Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?

以下はログとスクリーンショットです。

2019.11.01 00:00:00   market sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #2)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   order performed sell 2.00 at 1.11514 [#2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   market buy 1.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #3)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.11522 [#3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   close position #3  buy 1.00 EURUSD by position #2  sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #4  sell 1.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #4)
2019.11.01 00:00:00   deal #5  buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #4)
 tester stopped because OnInit returns non-zero code


そして、あなたのコードでGetLastErrorをどのように適用するつもりですか？そしてもう一つの質問。関数の引数を 計算する順番は間違いないのでしょうか？

テスターの話です。この例では、なぜGetLastErrorが必要なのでしょうか？そして、この場合も順番は重要ではありません。

 


ここから値をコピーすると（他の場所からもコピーできる）、値の代わりに設定ブロック全体が貼り付けられます。ハイライトしたものをコピーすることをちょっと期待していたのですが)

 

エージェントは、メキシコを通過して何もしないようにしようとするとメモリに過負荷がかかり、タスク数が増える一方です。ログには以下のようなエラーが表示されます。

2019.11.02 18:35:19.317 Core 02 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:35:21.021 Core 01 agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connected
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 genetic pass (0, 61, 17) started
2019.11.02 18:35:21.335 Core 01 common synchronization completed
2019.11.02 18:35:21.362 Core 01 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) tested with error "history processing error (14 USDMXN.m)" in 0:01:36.640
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 16 rejected passes returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 11, 17) started
2019.11.02 18:36:09.081 Core 04 connection closed
2019.11.02 18:36:09.090 Core 04 17 genetic passes returned to queue as not processed
2019.11.02 18:36:19.013 Core 04 agent process started on 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connecting to 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connected
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 genetic pass (0, 53, 17) started
2019.11.02 18:36:19.275 Core 04 common synchronization completed
 
fxsaber:

次に、ハイライトされた塊の状況を分析します。


カーソルを移動し、ポップアップした日付を記憶し、ランチャートを開き、取引履歴の必要な場所に移動し、テーブルの該当する行をダブルクリックする必要があります。


これはすべて、上のチャートのスポットをダブルクリックすることで置き換えられるのでしょうか？


この提案は、数年前にサービスデスクに投稿したものです。
ポップアップメッセージの形でランチャートと対話することが可能であれば、ダブルクリックによる履歴への遷移を実装することも可能である。
 
シングルパスのスタートボタンを押すと、このような反応がありました。
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  disconnected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  connection closed

接続後、すぐに切断される。分後、立ち上がりました。ビジュアライザーはなかった。

 
fxsaber:
スタートボタンを押したときの反応です。

接続後、すぐに切断される。分後、立ち上がりました。ビジュアライザーがなくなっていた。

テスターがおかしくなっていた

 
fxsaber:

以下はログとスクリーンショットです。


テスターの話です。この例でなぜGetLastErrorなのか？この場合も、順番は重要ではありません。

OnInitが0以外のコードを返したため、テスターが停止した。

だから、統計がないんです。

 
Slava:

テスターエージェントがクラッシュした

昨日も2197でシングルランが発生しました。最適化後にシングルランを10-15回右クリックすると、ログにあるシングルランは接続が追加され、他は何もせず、エージェントはreidi状態でした。ターミナルを再起動すると治ります

 
Igor Makanu:

昨日も2197のシングルランが起動せず、最適化後にシングルランを10-15回右クリックした後、シングルランはログに追加されるだけで何もせず、エージェントはreidi状態になっていました。

エージェントのログを見る必要があります

 
Andrey Pogoreltsev:


ここから値をコピーすると（他の場所からもコピーできる）、値の代わりに設定ブロック全体が貼り付けられます。ハイライトしたものをコピーすることをちょっと期待していたのですが)

PCM - コピー
