MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 29

Lyuk 2019.12.20 01:28 #281

Glossary — Python Packaging User Guide
packaging.python.org
Binary Distribution
Built Distribution
A format containing files and metadata that only need to be moved to the correct location on the target system, to be installed. is such a format, whereas distutil's is not, in that it requires a build step before it can be installed. This format does not imply that Python files have to be precompiled...

jaffer wilson 2019.12.20 08:03 #282

Boris Dyck 2019.12.25 12:29 #284

Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
www.mql5.com
Сетевой сокет является конечной точкой межпроцессного взаимодействия через компьютерную сеть. В стандартной библиотеке MQL5 есть группа функций Socket, которые обеспечивают низкоуровневый интерфейс для работы в сети интернет. Этот интерфейс является общим для разных языков программирования, так как он использует системные вызовы на уровне...

Oleg Mironov 2020.01.08 20:29 #285

Глава 18. Построение сервера с нуля - Полное руководство параллельного программирования на Python
onreader.mdl.ru
В этой главе мы проанализируем более развитое приложение программирования совместной обработки; построение с нуля некоего работающего неблокируемого сервера. Мы охватим сложные применения имеющегося модуля , такие как изоляция бизнес логики конкретного пользователя от обратных вызовов и написание конкретной логики обратного вызова внутри...

Suriya Mayusuf 2020.01.19 01:06 #286

jaffer wilson 2020.01.23 09:44 #287
ストラテジーテスターのダウンロードと同様に、Python APIの使用 履歴をダウンロードするには どうすればよいですか？

The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
www.mql5.com
The idea of automated trading is appealing by the fact that the trading robot can work non-stop for 24 hours a day, seven days a week. The robot does not get tired, doubtful or scared, it's is totally free from any psychological problems. It is sufficient enough to clearly formalize the trading rules and implement them in the algorithms, and...

Renat Fatkhullin 2020.01.26 21:39 #288

Renat Fatkhullin 2020.01.26 21:53 #289

fxsaber 2020.01.26 22:08 #290
MetaTrader5モジュールは、コンパイルされたライブラリ（C、C++、...）を使用して記述されています。
Python Package Index (PyPI) には、Python 3.7(whl)用にのみ コンパイルされた ライブラリが ロードされています。
他のバージョンのPythonは、このライブラリのコンパイル、Visual Studio、あるいは他の何かが必要です。
一般に、問題なくインストールと運用を行うためには、Python 3.7が必要です。
または、開発者にWhellsを作るように依頼する。 を複数のバージョンのPythonに対応させることができます。
では、なぜPython 3.5.0用のコンパイル済みライブラリは存在しないのでしょうか？PyPIにあるMetaTrader5のドキュメントを見たり読んだりしました。
どうやら、手間をかけるほどでもないと思っているのか、他のことで忙しいようです。Pythonとの統合を始めたばかりだそうです。私も上で、実際の動作とドキュメントが一致しないことを書きました。時間が経てば、需要があればやってくれるかもしれませんね。
実際の動作については、説明文ではなく、こちらhttps://pypi.org/project/MetaTrader5/#files をご覧ください。
私はプログラマーではありません。ただ、接続を試してみたかったのです。 Anacondaをインストール し、MT5をエラーなしでインストールし、データも入ってきて、この記事からチャートも取得 することができました。
ビルド2302以上（より良いベータ2304）でMetaEditorのPython統合を既に使用された方はいらっしゃいますか？
エディターへの統合の最初のバージョンは現在動作しており、次はそうなる予定です。
すでにエディタで*.pyと*.ipynbのプログラムを実行すると動作します。
pythonスクリプトによる機械学習が完了した後は、MQL5自体にONNXを 使ったWinMLを ネイティブに実装することに移ります。
バージョン5.0.11では、バージョン3.6、3.7、3.8を収録しました。
残念ながら、古いバージョンには対応いたしません。近々、ライブラリ全体を一から書き直し、トレーディングをはじめとする多くの機能を追加する予定です。
その原動力は何ですか？
日目のテスターのオートマタライザーを書いているところです。KBに投稿するつもりですが、必要なものなのか、それとも単なるマニアックなハックなのか、なんとか理解したいところです。なぜなら、開発者がそれをやらずに、需要の少なそうな他のことを積極的にやる理由がわからないことが多いからです。私の評価は間違っているかもしれません。