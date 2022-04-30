MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 26 1...192021222324252627282930313233...88 新しいコメント fxsaber 2019.12.04 17:04 #251 Lyuk: やはりGPUは必要なようです 古いSandy Bridgeでは、グラフィックカードがなくても動作します。 Lyuk 2019.12.04 18:13 #252 テスト結果を見ることはできますか？ fxsaber 2019.12.04 18:27 #253 Lyuk: テスト結果を見ることはできますか？ Single thread: the value of PI is 3.141592653590 Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590 OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds fxsaber 2019.12.04 18:42 #254 OpenCLではこのようなものが必要です。int SetArray( int &Array[] ) { const int Size = ArrayResize(Array, 1 e6); for (int i = 0; i < Size; i++) Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1 return(Size); } void OnStart() { int Array[]; const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные int Sum = 0; for (int i = 0; i < 1 e3; i++) for (int j = 0; j < Size; j++) Sum += Array[j]; Print(Sum); } Renat Fatkhullin 2019.12.05 09:57 #255 MetaEditorとプロセス間APIの両方でPythonのサポートが拡張される予定です。 Dmytro Prokopiev 2019.12.06 11:30 #256 Vladimir Karputov: ドミトリー・プロコピエフ pip install --upgrade MetaTrader5 Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\worksmt_websocket_server.envlibsite-packages (5.0.8) 皆さん、ハイ／ローの混同問題については、何かご理解を？ Rashid Umarov 2019.12.06 12:57 #257 Maxim Dmitrievsky: https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py 例では別の機能を使用しているのがミソです。 # UTCタイムゾーンで2019年4月1日からUSDJPY M5でバーを取得します。rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)です。 期待値：MT5CopyRatesRange() ありがとうございます、訂正しました。 Rashid Umarov 2019.12.06 13:19 #258 Vladimir Karputov: 注目したい。 MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957,low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)です。 端末に移動し、このフレームのロー/ハイを参照してください。 安値=1.22557、高値=1.22989 であることがわかります。 質問 これはバグなのでしょうか、それともMT5Rateのキーは何らかの方法で設定できるのでしょうか？ メッセージありがとうございます！開発者に報告しました。ヘッダーを修正します Dmytro Prokopiev 2019.12.06 17:50 #259 Rashid Umarov: メッセージありがとうございます！開発者に報告しました。タイトルを修正するそうです。 ありがとうございます。 新作が出たら、このスレッドにLINEしてください。 MetaQuotes 2019.12.06 23:59 #260 バージョン5.0.9を公開しました。 python -m pip install --upgrade MetaTrader5 1...192021222324252627282930313233...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
やはりGPUは必要なようです
古いSandy Bridgeでは、グラフィックカードがなくても動作します。
テスト結果を見ることはできますか？
テスト結果を見ることはできますか？
MetaEditorとプロセス間APIの両方でPythonのサポートが拡張される予定です。
pip install --upgrade MetaTrader5
Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\worksmt_websocket_server.envlibsite-packages (5.0.8)
皆さん、ハイ／ローの混同問題については、何かご理解を？
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
例では別の機能を使用しているのがミソです。
# UTCタイムゾーンで2019年4月1日からUSDJPY M5でバーを取得します。
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)です。
期待値：MT5CopyRatesRange()
ありがとうございます、訂正しました。
注目したい。
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957,low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)です。
端末に移動し、このフレームのロー/ハイを参照してください。
安値=1.22557、高値=1.22989 であることがわかります。
質問 これはバグなのでしょうか、それともMT5Rateのキーは何らかの方法で設定できるのでしょうか？
メッセージありがとうございます！開発者に報告しました。タイトルを修正するそうです。
ありがとうございます。
新作が出たら、このスレッドにLINEしてください。
バージョン5.0.9を公開しました。