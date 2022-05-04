リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 78

Fast528:

レゴブロックのセットでは、価値あるものは作れないのです。

そのためには感覚的なアイデアと指標が必要で、ほとんどすべてを考慮した指標があります。

ああ、そういう指標をチャートと呼ぶのか...。

 
Aleksey Vyazmikin:

このような物件をリストアップしてしまうと、私の長年の仕事が台無しになってしまいます)

 
Fast528:

この業界のメインスローガンは「過去の利益は未来の利益を保証しない」です。

 
Aleksey Vyazmikin:

と、1つ多くなりそうです。

 

問題は、Georgeが多くの異なる指標や手法をどうにか飼い慣らす必要があることです。

もし、彼が1つか2つの指標を使い、最も重要なことは、それらが彼の戦略を示しているので、それらを明確に選択した場合。

 
Roman Shiredchenko:

そして、それでサイクルは終了です。またもや、問題の選択肢を...。ベスト/ワースト...

基準がない-それだけ？それはバズるのか？

何が望みだ、ローマン？

TCリーグの最大の目的は、何度言えばわかるのでしょうか？

リーグ戦のシステムの中にグレイルが あるとは思っていませんでした。システムは最も単純で間抜けなもので、無料の類似品がKodoBaseにあるので、それらを引用しました。どのTSも利益と損失の期間があり、損失の期間の方が利益の期間より長い」という私の「トレーディングシステムの基本的な前提条件」に厳密に従ったものである。

システムというのは相反する原理で成り立っているので、その時々でうまくいくシステムは必ず存在すると思っています。そして、この私の思い込みは、見事に裏切られたと思う。年前に「MAと価格のクロスでのTSは絶対に儲からない」と言われたのを覚えています。私自身、そう危惧していました。 しかし--結果はまったく違っていました。上位5つの取引システムのうち、このようなシステムは3つあり、そのバランスリーダーは価格とスライドアークのクロスオーバーに基づいています。

タイムマシンがあれば」というのはアレクセイの言う通りだと思いますし、「無名でトレードして儲けるチャンスがあるなんて、どれだけあり得ないことか」というのも全く同感です。

私の計算では、市場の客観性はせいぜい20％程度である。それ以外はすべて、ランダムな感情のノイズです。従って、10ドルが市場を通過するとき、それを取ろうとすれば、2ドルの取り分が保証されることになる。しかし、他の8ドルは、すべて偶然に左右される。もちろん、運が良ければ、10個全部が私たちのところに来るかもしれません。しかし、同じ確率で、運悪くマーケットに取られてしまい、結果的に6ドルの損失を被ることもある。しかし、長い仕事では、市場は私たちから4ドルだけを取り、残りの4ドルは与えることになります。その結果、私たちには「正当な」2ドルが残される。もちろん、市場を通過する残りの8ドルは残念だが...。しかし、それらは「私たちのもの」ではなく、私たちはそれらを「手に入れる」ことはできません。どんな身体にも「熱い」分子がありますが、そのエネルギーを私たちに有利に使うために「手に入れる」ことはできないのと同じことです。

 
Aleksey Vyazmikin:

時間を無駄にしないために、自動売買は忘れてください。

そうでもないんです。

私のバージョンでは、完全自動売買で稼ぐことは十分可能だと思います。つまり、システムを切り替えて、負けているものを取り除き、うまくいっているものを取り入れるだけでいいのです。そして、収益はかなり安定するでしょうが、残念ながら、非常に小さいです。月々30％（それ以上はおろか）-は論外として、文字通り月々1～2％程度を期待することができます。

だからこそ、たまには専門家を「助ける」ことも合理的なのです。例えば、私がトレーディングロボットで使っているブレイクアウトシステムは、私が手動で修正しなくても、かなり控えめな結果を出しています。しかし、今回分かったことですが、ニュースの多い時期にパラメータを変更すれば、十分に結果が改善されるのです。今までは手動でやっていたのですが、今後は経済カレンダーを 読み、ニュース時には特別なパラメータを使用する予定です。でも、今はもっと重要な問題があって、まだ手をつけていません。

 
ジョルジュはエントロピーに逆らい、1つの指標では足りず、利用可能な指標をほぼすべて手に入れたのです:)
 
Georgiy Merts:

...月30％（ましてやそれ以上）なんて問題ではなく、文字通り月1～2％程度で計算できます。

...

まさか～、これはデタラメです。ブレイクスルーシステムの収益性チャートから判断する。仕事も全般的に...。もっと利益が出てもいいし、1ヶ月で負けてもいい--ではなく、1.2％でもいいんです。CMEでの商品先物のカレンダースプレッドでもっと儲かる...


 
Roman Shiredchenko:

理解できない。

リーグ戦のTCはすべて一定の最小ロットで動いている。マネーマネジメントを考慮せずに利益率を語るのはいかがなものだろうか？

