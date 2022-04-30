MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 27

pythonについて- 最近、pythonで書かれたranger（ファイルマネージャー）が話題になっていますね。数日使ってみた感想は、クールなアイデアで面白い機能があるが、pythonが（バックグラウンドで複雑なタスクを実行した場合）本当に遅いということです。ぼったくり、なぜ人がパイソンに惹かれるのか わからない。Cに 似たようなものを置く
 
Vict:
pythonについて- 最近、pythonで書かれたranger（ファイルマネージャー）が話題になっていますね。数日間使ってみての感想ですが コンセプトはクールで機能も面白いのですが、Pythonが（バックグラウンドで複雑なタスクを実行すると）本当に遅くなるんです。ぼったくり、なぜ人がパイソンに惹かれるのか わからない。Cに 似たようなものをつける

どんな道具にも、それぞれの目的があります。

mcを使用する ...

 
MetaQuotes Software Corp.:

バージョン5.0.9を公開しました。

ありがとうございます、わかりました。

見積書をダウンロードする際の動作が不明確。

[2, 'MetaQuotes-Demo', '22911036']
[500, 2267, '09 Dec 2019']
rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), 
                     columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])
RuntimeError                              Traceback (most recent call last)
<ipython-input-13-4dc176d808cb> in <module>
----> 1 rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), 
      2                      columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])
      3 # leave only 'time' and 'close' columns
      4 rates = rates.drop(['open', 'low', 'high', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'], axis=1)
      5 rates = rates.set_index('time')

RuntimeError: Terminal: Invalid params

2018年からアップロードした場合、価格はアップロードされ、エラーは発生しない

履歴を見ることができます。


解決策を発見。"max bars in window" ターミナルをUnlimitedにする。
 
Maxim Dmitrievsky:

MT5CopyRatesXxx関数()については、このような場合の注意事項を特別に追加しています。

Rashid Umarov:

MT5CopyRatesXxx()関数については、そのような場合の注意事項を特別に追加しています。

スーパー、ありがとう

 

ドキュメントに書いてあるんですけどね。

Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.  

エラー：このモジュールは、UTCではなくサーバー時間でデータを返すようです。 (MT5CopyRatesRange)

一般的に、端末はどのタイムゾーンで時間を保存するのでしょうか？UTC、サーバー時間、端末のローカル時間

Lyuk:

ドキュメントに書いてあるんですけどね。

エラー：このモジュールは、UTCではなくサーバー時間でデータを返すようです。 (MT5CopyRatesRange)

一般的に、端末はどのタイムゾーンで時間を保存するのでしょうか？UTC、サーバー時間、端末のローカル時間？

ターミナルサーバーの時刻は 常に返されるため、何も修正する必要はありません。ヘルプの更新が必要だろう。

端末は通常UTC+2で保存され、「市場概要」のクロックで判断できます。

 
Maxim Dmitrievsky:

ターミナルサーバーは常に時間内に戻ってくる、つまり何も修正する必要がないのです。ヘルプを更新する必要があるだろう。

端末は通常UTC+2で保存され、"市場概要 "の時計で確認できます。

これは不都合であり、間違っている。端末を見ただけでは、そことどこかの時間を関連付けることは難しい。

ローカルタイムが分かって いる場合、UTCは簡単に計算できる（オフセットを覚えている）し、取得することもできる。一方、サーバーの時間は、何かと比較して見つけなければなりません。サーバー時刻のオフセットは何ですか？ 答えは通常+2、または時計です。これでは不便です。ターミナルでも、時間表示（ローカル、UTC、サーバータイム）を設定できれば、もっと便利になると思います。

また、異なる端末のデータであれば？

UTCの方がずっといい。ヘルプではなく、機能を修正する必要がある。

Lyuk:

これは不都合だし、間違っている。端末を見ただけでは、そこでの時間をどこかに関連付けることは難しい。

現地時間が分かっている、UTCは計算しやすい（オフセットを覚えている）、または取得しやすい。一方、サーバーの時間は、何かを見つけて比較する必要があります。サーバー時刻のオフセットは何ですか？ 答えは通常+2、または時計です。違和感がある。

UTCの方がはるかに良い。ヘルプではなく、機能を修正する必要がある。

たぶん、いくつかの目的のために不便な、私のために今のところ現在の便利：私は端末で何を参照してください、私はパイソンで取得し、別の範囲にもたらす必要はありません。

