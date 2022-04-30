MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 26

Lyuk:

やはりGPUは必要なようです

古いSandy Bridgeでは、グラフィックカードがなくても動作します。

 

テスト結果を見ることはできますか？

 
Lyuk:

テスト結果を見ることはできますか？ 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
OpenCLではこのようなものが必要です。
int SetArray( int &Array[] )
{
  const int Size = ArrayResize(Array, 1 e6);
  
  for (int i =  0; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1
    
  return(Size);
}

void OnStart()
{
  int Array[];  
  const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

  int Sum = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1 e3; i++)
    for (int j = 0; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
  Print(Sum);      
}
 

MetaEditorとプロセス間APIの両方でPythonのサポートが拡張される予定です。


 
Vladimir Karputov:

ドミトリー・プロコピエフ

pip install --upgrade MetaTrader5

Requirement already up-to-date: MetaTrader5 in c:\worksmt_websocket_server.envlibsite-packages (5.0.8)



皆さん、ハイ／ローの混同問題については、何かご理解を？

 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

例では別の機能を使用しているのがミソです。

# UTCタイムゾーンで2019年4月1日からUSDJPY M5でバーを取得します。
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)です。

期待値：MT5CopyRatesRange()

ありがとうございます、訂正しました。

 
Vladimir Karputov:

注目したい。

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957,low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)です。

端末に移動し、このフレームのロー/ハイを参照してください。

安値=1.22557高値=1.22989 であることがわかります。

質問 これはバグなのでしょうか、それともMT5Rateのキーは何らかの方法で設定できるのでしょうか？

メッセージありがとうございます！開発者に報告しました。ヘッダーを修正します
 
Rashid Umarov:
メッセージありがとうございます！開発者に報告しました。タイトルを修正するそうです。

ありがとうございます。

新作が出たら、このスレッドにLINEしてください。

 

バージョン5.0.9を公開しました。

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
