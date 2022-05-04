リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 3

新しいコメント
 
ostamail

1 足りない 10-50

なぜ？静かに乗れば乗るほど、遠くへ行ける。それとも「スプレッドを除く」という意味でしょうか？スプレッドを含めない場合は「1ポイント」ではなく「マイナス5～10ポイント」です。

 
ゲオルギー・メルツ

何のために？静かに乗れば乗るほど、遠くへ行ける。それとも「スプレッドを除く」という意味でしょうか？スプレッドを含めない場合は「1pip」ではなく、「マイナス5～10pip」です。

もちろん、スプレッドがどうのこうのということです。

 
ostamail:

もちろん、スプレッドがどうのこうのということです。

スプレッドが考慮され、1点が「スプレッドを超えている」のであれば、何が問題なのかわからないが......。あなたは聖杯を持って いる！？
 
ゲオルギー・メルツ
スプレッドが考慮され、1点が「スプレッドを超えている」のであれば、何が問題なのか理解できないが......。あなたは聖杯を持っている！？


いい加減にしろ:-)

 
ウラジスラフ・アンドルシェンコ

いい加減にしろ:-)

インジケーターを拝見させていただきましたが、とても興味深いですね。たくさんのデータ......勉強しないといけないですね。

 
Georgiy Merts：

インジケーターを見たのですが、とても面白いですね。データが多いなー、勉強しないとなー。


リーグ戦の参考になると思います。 PMでコメントを追加して更新していきます。

1つの口座で異なるEAの統計を埋めるのに長い時間がかかっています。そして、アカウントも用意されていますね。

補助的な情報源として活用させていただく予定です。

 
Vladislav Andruschenko：

もしそうなら、口座の詳細（投資）を送っていただければ、インジケーターをテスト します。

送信されました。

 
ゲオルギー・メルツ

送信されました。


ありがとうございます。

調べて結果を送ります。

 

現在の状況

バランスシートによるベスト20TS（損失がない場合、品質評価は不可能）。

バランスシート別ベスト10TSのチャートです。

貿易の質でベスト20TS。

トレードの質で選ぶベスト10TSチャート

 

現在、無料TCリーグシグナルには 7人のTCが参加しています。

残念ながら、何度も言うように、彼らのベストセレクションは、形式的というより直感的に行われたものだ。今のところ、実際の口座で（シグナル上で）動作するTSを選択するための基準を考えています。

1週間後-セント口座を開設して、そこからシグナルを出す予定です。

12345678910...360
新しいコメント