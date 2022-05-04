リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 72 1...656667686970717273747576777879...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.01.07 07:31 #711 Vladimir Baskakov: 結末が予測できない難題誰も簡単だとは言っていない。 もし、難しくない、しかもフィナーレが保証されたトレードで儲ける機会を偶然発見したら、ぜひ口笛を吹いてください、私も参加します。 Georgiy Merts 2019.01.07 07:34 #712 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質によるベスト20。 取引品質別チャートベスト5。 この1週間の結果をまとめてみましょう。 最初の場所はTS 242620によって取られる - 価格とEURAUDのバーをスライドさせることによって決定されたトレンドの方向に "インパルス "バーで反転。 システムは評価に新しいです、それはちょうど10最小取引を完了し、すぐにトップ1を入力しました。おそらく、先週の急激な動きに伴うランダムな運に過ぎないのだろう。一方、RTSシステムではないので、今後どのような挙動を見せるか。 2位は先週の勝者、TC 642952 - AUDCADのジグザグ・ピークにトレーリングTPで指値注文エントリーです。先週はシステムが3回取引を行い、取引の質が若干低下しましたが、非常に高い水準を維持しています。 第三位は、TS 543350によって占有されている - 価格とCADCHFにバーをスライドさせることによって決定されたトレンドに対する "衝動 "バー、上に反転します。先週はシステムが一度も取引を行わず、若干取引の質を落としたが、4位ではなく、3位であった。 4位はTS 640150 - EURUSDのトレーリングTP付き価格とスライドバーの交差によって決定される、トレンドに対する「インパルス」バーでのエントリーで占められています。このシステムにより、取引の質が若干低下したため、長年レーティングに参加している。私がこの製品を薦めない唯一の理由は、TPトレーリングのシステムであり、ボラティリティの上昇を意味することです。 トップ5の最後のものはTS 740142です - EURUADの末尾TPとジグザグピークにストップオーダーでエントリ - システムはまた、長い時間の評価の参加者であり、先週、それはわずかに、しかし、非常に高いまま、取引の質を減少させた。 削除済み 2019.01.07 07:34 #713 Georgiy Merts:誰も簡単だとは言っていない。 もしあなたが、難しくない、仕上がりが保証されたトレードでお金を稼ぐ機会を偶然発見したら - 笛を、どうぞ、私も参加しますよ。 リーグ戦にこだわっているんですね。 Roman Shiredchenko 2019.01.07 09:37 #714 Georgiy Merts:それが、私が実践してきたことです。 ...記事をよく読みましたか？ 結語についてコメントする。 "この論文では、複数の戦略からなる適応 システムの変形実装を 考え、それぞれの戦略が "仮想 "取引を実行するようにしました。 実際の取引は、現在最も収益性の高いストラテジーのシグナルに従って行われます。" "------------------------------------結論として、すべてがあなたといつものように起こる、ちょうどデモトレードから私たちはTS 442420（あなたの最初の画像から）と取引している出力で、それにロードされた最高リーグのオートマトンでこの適応TSを 含める- この条件m_virtual_equity-m_initial_balance（記事から）との接続では、オープントレードが存在しないことを条件と する。 記事から正しく理解すると、赤い線がBEST 適応型モデルの取引 残高で、それ以外のTSは仮想取引をしていることになります。 それなら、この適応型EAにトップリーグのTSを取り込んで差し込んだらどうでしょう？ Georgiy Merts 2019.01.07 09:51 #715 Roman Shiredchenko:記事の理解が正しければ、赤い線がBEST 適応型モデルの取引 残高で、それ以外のTSは仮想取引をしていることになります。 だったら、その適応型EAに大リーグのTSを突っ込んでみたらどうだ？まだ誰もMT5を使っていなかった頃に、その記事をじっくりと勉強し、そこから得たアイデアだけでも、少なからずリーグの基礎になっています。そして、TSの切り替えは、提案された方法で行った。 しかし、図4を見てください。システムを切り離したにもかかわらず、全体としてはマイナスになっているのです。そして、一般的に-この大胆な赤のグラフは-私がプライベートアカウントでリーグに選択したTSの結果を非常によく思い起こさせるものです。 それは、スイッチングアルゴリズムの改良を模索するためでした。まず、単純な「利益」や「回収率」の値を使うのではなく、「品質」と呼ぶ複合的な評価に切り替えたのです。しかし、この移行は絵を「滑らかに」しただけで、根本的に変えたわけではありません。取引の質は、切り替えの必要条件ではありますが、十分条件ではありません。それと同じように（あるいはそれ以上に）重要なのが、TCの安定性という条件です。これが、私が現在取り組んでいる課題です。 Roman Shiredchenko 2019.01.07 10:12 #716 Georgiy Merts:まだ誰もMT5を使っていなかった頃にこの記事を熟読し、そこから連盟の基礎となる考え方がある程度出来上がりました。そして、提案された方法論に従ってTSを切り替えていたのです。 しかし、図4を見てください。システムを切り離したにもかかわらず、全体としてはマイナスになっているのです。そして、この大胆な赤のグラフは、私がプライベートアカウントでリーグ戦に選んだTSの結果をとてもよく思い起こさせます。 まさに、よりよいスイッチングアルゴリズムを追求するために、私はまず、単純な「利益」や「回収率」の値から、「品質」と呼ぶ複合的な評価に切り替えたのです。しかし、この移行は絵を「滑らかに」しただけで、根本的に変えたわけではありません。取引の質は、切り替えの必要条件ではありますが、十分条件ではありません。それと同じように（あるいはそれ以上に）重要なのが、TCの安定性という条件です。これが、私が現在取り組んでいる課題です。 間違いなく、見たことがあります。 「図4：収益性の高いストラテジーがないため、アダプティブストラテジーが新規ポジションのオープンを停止した時間間隔2010年1月の初めから、MA_3戦略（青）が最も多くの利益を上げ、アダプティブ戦略（赤）はそのシグナルに従いました。1月8日から20日の間、当該取引戦略はすべて赤字であったため、適応型戦略は新たな取引ポジションを開設していない。" レスポンス：この支店のページの最初の写真から判断すると、ここには明らかに適応型取引モデルの利益があるのですが......。 コメントをお願いします。:-) -------------------- Roman Shiredchenko 2019.01.07 10:40 #717 Georgiy Merts:... それは、スイッチングアルゴリズムの改良を模索するためでした。まず、単純な「利益」や「リバウンド」の値を使うのではなく、「品質」と呼ぶ複合的な評価に切り替えたのです。しかし、この移行は絵を「滑らかに」しただけで、根本的に変えたわけではありません。取引の質は、切り替えの必要条件ではありますが、十分条件ではありません。それと同じように（あるいはそれ以上に）重要なのは、TCの安定性という条件です。これが、私が現在取り組んでいる課題です。 なるほど、Figure 2とFigure 3をよく見てみると...新しいレベルで、2010年1月から8月まで、いかに美しくすべてが取引されていたか...。- 仮想的に取引されるすべてのTSのequity_nast - balance_startingの条件について。 これでレベルアップ...この適応型ロボットで、現在のトップレベルのTSを使えない理由は何でしょうか？(以前、リーグ戦の従来型TSを半年間、きっちり利益だけ出したと書かれていましたが）メジャーリーグTSのBESTモデルを現在トレードするのは悪い選択なのでしょうか？ はい、それは確かに（あなたが書くように特に多くの基本的なTSが存在しない、その後最終的に672でシンボル24を乗算）、適応型ロボットトロールに追加し、MAと確率線交差の第二TSを横断価格の彼らの条件を交換する必要があります - 彼らのTS、ストップ、ロス、TP - そこに等。 苦労する価値はないのか--新開発のレベルでは？ が悪いのでしょうか？(もちろん、キッチンOCのような裏表のない形で）。 さらに、Fig.5 и 6 そのため、戦略が有効であれば、それがどのように、あるいはなぜ機能するかは問題ではない、という戦略の論理を抽象化することが可能である。適応的アプローチでは、戦略の成功の基準をただ一つ、「効率性」に置いています。 - そこでも、基本はプルバックとブレイクダウンとリバウンドを使い分ける...。- スペクトルをカバーしています。問題は、このアダプティブなものにTSを積んで行くことです Georgiy Merts 2019.01.08 06:13 #718 Roman Shiredchenko:- そこでも、プルバックとブレイクダウンとバウンスという基本的な選択肢を使うわけですが......。- をカバーします。問題は、このアダプティブなものにTSを積んで行くことです言っていることは正しい。 しかし、ただ「最適な戦略に切り替える」だけでは不十分です。 最適な戦略でさえ、戦略を切り替えるまでに大きなドローダウンを被る時間があります。 したがって、取引の質を評価するだけでなく、もう一つのパラメータである安定性を評価する必要があるのです。そして、そこが今のところかなり悲しいところです。 そして自動切り替え...リーグ構成に実装させるかもしれませんね。しかし、その前にこの切り替えのための明確な方法論を形成する必要があります。 Georgiy Merts 2019.01.08 06:15 #719 TCリーグをShared Projectに入れるときにも内部で葛藤があり、移管するときにも何か間違いがあったのでしょう。だから、このプロジェクトは まだ投稿できないんだ、修正している最中なんだ。 Roman Shiredchenko 2019.01.08 11:04 #720 Georgiy Merts:その通りです。 しかし、単に「最高の」戦略に切り替えるだけでは不十分である。最高の戦略であっても、切り替えるまでに大幅なドローダウンに陥る時間が あるのだ。したがって、取引の質を評価するだけでなく、もう一つのパラメータである持続可能性の評価が必要です。そして、ここでは......今のところ、すべてがむしろ悲しい。 そして、自動変速...リーグ構成に実装させるかもしれませんね。しかし、この切り替えのための明確な方法論をまず形成する必要があります。 ああ、なるほど、こういう 機微は馴染みがないですね。その仕組みとは...ありがとう、このロボットをもっとよく見てみるよ...。 1...656667686970717273747576777879...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最初の場所はTS 242620によって取られる - 価格とEURAUDのバーをスライドさせることによって決定されたトレンドの方向に "インパルス "バーで反転。 システムは評価に新しいです、それはちょうど10最小取引を完了し、すぐにトップ1を入力しました。おそらく、先週の急激な動きに伴うランダムな運に過ぎないのだろう。一方、RTSシステムではないので、今後どのような挙動を見せるか。
2位は先週の勝者、TC 642952 - AUDCADのジグザグ・ピークにトレーリングTPで指値注文エントリーです。先週はシステムが3回取引を行い、取引の質が若干低下しましたが、非常に高い水準を維持しています。
第三位は、TS 543350によって占有されている - 価格とCADCHFにバーをスライドさせることによって決定されたトレンドに対する "衝動 "バー、上に反転します。先週はシステムが一度も取引を行わず、若干取引の質を落としたが、4位ではなく、3位であった。
4位はTS 640150 - EURUSDのトレーリングTP付き価格とスライドバーの交差によって決定される、トレンドに対する「インパルス」バーでのエントリーで占められています。このシステムにより、取引の質が若干低下したため、長年レーティングに参加している。私がこの製品を薦めない唯一の理由は、TPトレーリングのシステムであり、ボラティリティの上昇を意味することです。
トップ5の最後のものはTS 740142です - EURUADの末尾TPとジグザグピークにストップオーダーでエントリ - システムはまた、長い時間の評価の参加者であり、先週、それはわずかに、しかし、非常に高いまま、取引の質を減少させた。
"この論文では、複数の戦略からなる適応 システムの変形実装を 考え、それぞれの戦略が "仮想 "取引を実行するようにしました。 実際の取引は、現在最も収益性の高いストラテジーのシグナルに従って行われます。"
結論として、すべてがあなたといつものように起こる、ちょうどデモトレードから私たちはTS 442420（あなたの最初の画像から）と取引している出力で、それにロードされた最高リーグのオートマトンでこの適応TSを 含める- この条件m_virtual_equity-m_initial_balance（記事から）との接続では、オープントレードが存在しないことを条件と する。
記事から正しく理解すると、赤い線がBEST 適応型モデルの取引 残高で、それ以外のTSは仮想取引をしていることになります。
それなら、この適応型EAにトップリーグのTSを取り込んで差し込んだらどうでしょう？
まだ誰もMT5を使っていなかった頃に、その記事をじっくりと勉強し、そこから得たアイデアだけでも、少なからずリーグの基礎になっています。そして、TSの切り替えは、提案された方法で行った。
しかし、図4を見てください。システムを切り離したにもかかわらず、全体としてはマイナスになっているのです。そして、一般的に-この大胆な赤のグラフは-私がプライベートアカウントでリーグに選択したTSの結果を非常によく思い起こさせるものです。
それは、スイッチングアルゴリズムの改良を模索するためでした。まず、単純な「利益」や「回収率」の値を使うのではなく、「品質」と呼ぶ複合的な評価に切り替えたのです。しかし、この移行は絵を「滑らかに」しただけで、根本的に変えたわけではありません。取引の質は、切り替えの必要条件ではありますが、十分条件ではありません。それと同じように（あるいはそれ以上に）重要なのが、TCの安定性という条件です。これが、私が現在取り組んでいる課題です。
まさに、よりよいスイッチングアルゴリズムを追求するために、私はまず、単純な「利益」や「回収率」の値から、「品質」と呼ぶ複合的な評価に切り替えたのです。しかし、この移行は絵を「滑らかに」しただけで、根本的に変えたわけではありません。取引の質は、切り替えの必要条件ではありますが、十分条件ではありません。それと同じように（あるいはそれ以上に）重要なのが、TCの安定性という条件です。これが、私が現在取り組んでいる課題です。
「図4：収益性の高いストラテジーがないため、アダプティブストラテジーが新規ポジションのオープンを停止した時間間隔
2010年1月の初めから、MA_3戦略（青）が最も多くの利益を上げ、アダプティブ戦略（赤）はそのシグナルに従いました。1月8日から20日の間、当該取引戦略はすべて赤字であったため、適応型戦略は新たな取引ポジションを開設していない。"
レスポンス：この支店のページの最初の写真から判断すると、ここには明らかに適応型取引モデルの利益があるのですが......。
それは、スイッチングアルゴリズムの改良を模索するためでした。まず、単純な「利益」や「リバウンド」の値を使うのではなく、「品質」と呼ぶ複合的な評価に切り替えたのです。しかし、この移行は絵を「滑らかに」しただけで、根本的に変えたわけではありません。取引の質は、切り替えの必要条件ではありますが、十分条件ではありません。それと同じように（あるいはそれ以上に）重要なのは、TCの安定性という条件です。これが、私が現在取り組んでいる課題です。
なるほど、Figure 2とFigure 3をよく見てみると...新しいレベルで、2010年1月から8月まで、いかに美しくすべてが取引されていたか...。- 仮想的に取引されるすべてのTSのequity_nast - balance_startingの条件について。
これでレベルアップ...この適応型ロボットで、現在のトップレベルのTSを使えない理由は何でしょうか？(以前、リーグ戦の従来型TSを半年間、きっちり利益だけ出したと書かれていましたが）メジャーリーグTSのBESTモデルを現在トレードするのは悪い選択なのでしょうか？
はい、それは確かに（あなたが書くように特に多くの基本的なTSが存在しない、その後最終的に672でシンボル24を乗算）、適応型ロボットトロールに追加し、MAと確率線交差の第二TSを横断価格の彼らの条件を交換する必要があります - 彼らのTS、ストップ、ロス、TP - そこに等。
そのため、戦略が有効であれば、それがどのように、あるいはなぜ機能するかは問題ではない、という戦略の論理を抽象化することが可能である。適応的アプローチでは、戦略の成功の基準をただ一つ、「効率性」に置いています。
- そこでも、基本はプルバックとブレイクダウンとリバウンドを使い分ける...。- スペクトルをカバーしています。問題は、このアダプティブなものにTSを積んで行くことです
しかし、ただ「最適な戦略に切り替える」だけでは不十分です。 最適な戦略でさえ、戦略を切り替えるまでに大きなドローダウンを被る時間があります。 したがって、取引の質を評価するだけでなく、もう一つのパラメータである安定性を評価する必要があるのです。そして、そこが今のところかなり悲しいところです。
そして自動切り替え...リーグ構成に実装させるかもしれませんね。しかし、その前にこの切り替えのための明確な方法論を形成する必要があります。
TCリーグをShared Projectに入れるときにも内部で葛藤があり、移管するときにも何か間違いがあったのでしょう。だから、このプロジェクトは まだ投稿できないんだ、修正している最中なんだ。
しかし、単に「最高の」戦略に切り替えるだけでは不十分である。最高の戦略であっても、切り替えるまでに大幅なドローダウンに陥る時間が あるのだ。したがって、取引の質を評価するだけでなく、もう一つのパラメータである持続可能性の評価が必要です。そして、ここでは......今のところ、すべてがむしろ悲しい。
そして、自動変速...リーグ構成に実装させるかもしれませんね。しかし、この切り替えのための明確な方法論をまず形成する必要があります。
ああ、なるほど、こういう 機微は馴染みがないですね。その仕組みとは...ありがとう、このロボットをもっとよく見てみるよ...。