ostamail
誰か初心者やフクロウのためのシンプルで信頼性の高い取引システムを共有することができます。すべてのインターネットは、すべての失望を検索しています。

森にはフクロウが 生息しています

ウラジスラフ・アンドルシェンコ

一言アドバイス：すぐに魚がもらえるとは思わないでください...。釣竿を渡され、あとは自分の努力次第。

オスタメイル

バフェットはかつてこう言った。"1日1ポイント稼げば、地球一の金持ちになれる！"

 
ヴィタリー・ムジチェンコ

1ポイントなら提供できる...入金させればいい))

 
ostamail

ウラジスラフ・アンドルシェンコ

親切な方、ありがとうございます。

 
ostamail:
どなたか、初心者やフクロウのためのシンプルで信頼性の高いトレーディングシステムを教えていただけませんか。

その原理を秘密にしているわけではありませんが、非常にシンプルで信頼性の高いシステム名だと思います。私は彼らの主義主張を秘密にはしません、名前は本質を反映しています。似たようなものを書いて、使ってみる。

最も収益性の高いものは、EMAで定義されたトレンドにStop Profit、ユーロドルにはFixed Stopを行った。21.06.18から全自動モードで16回取引、最大ストップロス・キューは1、最大残高ドローダウンは807の5桁ポイントでした。0.01ロット固定で取引した結果は、$50.81でした。

最もスムーズなトレードは、チャネルブレイクダウンで Stop Profit、ポンドドルでFixed Stopを示しました。フルオートで5.07.18以降、14回取引、最大ストップロス列は1、残高の最大ドローダウンは253の5桁ポイントでした。最小ロット0.01で取引した結果は$49.53です。

 
ostamail

うわあ...1点ということですか？なぜ人を必要とするのか、自分のためにポイントを稼げ!

 
ゲオルギー・メルツ..:

ああ、頼むよ。ワンポイントって......？それなら、誰にも頼らず、自分でこのポイントを稼いでください。

1では不十分 10-50

 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー

了解しました、すべてクリアです。最後の段落については、これらを共有しようとしているのですが、コードにクラスを挿入するのではなく、プラグインとして差し込むのです。一般に、このアイデアは古いもので、ずいぶん前に書きました。

つまり、設定ファイルを書くか、カスタマイズ用のシェルを用意するか......ですね。

設定ファイルに必要な魔道士とMMを書き込んで、エキスパートが適切なクラスを接続するようなバリエーションを作ろうと思っていたのですが......。が、手が出なかった...。このままでは何もかもがうまくいかない...。

