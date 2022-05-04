リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 2 123456789...360 新しいコメント Vladimir Karputov 2018.08.13 11:00 #11 ostamail 誰か初心者やフクロウのためのシンプルで信頼性の高い取引システムを共有することができます。すべてのインターネットは、すべての失望を検索しています。森にはフクロウが 生息しています で、名前を共有することはできません - それはペットではありません。 ostamail 2018.08.13 11:04 #12 ウラジスラフ・アンドルシェンコ一言アドバイス：すぐに魚がもらえるとは思わないでください...。釣竿を渡され、あとは自分の努力次第。Divergenceに失望した MCADは嘘つき野郎だ...だから、私は尋ねた...。1日10〜1000ポイントあればいい。 Vitaly Muzichenko 2018.08.13 11:06 #13 オスタメイル私はDivergenceに失望しています MCADは嘘つき野郎です...だから私は尋ねた...一日10～1000pipsあればいいんです。バフェットはかつてこう言った。"1日1ポイント稼げば、地球一の金持ちになれる！" ostamail 2018.08.13 11:08 #14 ヴィタリー・ムジチェンコバフェットはかつてこう言った。"1日1ポイント稼げば、地球一の金持ちになれる！"1ポイントなら提供できる...入金させればいい)) Vladislav Andruschenko 2018.08.13 11:10 #15 ostamail私はDivergenceに失望しています MCADは嘘つき野郎です...だから私は尋ねた...一日10～1000pipsあればいいんです。は、インターネット上にたくさんの釣り竿があります。ここでは、あらゆる種類の釣竿へのリンクを禁じます。 ostamail 2018.08.13 11:11 #16 ウラジスラフ・アンドルシェンコは、インターネット上に釣竿がたくさんあります。釣り竿へのリンクは一切禁止です。親切な方、ありがとうございます。 Georgiy Merts 2018.08.13 11:11 #17 ostamail: どなたか、初心者やフクロウのためのシンプルで信頼性の高いトレーディングシステムを教えていただけませんか。その原理を秘密にしているわけではありませんが、非常にシンプルで信頼性の高いシステム名だと思います。私は彼らの主義主張を秘密にはしません、名前は本質を反映しています。似たようなものを書いて、使ってみる。 最も収益性の高いものは、EMAで定義されたトレンドにStop Profit、ユーロドルにはFixed Stopを行った。21.06.18から全自動モードで16回取引、最大ストップロス・キューは1、最大残高ドローダウンは807の5桁ポイントでした。0.01ロット固定で取引した結果は、$50.81でした。 最もスムーズなトレードは、チャネルブレイクダウンで Stop Profit、ポンドドルでFixed Stopを示しました。フルオートで5.07.18以降、14回取引、最大ストップロス列は1、残高の最大ドローダウンは253の5桁ポイントでした。最小ロット0.01で取引した結果は$49.53です。 Georgiy Merts 2018.08.13 11:13 #18 ostamail私はDivergenceに失望しています MCADは嘘つき野郎です...だから私は尋ねた...一日10-1000pipsあればいい。うわあ...1点ということですか？なぜ人を必要とするのか、自分のためにポイントを稼げ! ostamail 2018.08.13 11:19 #19 ゲオルギー・メルツ..:ああ、頼むよ。ワンポイントって......？それなら、誰にも頼らず、自分でこのポイントを稼いでください。 1では不十分 10-50 Georgiy Merts 2018.08.13 11:21 #20 アレクセイ・ヴォルチャンスキー了解しました、すべてクリアです。最後の段落については、これらを共有しようとしているのですが、コードにクラスを挿入するのではなく、プラグインとして差し込むのです。一般に、このアイデアは古いもので、ずいぶん前に書きました。つまり、設定ファイルを書くか、カスタマイズ用のシェルを用意するか......ですね。 設定ファイルに必要な魔道士とMMを書き込んで、エキスパートが適切なクラスを接続するようなバリエーションを作ろうと思っていたのですが......。が、手が出なかった...。このままでは何もかもがうまくいかない...。 123456789...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
誰か初心者やフクロウのためのシンプルで信頼性の高い取引システムを共有することができます。すべてのインターネットは、すべての失望を検索しています。
森にはフクロウが 生息しています
で、名前を共有することはできません - それはペットではありません。
一言アドバイス：すぐに魚がもらえるとは思わないでください...。釣竿を渡され、あとは自分の努力次第。
Divergenceに失望した MCADは嘘つき野郎だ...だから、私は尋ねた...。1日10〜1000ポイントあればいい。
バフェットはかつてこう言った。"1日1ポイント稼げば、地球一の金持ちになれる！"
1ポイントなら提供できる...入金させればいい))
は、インターネット上にたくさんの釣り竿があります。ここでは、あらゆる種類の釣竿へのリンクを禁じます。
親切な方、ありがとうございます。
どなたか、初心者やフクロウのためのシンプルで信頼性の高いトレーディングシステムを教えていただけませんか。
その原理を秘密にしているわけではありませんが、非常にシンプルで信頼性の高いシステム名だと思います。私は彼らの主義主張を秘密にはしません、名前は本質を反映しています。似たようなものを書いて、使ってみる。
最も収益性の高いものは、EMAで定義されたトレンドにStop Profit、ユーロドルにはFixed Stopを行った。21.06.18から全自動モードで16回取引、最大ストップロス・キューは1、最大残高ドローダウンは807の5桁ポイントでした。0.01ロット固定で取引した結果は、$50.81でした。
最もスムーズなトレードは、チャネルブレイクダウンで Stop Profit、ポンドドルでFixed Stopを示しました。フルオートで5.07.18以降、14回取引、最大ストップロス列は1、残高の最大ドローダウンは253の5桁ポイントでした。最小ロット0.01で取引した結果は$49.53です。
うわあ...1点ということですか？なぜ人を必要とするのか、自分のためにポイントを稼げ!
1では不十分 10-50
了解しました、すべてクリアです。最後の段落については、これらを共有しようとしているのですが、コードにクラスを挿入するのではなく、プラグインとして差し込むのです。一般に、このアイデアは古いもので、ずいぶん前に書きました。
つまり、設定ファイルを書くか、カスタマイズ用のシェルを用意するか......ですね。
設定ファイルに必要な魔道士とMMを書き込んで、エキスパートが適切なクラスを接続するようなバリエーションを作ろうと思っていたのですが......。が、手が出なかった...。このままでは何もかもがうまくいかない...。