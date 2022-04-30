MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 29

MetaTrader5モジュールは、コンパイルされたライブラリ（C、C++、...）を使用して記述されています。

Python Package Index (PyPI) には、Python 3.7(whl)用にのみ コンパイルされた ライブラリが ロードされています。

他のバージョンのPythonは、このライブラリのコンパイル、Visual Studio、あるいは他の何かが必要です。

一般に、問題なくインストールと運用を行うためには、Python 3.7が必要です。

または、開発者にWhellsを作るように依頼する。 を複数のバージョンのPythonに対応させることができます。

では、なぜPython 3.5.0用のコンパイル済みライブラリは存在しないのでしょうか？PyPIにあるMetaTrader5のドキュメントを見たり読んだりしました。

チェックしてみてください。


 

どうやら、手間をかけるほどでもないと思っているのか、他のことで忙しいようです。Pythonとの統合を始めたばかりだそうです。私も上で、実際の動作とドキュメントが一致しないことを書きました。時間が経てば、需要があればやってくれるかもしれませんね。

実際の動作については、説明文ではなく、こちらhttps://pypi.org/project/MetaTrader5/#files をご覧ください。

 
私はプログラマーではありません。ただ、接続を試してみたかったのです。 Anacondaをインストール し、MT5をエラーなしでインストールし、データも入ってきて、この記事からチャートも取得 することができました。

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

おもしろいと思うんですけどね。

http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html

とお探しの方におすすめです。

http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm

ストラテジーテスターのダウンロードと同様に、Python APIの使用 履歴をダウンロードするには どうすればよいですか？
ビルド2302以上（より良いベータ2304）でMetaEditorのPython統合を既に使用された方はいらっしゃいますか？


エディターへの統合の最初のバージョンは現在動作しており、次はそうなる予定です。

  • スクリプト（エキスパートではない）やサービスをPython *.pyプログラムとして実行する
  • 完全に書き直されたメタトレーダー5パイソンライブラリで、チャート、シンボル、取引能力、取引履歴にアクセス可能
  • エディタでのハイライト

すでにエディタで*.pyと*.ipynbのプログラムを実行すると動作します。

ぜひ、一度お試しください。


pythonスクリプトによる機械学習が完了した後は、MQL5自体にONNXを 使ったWinMLを ネイティブに実装することに移ります。

 
バージョン5.0.11では、バージョン3.6、3.7、3.8を収録しました。

残念ながら、古いバージョンには対応いたしません。近々、ライブラリ全体を一から書き直し、トレーディングをはじめとする多くの機能を追加する予定です。

 
Renat Fatkhullin:

近々、ライブラリ全体を一から書き直し、トレーディングをはじめとする多くの機能を追加する予定です。

その原動力は何ですか？


日目のテスターのオートマタライザーを書いているところです。KBに投稿するつもりですが、必要なものなのか、それとも単なるマニアックなハックなのか、なんとか理解したいところです。なぜなら、開発者がそれをやらずに、需要の少なそうな他のことを積極的にやる理由がわからないことが多いからです。私の評価は間違っているかもしれません。

