最適化しすぎはまだ理解できない。Good期間に合わせているのでしょうか？
良い時代」とはどういう意味ですか？システムにはパラメータがあります。年次でベストなものを見つけ、年次のフォワード期間を走らせ、ベストなものを選んでいます。それだけです。
"歴史に合わせる "というのは理解できるのですが、私たちには歴史しかないのです。それを使っているのです。
なぜ1年中レースするのか、その論理は何なのか...おそらく本がそう教えてくれたからでしょう...結局、いくつかの再現可能なパターンがあり、少なくともあなたのすべてのTSの上下動についてはうまくいくでしょう...。すべてのモードで動作するものを見つけたら - それはあなたが必要とするものです - GRAAL ...))
そうですね、私は反対です。TSによっては年間2、3十回しか取引しておらず、間隔を狭くすると、取引回数が少なすぎてパターンが語れなくなる。
そして、「再現性のあるパターン」はどうかというと...。私は1シンボルにつき24のTSを持っていて、それらはすべて異なるパターンで動作します。まさにこれらのパターンを選択するよりも、自動モードで最適化を開始 する方が簡単で、ただ何とか処理を速くするために......。今、技術全体がかなり調整され、まさに私が目指していたもの、つまり歴史の上で微調整され、しばらく実生活で良い結果を出している一連のシステムを手に入れることができたのです。TSを機能させるために何を工夫するか」という問題は発生せず、「最も安定したものをどう選ぶか」という問題が残ります。まあ、春先までにはメイン口座のドローダウンを脱し、シグナルも開けると思うので、このソリューションが良いかどうかははっきりすると思います。そして...さぁて
言い返す」のであれば、話しかけません。
誰に何を聞かれているのか理解できない。だって、理屈は......はっきり言ってしまいましたね。2つの方向性、3種類の入力、4種類の伴奏を用意しました。1つのシンボルにつき、合計24種類のTSが存在する。そして、これらは相互に排他的な対立する変種である。つまり、これらのバリエーションのうち、どれかが確実に機能することになります。この方向で、収益性の高いシステムを探していかなければならない。
なるほど、そういうことだったのか。唯一のひっかかりは、作品の安定性です。私が考えるに、最も良い結果をもたらすシステムが最良の選択というわけではありません。実は、その最良の結果は「統計的アーティファクト」であり、不安定なものなのです。しかし、平凡なシステムを見ると、トレードの質が低いにもかかわらず、安定性が高い。 これが「理論」の全体像です。
やりすぎ」と「タイミング」については理解できない。オーバーシュートって何？オーバーシュートすることなく、可能な限りすべての選択肢を取る。そして、ベンチマークを超えたものは、単純に過剰に最適化するようにしています。
IRの分野でもほぼ同じことが言えます。つまり、TRAINで平凡に取引されるモデルが、OOSでほぼ同様に取引されるモデルが選ばれるのです。
最終的な結果は、一貫して、さまざまな成功とともに、貿易コストと戦っているシステムであり、安定性のチャンピオンは、その50％とランダマイズのまま:)。
システムが多すぎるからです。デモテスト」ではなく、システムがそこで動くだけなので、いつでも正確に見ることができるのです。ここでは、テスターでシステムを動かしていますね。トレードにかけましたね。何かを示したのか、何かを獲得したのか、何かを失ったのか、ある時点で「コントロールショット」が映し出されるのです。今は - 動作するシステムを見て、選ぶだけです。もし、それがなければ、システムを再テストしなければならず、そのうちの80％は再び損失を出すことになる。でも、リーグ戦では......いつもたくさんのシステムを用意して、その中から選ぶことができます。
そして、それでサイクルは終了です。またもや、問題の選択肢を...。ベスト/ワースト...
基準がない-それだけ？それはバズるのか？
例えが間違っています。悪いトマトはいつまでも悪いままです。TSの場合は......そうではありません。どんなシステムでも、利益と損失の両方がある（損失の期間の方が長い）。 ペトロスさん自身、スプレッドがゼロで常にスムーズに排出されるシステムを書こうとしていますね
ですから、このように常にファインチューニングされたシステムの中から選択することが合理的だと私は考えています。もちろん、いつ動作しなくなるかわかりません。でも、未来はわからないし、これしかないんです。
理論」については......理論があっても結果は同じで、何も変わりません。"効くルール "をつかめば、理論がなくても利益が出る。しかし、それをつかめなければ、どんなに素晴らしい理論も役には立たない。
しかし、ロボットが一時的に儲かったとしても、ロボットを選んではいけない。話題性が失われる。
この話題は、未知のものを取引して儲けるチャンスがいかに少ないかを示す典型的な例であるように思います。
このトピックは、未知のものとの取引で儲けるチャンスがいかに少ないかを示すわかりやすい例だと思います。
時間を無駄にしないために、自動売買は忘れてください。
レゴブロックのセットから価値あるものを作ることはできません。それは、子供の頃に好きだった味を混ぜて、新しい味を作り出そうとするようなものです。
そのためには感覚的なアイデアと指標が必要で、ほとんどすべてのことを考慮した指標があります。