアンを相手にした経験がある。
むかしは、あらゆる宗派が国の社会を破壊することが可能だったのです。
いろんな宗派の人が家に来た。
話しかけてきて、何かを納得させるのです。私は熱心に話を聞き、質問し、いつも同意した）。コケるのが好きだったんです。今でもそうです。
ある日突然、10人目の役員にならないかと誘われるほどでした。
彼らの信念はまっすぐで、深く考え抜かれたものでした。でも、ヴォフカには関係ない)そして、人は提供されないものに食いつくものです。
社会では、人格が破壊され、群衆に服従させられる。それは、科学的な観察によって証明されています。
人格は、社会の中で育てるのも、社会から孤立するのも難しいものです。自然は一部を可能にするが、すべてを可能にすることはできない。
もしそのように機能するのであれば、最も下位の人々、理想的には奴隷一般が、突然、文句のつけようのない言葉を発して権力者になるはずですが、そういう例はあまりありません。直感、非言語的なサイン、そうです。掃 除夫や荷役夫を見ると、思わず頭を下げたくなる。これで終わり？常に適用される品質が発展し、強化されます。精一杯の服従は、より良い服従を学ぶだけで、自分の意志は完全に失われ、学習された無力感を獲得することができる。
効くんです。しかし、あなたは何も理解せず、すべてをひっくり返してしまった。トレーニングの本質をまったく理解していない。その部屋の管理人は、30分ほどでトレーナーを椅子で打ちのめそうとします。おそらくもっと早くから。そして、街並みはシャレオツです、はい。内面の状態がどうであれ、その兆候はある。
