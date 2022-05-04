リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 3 12345678910...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.08.13 11:23 #21 ostamail1 足りない 10-50なぜ？静かに乗れば乗るほど、遠くへ行ける。それとも「スプレッドを除く」という意味でしょうか？スプレッドを含めない場合は「1ポイント」ではなく「マイナス5～10ポイント」です。 ostamail 2018.08.13 11:30 #22 ゲオルギー・メルツ何のために？静かに乗れば乗るほど、遠くへ行ける。それとも「スプレッドを除く」という意味でしょうか？スプレッドを含めない場合は「1pip」ではなく、「マイナス5～10pip」です。もちろん、スプレッドがどうのこうのということです。 Georgiy Merts 2018.08.13 11:43 #23 ostamail: もちろん、スプレッドがどうのこうのということです。 スプレッドが考慮され、1点が「スプレッドを超えている」のであれば、何が問題なのかわからないが......。あなたは聖杯を持って いる！？ Vladislav Andruschenko 2018.08.13 11:45 #24 ゲオルギー・メルツ スプレッドが考慮され、1点が「スプレッドを超えている」のであれば、何が問題なのか理解できないが......。あなたは聖杯を持っている！？ いい加減にしろ:-) Georgiy Merts 2018.08.13 11:54 #25 ウラジスラフ・アンドルシェンコいい加減にしろ:-)インジケーターを拝見させていただきましたが、とても興味深いですね。たくさんのデータ......勉強しないといけないですね。 Vladislav Andruschenko 2018.08.13 11:59 #26 Georgiy Merts： インジケーターを見たのですが、とても面白いですね。データが多いなー、勉強しないとなー。 リーグ戦の参考になると思います。 PMでコメントを追加して更新していきます。 1つの口座で異なるEAの統計を埋めるのに長い時間がかかっています。そして、アカウントも用意されていますね。 補助的な情報源として活用させていただく予定です。 Georgiy Merts 2018.08.13 12:46 #27 Vladislav Andruschenko：もしそうなら、口座の詳細（投資）を送っていただければ、インジケーターをテスト します。送信されました。 Vladislav Andruschenko 2018.08.13 12:59 #28 ゲオルギー・メルツ送信されました。 ありがとうございます。 調べて結果を送ります。 Georgiy Merts 2018.08.20 06:44 #29 現在の状況バランスシートによるベスト20TS（損失がない場合、品質評価は不可能）。バランスシート別ベスト10TSのチャートです。貿易の質でベスト20TS。トレードの質で選ぶベスト10TSチャート Georgiy Merts 2018.08.20 06:54 #30 現在、無料TCリーグシグナルには 7人のTCが参加しています。 残念ながら、何度も言うように、彼らのベストセレクションは、形式的というより直感的に行われたものだ。今のところ、実際の口座で（シグナル上で）動作するTSを選択するための基準を考えています。 1週間後-セント口座を開設して、そこからシグナルを出す予定です。 12345678910...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
