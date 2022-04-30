MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 30

新しいコメント
 
fxsaber:

その原動力は何ですか？


テスターのオートメーターを書き始めて2日目。KBに投稿するつもりですが、必要なことなのか、それとも単なるマニアックなハックなのか、なんとか理解したいところです。なぜなら、開発者がそれをやらずに、需要の少なそうな他のことを積極的にやる理由がわからないことが多いからです。 私の予想が外れているかもしれません。

テスターを一から完全に書き直します。すでに着手しています。

私たちの行動を理解するためには、大きな数字で、5年から10年の視野で考えてください。確かに、私たちが持っているエビデンス統計は、船外に残ってしまいますね。

開発中の技術に大きな変化があり、そのすべてが端末に関係するわけではありません。

 
Renat Fatkhullin:

私たちの行動を理解するためには、大きな数字で、5年から10年の視野で考えてください。

現実的には、MT5とMOの統合によって、データサイエンティストのプログラマーがMT5や特にMQL5に興味を持つようになるとは思えませんね。

そして、これがマーケットプレイスに新しい潮流を与えるとは、確かに考えにくい。

もしかしたら、トレーダーのMOラウンジで何らかの言及がなされるかもしれません。しかし、私は、メイトモードでのクラウドのシンプルで効果的な使い方に関心があるであろうメイトコミュニティに傾倒しています。

マーケティングがなければ、どんなに良いものでも、軌道に乗る可能性はほとんどないのです。
 
狭い視野で、業界の理解や将来を広げる方向性を示しました。

 
Renat Fatkhullin:

ビルド2302以上（より良いベータ2304）でMetaEditorのPython統合を既に使用された方はいらっしゃいますか？


エディターへの統合の最初のバージョンは現在動作しており、次はそうなる予定です。

  • スクリプト（エキスパートではない）やサービスをPython *.pyプログラムとして実行する
  • 完全に書き直されたメタトレーダー5パイソンライブラリで、チャート、シンボル、取引能力、取引履歴にアクセス可能
  • エディタでのハイライト表示

すでにエディタで*.pyと*.ipynbのプログラムを実行すると動作します。

ぜひ、一度お試しください。


Pythonスクリプトによる機械学習の後は、ONNXを 使ったWinMLを MQL5自体にネイティブに実装することに移ります。

確かに面白いです。

しかし、最も重要なのは、エージェントへのトレーニングを並列化できることでしょう。これは、まさにpythonにないものです。

 
Aleksey Vyazmikin:

これは確かに面白いですね。

しかし、最も重要なのは、エージェントごとの学習を並列化する機能でしょう。これはまさにPythonに欠けているものです。

正確には、次のエージェントのタスク、あるいはクラウドのタスクの数をその場で定義し、その結果に応じて動的に変更することです。そして、ファイルをエージェントに送信するとき、いくつかのフラグを設定します（1つのファイルをアップロードし、終了するまで（タスクが停止するまで）それを削除しない /// または必要に応じて新しいファイルをスワップします（オンザフライで生成できます）。

 
Aleksey Vyazmikin:

これは確かに面白いですね。

しかし、最も重要なのは、Pythonにはない、エージェントへのトレーニングの並列化機能でしょう。

Pythonスクリプトでは、これは理論的にさえ不可能です。

  • Python 自体と、完全に安全で検証不可能なライブラリの両方をエージェントにインストールする必要があります。
  • 初日に全エージェントネットワークに影響が出る
しかし、セキュアなMQL5でのWinML＋ONNXモデルは、すでにクラウドネットワークで利用できるようになります。しかし、これは次のステージです。
 
Renat Fatkhullin:

...となる。

  • ...
  • チャート、シンボル、取引機能、取引履歴にアクセスできる、完全に書き直されたmetatrader5 pythonライブラリ

すでにエディタで*.pyと*.ipynbのプログラムを実行すると動作するようになりました。

AndroidのMT 5に接続するためのPythonライブラリmetatrader5を有効にする予定があるのか、教えてください。

最近の携帯電話端末は非常に高性能になり、多くのデータ解析や可視化タスクをアンドロイド上のパイソンで非常に簡単に行うことができるようになりました。

トレーディングボットの需要も出てくると思います。)

Скачайте мобильное приложение MetaTrader 5 для Android
Скачайте мобильное приложение MetaTrader 5 для Android
  • www.metatrader5.com
Мобильный трейдинг с MetaTrader 5 для Android — это возможность торговать валютой, акциями и фьючерсами при помощи смартфонов и планшетов. Где бы вы ни были, вы можете подключаться к серверам брокерских компаний, анализировать котировки акций и валют и совершать торговые сделки. Все это — бесплатно и круглосуточно! MetaTrader 5 для Android...
 
Renat Fatkhullin :

バージョン5.0.11には、バージョン3.6、3.7、3.8が含まれます。

残念ながら、古いバージョンには対応しません。近々、ライブラリ全体を一から書き直し、取引をはじめとする多くの機能を追加する予定です。

いい感じですね．このバージョンを待ちます。Python 3 の全バージョンを含めてください。最近はPython3を使っている人が多いので、Python3.4.xの問題があるかもしれないので、無視してもいいと思います。

 
Renat Fatkhullin:

Pythonスクリプトでは、これは理論的にも不可能である。

  • Python 自体と、完全に安全で検証されていないライブラリの両方をエージェントにインストールする必要があります。
  • 初日に全エージェントネットワークに影響が出る
しかし、セキュアなMQL5でのWinML＋ONNXモデルは、すでにクラウドネットワークで利用できるようになります。しかし、これは次のステージです。

NSに加え、ツリーアルゴリズムの亜種と、エージェントによるタスクの並列 化のためのバンチングが必要である。

 

装置です。

MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120 M  @ 2.50 GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

と環境変数

環境変数

台本

スクリプトパス


# This program says hello and asks for my name.
print('Hello world!')
print('What is your name?')
myName = input()
print('It is good to meet you, ' + myName)


エディタの設定。

エディタ設定


コンパイル "ボタンをクリックすると、エディタはそのまま

編集者が何かしている

で、それ以外は何も起こりません。

何か、まったく動かない方がいいのでしょうか？

1...232425262728293031323334353637...88
新しいコメント