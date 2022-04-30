MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 21 1...141516171819202122232425262728...88 新しいコメント 削除済み 2019.11.25 11:20 #201 https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py 例では別の機能を使用しているのがミソです。 # UTCタイムゾーンで2019年4月1日からUSDJPY M5でバーを取得します。rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)です。 期待値：MT5CopyRatesRange() Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / MT5CopyRatesRange www.mql5.com # создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны MT5Rate(time=datetime.datetime(2019, 4, 1, 0, 0), open=110.994, low=110.994, high=110.966, close=110.966, tick_volume=12, spread=22, real_volume=0... 削除済み 2019.11.26 03:53 #202 datetimeを特定のタイムゾーンに変換するために、ヘルプではdatetime UTCの使用を勧めています。 しかし、これは何の影響も及ぼさない。タイムゾーンを設定すると、端末の時刻が反映されます（私の場合はGMT+2）。 Rashid Umarov 2019.11.30 11:07 #203 ビルド番号？ Dmytro Prokopiev 2019.11.30 11:41 #204 Rashid Umarov:ビルドナンバーは 何ですか？ pip install --upgrade MetaTrader5 Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\worksmt_websocket_server.envlibsite-packages (5.0.8) 削除済み 2019.11.30 11:42 #205 全部を一カ所に 集められるか？ MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере 2019.11.25www.mql5.com Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python, аналогичную R... Dmytro Prokopiev 2019.11.30 11:48 #206 Maxim Dmitrievsky: 全部を一カ所に 集められるか？ どちらでしょうか？議論スレッド全体？ 削除済み 2019.11.30 11:52 #207 Дмитрий Прокопьев: どちらでしょうか？議論スレッド全体？ ええ、パイソン全体を一カ所に集めるためです。 モデレーターが移動します。 Dmytro Prokopiev 2019.11.30 12:28 #208 Maxim Dmitrievsky: そう、パイソンに関するすべてを一箇所に集めるためにね。 モデレーターが移動します。 よし、動かせるものなら動かしてみよう。再創造、とはいかないが・・・。 Vladimir Karputov 2019.11.30 12:56 #209 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム MetaTrader5 python libとMT5CopyRatesFrom - weirdness or bug? ドミトリー・プロコピエフ, 2019.11.30 10:59 皆さん、こんにちは。 MT5CopyRatesRangeなどの関数で返されるデータで、このような奇妙な現象に出くわしました。 from datetime import datetime from MetaTrader5 import * import pandas as pd import json from pytz import timezone utc_tz = timezone('Etc/UTC') MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() # rates = MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_H1, datetime(2018,4,3), datetime(2018,4,4)) rates = MT5CopyRatesFrom("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_H1, datetime(2018,4,3,17, tzinfo=utc_tz), 5) MT5Shutdown() rates_frame = pd.DataFrame(rates, columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']) print(rates_frame) print(rates) すべてが些細なことですが、私たちが持っているアウトプット。 time open low high close tick_volume spread real_volume 0 2018-04-03 13:00:00 1.23073 1.23154 1.22861 1.22882 5090 1 0 1 2018-04-03 14:00:00 1.22882 1.23057 1.22863 1.23018 6112 1 0 2 2018-04-03 15:00:00 1.23018 1.23149 1.22919 1.22957 6691 1 0 3 2018-04-03 16:00:00 1.22957 1.22989 1.22557 1.22580 11956 1 0 4 2018-04-03 17:00:00 1.22580 1.22746 1.22536 1.22730 10275 1 0 (MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 13, 0), open=1.2307299999999999, low=1.23154, high=1.22861, close=1.22882, tick_volume=5090, spread=1, real_volume=0), MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 14, 0), open=1.22882, low=1.23057, high=1.2286299999999999, close=1.23018, tick_volume=6112, spread=1, real_volume=0), MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 15, 0), open=1.23018, low=1.23149, high=1.22919, close=1.22957, tick_volume=6691, spread=1, real_volume=0), MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0), MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 17, 0), open=1.2258, low=1.22746, high=1.22536, close=1.2273, tick_volume=10275, spread=1, real_volume=0)) 注目してほしいのは MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957,low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)です。 端末へ、このフレームのロー/ハイを参照してください。 安値=1.22557、高値=1.22989 であることがわかります。 質問 これはバグなのでしょうか、それともMT5Rateのキーは何らかの方法で設定できるのでしょうか？ MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере 2019.11.25www.mql5.com Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python, аналогичную R... MetaTrader 5 Python User MetaTrader 5 Python User why do I get Vladimir Karputov 2019.11.30 13:09 #210 このスレッドに移動しました。 1...141516171819202122232425262728...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
例では別の機能を使用しているのがミソです。
# UTCタイムゾーンで2019年4月1日からUSDJPY M5でバーを取得します。
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)です。
期待値：MT5CopyRatesRange()
datetimeを特定のタイムゾーンに変換するために、ヘルプではdatetime UTCの使用を勧めています。
しかし、これは何の影響も及ぼさない。タイムゾーンを設定すると、端末の時刻が反映されます（私の場合はGMT+2）。
ビルドナンバーは 何ですか？
pip install --upgrade MetaTrader5
Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\worksmt_websocket_server.envlibsite-packages (5.0.8)
MetaTrader5 python libとMT5CopyRatesFrom - weirdness or bug?
ドミトリー・プロコピエフ, 2019.11.30 10:59
皆さん、こんにちは。
MT5CopyRatesRangeなどの関数で返されるデータで、このような奇妙な現象に出くわしました。
すべてが些細なことですが、私たちが持っているアウトプット。
注目してほしいのは
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957,low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)です。
端末へ、このフレームのロー/ハイを参照してください。
安値=1.22557、高値=1.22989 であることがわかります。
質問 これはバグなのでしょうか、それともMT5Rateのキーは何らかの方法で設定できるのでしょうか？