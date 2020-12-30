その思いは、ずっと私の中にありました。
その考えは、ずっと私を悩ませ続けてきました。0barで最も実戦的な解決策を生み出す方法。すなわち、あらゆるレベル、トレンド、MAの境界を越えるときに、ジャーキングを避けるためです。
0小節で何が起こるかわからないのは、誰もが知っていることです。しかし!!!
しかし、ひとつだけ、「高い確率」というものがあります。
面白いオプションがある人。
20％を除いても。
アイデアではなく、解決策のない問題なのです。価格は常にピクピクしており、今もピクピクしており、これからもピクピクし続けるだろう。営業日以外ではひるまなくなる程度）。
ピクピクしているのは明らかなのですが、方向性があるんです。ピクピク動くこともありますが、その方向は必ず安定します。はっきり言ってませんでしたっけ？ もう一度読んでみてください)もちろん、複雑です。しかし、本当の解決策はたくさんあります。集中的に行います。バリエーションが多いですね。誰にでも関係することです。冗談じゃないんです（笑)。
フィルターで滑らかにする、とは違うかもしれませんが...。
工場で働いてないからわからないけど、もしかしたら知ってるかも...。
0気圧が必要です。そこからがスタートです。ええ、フィルターは役に立ちます。安定したフィルターが必要です。あるのか？
こちらは試されましたか？長い間使っていますが、今のところ不満はありません。
double SP1(int i) { double res = 0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4] -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10] +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15]; return(res);}
また、0分小節を5～10秒ずつに分割して、そこから踊ることも可能です
過去が未来を決める-それがすべての答えです。
面白いね、うん。
シークエンスは何から？そして、最初の1枚はどこから？
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
いや、ここではガタが来るのは必至だ。しかし、頻度は少ない。
ベストなものを探してみよう。
