リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 141 1...134135136137138139140141142143144145146147148...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.06.27 07:31 #1401 Artem Prischepa: ジョージさんの言葉を借りれば、「アイデアに投資した金額で、そのアイデアの提供者自身がどう考えているかがわかる」のです。DD うん、そこは同意できる。何千ドルも入ってくるような壮大な新企画を 思いついたのに......本当に、悲しいです。そして、その通り、私は自分のアイデアにあまり力を入れないので、「失敗作」になることもあると実感しています。 しかし、高齢になると、脳の動きが鈍くなり、体力も落ち、健康に支障をきたすこともしばしば......。 まあ...私が持っているものは、私が持っているものだ...。私にとっては100ドルは決して高い金額ではありませんが、クラウドのためにそれを支払うのは、「戦闘」の仕事のためにTCを選択する順序を考えると、時期尚早だと思うのです。(お金をかけずに、自分の考えを正確に伝えることができる） 削除済み 2019.06.27 09:59 #1402 Georgiy Merts: そして、これはオプティマイザーを理解していないだけでなく、提案されたエキスパートを置くことさえできていない人が言うことです。 1.1日30セントよりかなり節約しています。 2.私は長い間 "掘る "されていない - すべての "手元に"、スクリプトを実行し、 "テストショット "を示したシステムを再最適化するように設定 - 毎日時間の15分以上を必要としない。 3.私は、少なくとも2年間の履歴でテストされた672のシステムを持っており、そのうちのいくつかは、デモで実行されたかなりの履歴を持っています。それを「100円分」持ってみてください。 TCリーグのアイデアは......すぐに思いついたわけではありません。そして、それは絶対に正しい考えだと、今ならわかります。テストショット」を見せていない600以上のTCはすべて、常にテストされた現在の状態で、時間も、計算も、お金の資源も必要としない。 許されない行動をとる5～15人のTCだけが、毎日コンピューティングリソースを 必要とします。しかも、これが1年間も続いているのです。672台のシステムのパフォーマンスを確認するために、毎回クラウド上でテストを行っていたら、もっとたくさんのお金を使うことになるでしょう。 あなたの推論はすべて、あなたが--大量のTCの最適化に真剣に取り組んだことがまったくない、という事実に基づいているのです。まずは、私が提供したExpert Advisorを64ペアで最適化（実行するだけでなく）してみてください。そして、クラウドでどれだけ時間がかかるか見てみましょう。1日で100個もいかないんじゃないですか、24時間しかないのに64組もあるんですよ。クラウドでも20分で最適化 - おそらく間に合いません。しかも、これはたった1枚のTSなんですそして、私は24個持っています（ペアは小さく、28個だけですが）。 ところで、「最適＝ストーリーに合っている」と言われることがあります。つまり、あなたの言う過剰最適化とは、同じことなのです。あなた自身がそれを理解しているので、アイデアが破裂しないようにテスターは必要ないのです。しかし、年数や主張など、再最適化することは可能です。飽きさせることはありません。 Roman Shiredchenko 2019.06.27 10:14 #1403 フィッティングの意味にもよりますが、LIGIのTCは、使用するパラメータの値を最適化（アップデート）した後、しばらくはかなり生きられる（はず）であることがグラフからわかります。フォーラム検索が効かないので、ご覧ください。ロバート・パルド 「トレーディングシステムの開発、最適化、テスト」。 削除済み 2019.06.27 10:20 #1404 Roman Shiredchenko: フィッティングの意味にもよりますが、LIGIのTCは、使用するパラメータの値を最適化（アップデート）した後、しばらくはかなり生きられる（はず）であることがグラフからわかります。フォーラム検索が効かないので、ご覧ください。ロバート・パルド 「トレーディングシステムの開発、最適化、テスト」。 ストーリーに合わせた、マニュアルモードでの撮影です。 Georgiy Merts 2019.06.27 10:22 #1405 Vladimir Baskakov: ところで、「最適＝ストーリーに合っている」と言われることがあります。つまり、あなたの言う過剰最適化とは、同じことなのです。あなた自身がそれを理解しているので、アイデアが破裂しないようにテスターは必要ないのです。しかし、年数や主張など、再最適化することは可能です。つまらなくはないでしょう。 "ピエロ "の答えは...？ Artem Prischepa 2019.06.27 10:23 #1406 皆さん、ちょっと聞いてください。この試みは、利益を得るためのものなのでしょうか？この環境では、それが普通なのです。それとも、冷温核融合やヘニングのように、尿を煮て金を取り出すような研究をしているのでしょうか？xD 削除済み 2019.06.27 10:29 #1407 Georgiy Merts: を「叫ぶ」ピエロに、その答えは......。 もちろん、真実には答えられない。私はあなたに議論を与えた、憤慨するよりも、ロジックを使用して応答してみてください。 Georgiy Merts 2019.06.27 10:41 #1408 Artem Prischepa: 皆さん、ちょっと聞いてください。これは全部、利益のためなんですか？この環境では、それが普通なのです。それとも、冷温核融合の開発とか、ヘニングのように尿を煮て金を取り出そうとか、そういう研究をしているのでしょうか？xD 質問の意味がわからない。 TSリーグの目的は、複数回にわたって述べられている。「シンプルなTSのセットで、すでに履歴でテストされ、しばらくデモで良い取引を示していること」。 それは - 完全に満たされています。どうしたんですか？何が「小便」だ。 苗床に例えたのは、すでに述べたとおりです。果樹は、種から育ててみるのもいいのではないでしょうか。あるいは、ナーセリーに行って、気に入った苗をすぐに手に入れることもできます。すぐにリンゴができるわけではありませんし、実際、種からと苗からでは、最高の木を手に入れるのは自分次第です。 しかし、種から最高の木を育てるのと苗から育てるのでは、まったく違う作業です。 リーグ戦もそうです。リーグは聖杯ではない、何度も言っている。リーグはツールです。一種の「総合的なTC指標」とお考えください。すべてです。指標となる。そして、MAやATRと同じように有用です。 個人的には、リーグの結果を利用しており、満足している。それ以外の人は......お好きなように。繰り返す -無料シグナル を開く約束のために - 私は、任意の希望するTSのための無制限のレッドコードを生成します。 Roman Shiredchenko 2019.06.27 10:45 #1409 Artem Prischepa: 皆さん、ちょっと聞いてください。この試みは、利益を得るためのものなのでしょうか？この環境では、それが普通なのです。それとも、冷温核融合やヘニングのように、尿を煮て金を取り出すような研究をしているのでしょうか？xD プラスアルファの取引 Artem Prischepa 2019.06.27 11:05 #1410 Georgiy Merts: 質問の意味がわからない。 TSリーグの目的は、複数回にわたって述べられている。「シンプルなTSのセットで、すでに履歴でテストされ、しばらくデモで良い取引を示していること」。 それは - 完全に満たされています。どうしたんですか？何が「小便」だ。 苗床に例えたのは、すでに述べたとおりです。果樹は、種から育ててみるのもいいのではないでしょうか。あるいは、ナーセリーに行って、気に入った苗をすぐに手に入れることもできます。すぐにリンゴができるわけではありませんし、実際、種からと苗からでは、最高の木を手に入れるのは自分次第です。 しかし、種から最高の木を育てるのと苗から育てるのでは、まったく違う作業となるのです。 リーグ戦もそうです。リーグは聖杯ではない、何度も言っている。リーグはツールです。一種の「総合的なTC指標」とお考えください。すべてです。 指標となる。そして、MAやATRと同じように有用です。 個人的には、Leagueの結果を使っていて、満足しています。それ以外の人は......お好きなように。私は繰り返す -無料信号を 開くための約束のために - 制限なく、私は任意の希望するTSのreğcodsを生成します。 ええ、でもあなたの苗はリンゴの苗には見えません。せいぜい豚でもいつもお腹を壊すような野生のカブのようなものです。:D それはわかっているはずです。ストッパーはありません。そうすれば、すぐにガツガツ食べてくれるでしょう。フォアハンドが相対的に小康状態であれば、あとは運次第です。:D 何十年も前からやっているのだから、間違いない。そして、そのための最適化は、長い間、アーカイブのどこかに何千も転がっている（ここにもあるはずだ）。自分で車輪を再発明しようと思っただけでしょう。木製のカートとでも言いましょうか。何らかのアウトプットができることを期待している今日この頃です。より効率的で収益性の高い近代的な技術を背景にしています。そして、この職業がまた誰かの興味を引くことを期待して。 :D 1...134135136137138139140141142143144145146147148...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ジョージさんの言葉を借りれば、「アイデアに投資した金額で、そのアイデアの提供者自身がどう考えているかがわかる」のです。DD
うん、そこは同意できる。何千ドルも入ってくるような壮大な新企画を 思いついたのに......本当に、悲しいです。そして、その通り、私は自分のアイデアにあまり力を入れないので、「失敗作」になることもあると実感しています。
しかし、高齢になると、脳の動きが鈍くなり、体力も落ち、健康に支障をきたすこともしばしば......。
まあ...私が持っているものは、私が持っているものだ...。私にとっては100ドルは決して高い金額ではありませんが、クラウドのためにそれを支払うのは、「戦闘」の仕事のためにTCを選択する順序を考えると、時期尚早だと思うのです。(お金をかけずに、自分の考えを正確に伝えることができる）
そして、これはオプティマイザーを理解していないだけでなく、提案されたエキスパートを置くことさえできていない人が言うことです。
1.1日30セントよりかなり節約しています。
2.私は長い間 "掘る "されていない - すべての "手元に"、スクリプトを実行し、 "テストショット "を示したシステムを再最適化するように設定 - 毎日時間の15分以上を必要としない。
3.私は、少なくとも2年間の履歴でテストされた672のシステムを持っており、そのうちのいくつかは、デモで実行されたかなりの履歴を持っています。それを「100円分」持ってみてください。
TCリーグのアイデアは......すぐに思いついたわけではありません。そして、それは絶対に正しい考えだと、今ならわかります。テストショット」を見せていない600以上のTCはすべて、常にテストされた現在の状態で、時間も、計算も、お金の資源も必要としない。 許されない行動をとる5～15人のTCだけが、毎日コンピューティングリソースを 必要とします。しかも、これが1年間も続いているのです。672台のシステムのパフォーマンスを確認するために、毎回クラウド上でテストを行っていたら、もっとたくさんのお金を使うことになるでしょう。
あなたの推論はすべて、あなたが--大量のTCの最適化に真剣に取り組んだことがまったくない、という事実に基づいているのです。まずは、私が提供したExpert Advisorを64ペアで最適化（実行するだけでなく）してみてください。そして、クラウドでどれだけ時間がかかるか見てみましょう。1日で100個もいかないんじゃないですか、24時間しかないのに64組もあるんですよ。クラウドでも20分で最適化 - おそらく間に合いません。しかも、これはたった1枚のTSなんですそして、私は24個持っています（ペアは小さく、28個だけですが）。
フィッティングの意味にもよりますが、LIGIのTCは、使用するパラメータの値を最適化（アップデート）した後、しばらくはかなり生きられる（はず）であることがグラフからわかります。フォーラム検索が効かないので、ご覧ください。ロバート・パルド 「トレーディングシステムの開発、最適化、テスト」。
ところで、「最適＝ストーリーに合っている」と言われることがあります。つまり、あなたの言う過剰最適化とは、同じことなのです。あなた自身がそれを理解しているので、アイデアが破裂しないようにテスターは必要ないのです。しかし、年数や主張など、再最適化することは可能です。つまらなくはないでしょう。
"ピエロ "の答えは...？
を「叫ぶ」ピエロに、その答えは......。
皆さん、ちょっと聞いてください。これは全部、利益のためなんですか？この環境では、それが普通なのです。それとも、冷温核融合の開発とか、ヘニングのように尿を煮て金を取り出そうとか、そういう研究をしているのでしょうか？xD
質問の意味がわからない。
TSリーグの目的は、複数回にわたって述べられている。「シンプルなTSのセットで、すでに履歴でテストされ、しばらくデモで良い取引を示していること」。
それは - 完全に満たされています。どうしたんですか？何が「小便」だ。
苗床に例えたのは、すでに述べたとおりです。果樹は、種から育ててみるのもいいのではないでしょうか。あるいは、ナーセリーに行って、気に入った苗をすぐに手に入れることもできます。すぐにリンゴができるわけではありませんし、実際、種からと苗からでは、最高の木を手に入れるのは自分次第です。 しかし、種から最高の木を育てるのと苗から育てるのでは、まったく違う作業です。
リーグ戦もそうです。リーグは聖杯ではない、何度も言っている。リーグはツールです。一種の「総合的なTC指標」とお考えください。すべてです。指標となる。そして、MAやATRと同じように有用です。
個人的には、リーグの結果を利用しており、満足している。それ以外の人は......お好きなように。繰り返す -無料シグナル を開く約束のために - 私は、任意の希望するTSのための無制限のレッドコードを生成します。
皆さん、ちょっと聞いてください。この試みは、利益を得るためのものなのでしょうか？この環境では、それが普通なのです。それとも、冷温核融合やヘニングのように、尿を煮て金を取り出すような研究をしているのでしょうか？xD
質問の意味がわからない。
TSリーグの目的は、複数回にわたって述べられている。「シンプルなTSのセットで、すでに履歴でテストされ、しばらくデモで良い取引を示していること」。
それは - 完全に満たされています。どうしたんですか？何が「小便」だ。
苗床に例えたのは、すでに述べたとおりです。果樹は、種から育ててみるのもいいのではないでしょうか。あるいは、ナーセリーに行って、気に入った苗をすぐに手に入れることもできます。すぐにリンゴができるわけではありませんし、実際、種からと苗からでは、最高の木を手に入れるのは自分次第です。 しかし、種から最高の木を育てるのと苗から育てるのでは、まったく違う作業となるのです。
リーグ戦もそうです。リーグは聖杯ではない、何度も言っている。リーグはツールです。一種の「総合的なTC指標」とお考えください。すべてです。 指標となる。そして、MAやATRと同じように有用です。
個人的には、Leagueの結果を使っていて、満足しています。それ以外の人は......お好きなように。私は繰り返す -無料信号を 開くための約束のために - 制限なく、私は任意の希望するTSのreğcodsを生成します。
ええ、でもあなたの苗はリンゴの苗には見えません。せいぜい豚でもいつもお腹を壊すような野生のカブのようなものです。:D それはわかっているはずです。ストッパーはありません。そうすれば、すぐにガツガツ食べてくれるでしょう。フォアハンドが相対的に小康状態であれば、あとは運次第です。:D
何十年も前からやっているのだから、間違いない。そして、そのための最適化は、長い間、アーカイブのどこかに何千も転がっている（ここにもあるはずだ）。自分で車輪を再発明しようと思っただけでしょう。木製のカートとでも言いましょうか。何らかのアウトプットができることを期待している今日この頃です。より効率的で収益性の高い近代的な技術を背景にしています。そして、この職業がまた誰かの興味を引くことを期待して。 :D