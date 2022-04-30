MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 27 1...202122232425262728293031323334...88 新しいコメント 削除済み 2019.12.07 07:12 #261 pythonについて- 最近、pythonで書かれたranger（ファイルマネージャー）が話題になっていますね。数日使ってみた感想は、クールなアイデアで面白い機能があるが、pythonが（バックグラウンドで複雑なタスクを実行した場合）本当に遅いということです。ぼったくり、なぜ人がパイソンに惹かれるのか わからない。Cに 似たようなものを置く。 Dmytro Prokopiev 2019.12.07 09:16 #262 Vict: pythonについて- 最近、pythonで書かれたranger（ファイルマネージャー）が話題になっていますね。数日間使ってみての感想ですが、 コンセプトはクールで機能も面白いのですが、Pythonが（バックグラウンドで複雑なタスクを実行すると）本当に遅くなるんです。ぼったくり、なぜ人がパイソンに惹かれるのか わからない。Cに 似たようなものをつける。 どんな道具にも、それぞれの目的があります。 mcを使用する ... Dmytro Prokopiev 2019.12.07 09:21 #263 MetaQuotes Software Corp.: バージョン5.0.9を公開しました。 ありがとうございます、わかりました。 削除済み 2019.12.09 17:42 #264 見積書をダウンロードする際の動作が不明確。 [2, 'MetaQuotes-Demo', '22911036'] [500, 2267, '09 Dec 2019'] rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']) RuntimeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-13-4dc176d808cb> in <module> ----> 1 rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), 2 columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']) 3 # leave only 'time' and 'close' columns 4 rates = rates.drop(['open', 'low', 'high', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'], axis=1) 5 rates = rates.set_index('time') RuntimeError: Terminal: Invalid params 2018年からアップロードした場合、価格はアップロードされ、エラーは発生しない 履歴を見ることができます。 解決策を発見。"max bars in window" ターミナルをUnlimitedにする。 Rashid Umarov 2019.12.09 21:46 #265 Maxim Dmitrievsky: 見積書をダウンロードする際の動作が不明確。 2018年からアップロードした場合、価格はアップロードされ、エラーは発生しない 歴史を知ることができる。 端末のウィンドウに「最大バー」を表示させることで解決しました。 MT5CopyRatesXxx関数()については、このような場合の注意事項を特別に追加しています。 削除済み 2019.12.10 00:07 #266 Rashid Umarov: MT5CopyRatesXxx()関数については、そのような場合の注意事項を特別に追加しています。 スーパー、ありがとう Lyuk 2019.12.11 23:17 #267 ドキュメントに書いてあるんですけどね。 Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время. エラー：このモジュールは、UTCではなくサーバー時間でデータを返すようです。 (MT5CopyRatesRange) 一般的に、端末はどのタイムゾーンで時間を保存するのでしょうか？UTC、サーバー時間、端末のローカル時間？ 削除済み 2019.12.11 23:49 #268 Lyuk:ドキュメントに書いてあるんですけどね。エラー：このモジュールは、UTCではなくサーバー時間でデータを返すようです。 (MT5CopyRatesRange)一般的に、端末はどのタイムゾーンで時間を保存するのでしょうか？UTC、サーバー時間、端末のローカル時間？ ターミナルサーバーの時刻は 常に返されるため、何も修正する必要はありません。ヘルプの更新が必要だろう。 端末は通常UTC+2で保存され、「市場概要」のクロックで判断できます。 Lyuk 2019.12.12 01:22 #269 Maxim Dmitrievsky:ターミナルサーバーは常に時間内に戻ってくる、つまり何も修正する必要がないのです。ヘルプを更新する必要があるだろう。端末は通常UTC+2で保存され、"市場概要 "の時計で確認できます。 これは不都合であり、間違っている。端末を見ただけでは、そことどこかの時間を関連付けることは難しい。 ローカルタイムが分かって いる場合、UTCは簡単に計算できる（オフセットを覚えている）し、取得することもできる。一方、サーバーの時間は、何かと比較して見つけなければなりません。サーバー時刻のオフセットは何ですか？ 答えは通常+2、または時計です。これでは不便です。ターミナルでも、時間表示（ローカル、UTC、サーバータイム）を設定できれば、もっと便利になると思います。 また、異なる端末のデータであれば？ UTCの方がずっといい。ヘルプではなく、機能を修正する必要がある。 削除済み 2019.12.12 01:29 #270 Lyuk: これは不都合だし、間違っている。端末を見ただけでは、そこでの時間をどこかに関連付けることは難しい。 現地時間が分かっている、UTCは計算しやすい（オフセットを覚えている）、または取得しやすい。一方、サーバーの時間は、何かを見つけて比較する必要があります。サーバー時刻のオフセットは何ですか？ 答えは通常+2、または時計です。違和感がある。 UTCの方がはるかに良い。ヘルプではなく、機能を修正する必要がある。 たぶん、いくつかの目的のために不便な、私のために今のところ現在の便利：私は端末で何を参照してください、私はパイソンで取得し、別の範囲にもたらす必要はありません。 1...202122232425262728293031323334...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
pythonについて- 最近、pythonで書かれたranger（ファイルマネージャー）が話題になっていますね。数日間使ってみての感想ですが、 コンセプトはクールで機能も面白いのですが、Pythonが（バックグラウンドで複雑なタスクを実行すると）本当に遅くなるんです。ぼったくり、なぜ人がパイソンに惹かれるのか わからない。Cに 似たようなものをつける。
どんな道具にも、それぞれの目的があります。
バージョン5.0.9を公開しました。
ありがとうございます、わかりました。
見積書をダウンロードする際の動作が不明確。
2018年からアップロードした場合、価格はアップロードされ、エラーは発生しない
履歴を見ることができます。
端末のウィンドウに「最大バー」を表示させることで解決しました。
MT5CopyRatesXxx関数()については、このような場合の注意事項を特別に追加しています。
スーパー、ありがとう
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
エラー：このモジュールは、UTCではなくサーバー時間でデータを返すようです。 (MT5CopyRatesRange)
一般的に、端末はどのタイムゾーンで時間を保存するのでしょうか？UTC、サーバー時間、端末のローカル時間？
ターミナルサーバーの時刻は 常に返されるため、何も修正する必要はありません。ヘルプの更新が必要だろう。
端末は通常UTC+2で保存され、「市場概要」のクロックで判断できます。
これは不都合であり、間違っている。端末を見ただけでは、そことどこかの時間を関連付けることは難しい。
ローカルタイムが分かって いる場合、UTCは簡単に計算できる（オフセットを覚えている）し、取得することもできる。一方、サーバーの時間は、何かと比較して見つけなければなりません。サーバー時刻のオフセットは何ですか？ 答えは通常+2、または時計です。これでは不便です。ターミナルでも、時間表示（ローカル、UTC、サーバータイム）を設定できれば、もっと便利になると思います。
また、異なる端末のデータであれば？
UTCの方がずっといい。ヘルプではなく、機能を修正する必要がある。
たぶん、いくつかの目的のために不便な、私のために今のところ現在の便利：私は端末で何を参照してください、私はパイソンで取得し、別の範囲にもたらす必要はありません。