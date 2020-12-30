その思いは、ずっと私の中にありました。 - ページ 4 1234567891011...17 新しいコメント Dmitiry Ananiev 2020.03.03 08:19 #31 価格が動くのは、お金が多い方向です。下がれば下がり、上がれば上がる。あるいは、その逆かもしれませんね。 Uladzimir Izerski 2020.03.03 08:47 #32 最初のバーの終値で判断することもできますが、それは私にとって真剣なことではありません。大きなローソク足であれば、順張りではなく反転の始まりである可能性があります。短期売買には向きません。短期売買に切り替える。解決したいニュアンスはたくさんあります。 Vitaly Murlenko 2020.03.03 23:06 #33 Uladzimir Izerski: このオプションは有効なはずです。でも、ティックには手を出さなかった、意味がわからなかった、4kでどうやって溜めるのか、どう使うのか、わからない。 エフゲニー・ベリャーエフの変種はもっと単純で、どちらが優れているかは不明である。 最初の投稿では、次のように課題を設定されていますね？ヒネリを除くため。そして、このヒネリには方向性があり、それを計算すればヒネリを部分的に無視できることを説明されました。そうなんですか。 まあ、手元にヒネリの履歴がないと、大きな流れの方向が見えてきませんからね。つまり、ダニが来たら配列に入れる、ということをするだけです。また刻みが来て、また配列に入る。その結果、値の範囲を取得することになる。例えば、10個のセルに10個の価格（10ティック）が入っているとします。それらを合計して10で割ると、算術平均が求まる。これがMAの価値であり、（単純に）そのように機能する。同じ計算を毎ティック行うことで、Moving Averageと 呼ばれる曲線が得られます。 H1チャートを開き、期間24のMoving Averageを投入してください。過去1日（過去24時間）の価格の平均的な方向性を表示します。つまり、一日の平均的な価格の流れが今どこに向かっているのかを示すことになる。M 15を開き、平均化期間を96に増やすと、前のチャートと同じ移動平均が表示されます。ただ、1日の時間枠の中で、96の15分しかないんです。これは、同じ日次平均価格の方向性を、今度はより小さな15分の時間枠で表示してくれます。М1に周期＝60のスライディング指標を投入すると、過去1時間の値動き（平均値）を見ることができます。しかし、1分足のローソク足内部のトレンドを見ることはできません。ターミナルには1分足以下のタイムフレームは存在しません。しかし、ティックを蓄積し、移動平均で平均化することは可能です。その結果、1分足のローソク足内のトレンドを示す曲線が得られます。ここで必要なのは、どの期間を設定するか、そしてその理由を正確に把握することです。実は、この方法では、タイムフレームに関係なく、値動きの方向を示す曲線を得ることができるのです!考えてみてください! Uladzimir Izerski 2020.03.03 23:54 #34 Vitaly Murlenko: 最初の投稿で、あなたは何をしようとしたのですか？ヒネリをなくすために。そして、このヒネリには方向性があり、それを計算すればヒネリを部分的に無視できることを説明されましたね。そうなんですか？まあ、ツイッチの履歴が手元にないと、本流の方向がわからないですからね。つまり、ダニが来たら配列に入れる、ということをするだけです。また刻みが来て、また配列に入る。その結果、値の範囲を取得することになる。例えば、10個のセルに10個の価格（10ティック）が入っているとします。それらを合計して10で割ると、算術平均が求まる。これがMAの価値であり、（単純に）そのように機能する。各ティックで同じ計算をすると、移動平均 線と呼ばれる曲線が得られます。H1チャートを開き、期間24の移動平均を投入します。過去1日（過去24時間）の価格の平均的な方向性を表示します。つまり、一日の平均的な価格の流れが今どこに向かっているのかを示すことになる。M 15を開き、平均化期間を96に増やすと、前のチャートと同じ移動平均が表示されます。ただ、1日の時間枠の中で、96の15分しかないんです。これは、同じ日次平均価格の方向性を、今度はより小さな15分の時間枠で表示してくれます。М1に周期＝60のスライディング指標を投入すると、過去1時間の値動き（平均値）を見ることができます。しかし、1分足のローソク足内部のトレンドを見ることはできません。ターミナルには1分足以下のタイムフレームは存在しません。しかし、ティックを蓄積し、移動平均で平均化することは可能です。その結果、1分足のローソク足内のトレンドを示す曲線が得られます。ここで必要なのは、どの期間を設定するか、そしてその理由を正確に把握することです。実は、この方法では、タイムフレームに関係なく、値動きの方向を示す曲線を得ることができるのです!考えてみてください! こんなに詳しい説明をありがとうございます。すべて把握するようにします。このアプローチに興味があります。 Roman Shiredchenko 2020.03.04 01:42 #35 Uladzimir Izerski: こんなに詳しい説明をありがとうございます。すべて把握するようにします。この手法には興味があります。 彼らは ここで言うように私は、興味を持っている場合- 数分:-)ですべての平均や他のダニのものを作るように - 私はLKで指標のテンプレートや例を送信することができます、ないゴミに - 私自身は今そのような何かを行うために続けて...このトピックに関するコードベースや記事へのリンクがあります。さっきまで自分のために選んでいたのに...。 Идея мучает давно. 2020.03.02www.mql5.com Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е... Oleg Papkov 2020.03.04 03:56 #36 Uladzimir Izerski: その考えは、ずっと私を悩ませ続けてきました。0barで最も実戦的な解決策を生み出す方法。すなわち、あらゆるレベル、トレンド、MAの境界を越えるときに、ジャーキングを避けるためです。 0小節で何が起こるかわからないのは、誰もが知っていることです。しかし!!! しかし、ひとつだけ、「高い確率」というものがあります。 面白いオプションがある人。 20％を除いても。 Low[0]とHigh[0]は一方向にしか変化しない。前後にジャンプしないんです。何とかして収める方法はないでしょうか。Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2、少なくとも iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...) とする。 Aleksey Ivanov 2020.03.04 11:07 #37 その思いは、長い間、私を悩ませ続けてきました Uladzimir Izerski 2020.03.04 12:21 #38 Roman Shiredchenko: 彼らは ここに書く ように、あなたが興味を持っている場合- 数分でティックですべての平均や他のものを作るように:-) - 私はここにこぼさないように、LKで指標を書くためのテンプレートとテンプレートを送ることができます - 私自身はまだ似たようなことをやっている...。このトピックに関するコードベースや記事へのリンクがあります。を、準備の際に自分用に選んでみました。 LINEしてください。複雑な話になりますが。そして、何か準備ができていれば、なおさらです))。 オレグ・パプコフ Low[0]とHigh[0]は一方向にしか変化しない。跳ね返されることはありません。他の方法で追加してもよい。Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2、少なくとも iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...) とする。 私はこうしています。でも、もっと面白いバリエーションがあると思うんです。 sPrise=MathAbs(Open[0]+Close[0]+High[0]+Low[0])*0.25; // Так можно снизить количество дерганий. sPrise=NormalizeDouble(sPrise,_Digits-1); アレクセイ・イワノフ その思いは、ずっと私の中にありました。 長い間、ずっと。夜も眠れないほどです。と思います)))) Grigori.S.B 2020.03.04 12:34 #39 Uladzimir Izerski: そのようにしてもらっています。でも、もっと面白い選択肢があると思うんです。 sPrise=MathAbs(Open[0]+Close[0]+High[0]+Low[0])*0.25; だから、PRICE_WEIGHTED なんです。 なぜここでMathAbsだけ？ Uladzimir Izerski 2020.03.04 13:03 #40 Grigori.S.B: だから、PRICE_WEIGHTED なんです。 なぜここにMathAbsが必要なのか？ はい、私はMathAbsでそれをやりすぎた、それは弱気のキャンドルで、それが負の数になることができるように私には思えた。 それは起こる、私は台無しにした))。それとも、本体から始めて、ハイローを追加して、削除しなかったのか、覚えていません。 1234567891011...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このオプションは有効なはずです。でも、ティックには手を出さなかった、意味がわからなかった、4kでどうやって溜めるのか、どう使うのか、わからない。
エフゲニー・ベリャーエフの変種はもっと単純で、どちらが優れているかは不明である。
最初の投稿で、あなたは何をしようとしたのですか？ヒネリをなくすために。そして、このヒネリには方向性があり、それを計算すればヒネリを部分的に無視できることを説明されましたね。そうなんですか？まあ、ツイッチの履歴が手元にないと、本流の方向がわからないですからね。つまり、ダニが来たら配列に入れる、ということをするだけです。また刻みが来て、また配列に入る。その結果、値の範囲を取得することになる。例えば、10個のセルに10個の価格（10ティック）が入っているとします。それらを合計して10で割ると、算術平均が求まる。これがMAの価値であり、（単純に）そのように機能する。各ティックで同じ計算をすると、移動平均 線と呼ばれる曲線が得られます。H1チャートを開き、期間24の移動平均を投入します。過去1日（過去24時間）の価格の平均的な方向性を表示します。つまり、一日の平均的な価格の流れが今どこに向かっているのかを示すことになる。M 15を開き、平均化期間を96に増やすと、前のチャートと同じ移動平均が表示されます。ただ、1日の時間枠の中で、96の15分しかないんです。これは、同じ日次平均価格の方向性を、今度はより小さな15分の時間枠で表示してくれます。М1に周期＝60のスライディング指標を投入すると、過去1時間の値動き（平均値）を見ることができます。しかし、1分足のローソク足内部のトレンドを見ることはできません。ターミナルには1分足以下のタイムフレームは存在しません。しかし、ティックを蓄積し、移動平均で平均化することは可能です。その結果、1分足のローソク足内のトレンドを示す曲線が得られます。ここで必要なのは、どの期間を設定するか、そしてその理由を正確に把握することです。実は、この方法では、タイムフレームに関係なく、値動きの方向を示す曲線を得ることができるのです!考えてみてください!
こんなに詳しい説明をありがとうございます。すべて把握するようにします。このアプローチに興味があります。
その考えは、ずっと私を悩ませ続けてきました。0barで最も実戦的な解決策を生み出す方法。すなわち、あらゆるレベル、トレンド、MAの境界を越えるときに、ジャーキングを避けるためです。
0小節で何が起こるかわからないのは、誰もが知っていることです。しかし!!!
しかし、ひとつだけ、「高い確率」というものがあります。
Low[0]とHigh[0]は一方向にしか変化しない。前後にジャンプしないんです。何とかして収める方法はないでしょうか。Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2、少なくとも iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...) とする。
LINEしてください。複雑な話になりますが。そして、何か準備ができていれば、なおさらです))。
Low[0]とHigh[0]は一方向にしか変化しない。跳ね返されることはありません。他の方法で追加してもよい。Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2、少なくとも iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...) とする。
私はこうしています。でも、もっと面白いバリエーションがあると思うんです。
長い間、ずっと。夜も眠れないほどです。と思います))))
はい、私はMathAbsでそれをやりすぎた、それは弱気のキャンドルで、それが負の数になることができるように私には思えた。 それは起こる、私は台無しにした))。それとも、本体から始めて、ハイローを追加して、削除しなかったのか、覚えていません。