リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 267

Roman Shiredchenko:
いやいや、研究は公開してもいいんですよ、怖くもバカにもなりませんから。そういうのがあるんです。

証券取引所ではありません。そして、金のあるところには、金もなく、金もありえない。それよりも（お金があれば）PR、広告、利他主義というレベルです。80パーセントに有用な無料トレーニング、それを表示しない20パーセントのために有料)

 
普通のわかりやすい仕事で、わかりやすい結果を出す。万人向けではないかもしれませんが、だからといって有用性が無効になるわけではありません。
 
Valeriy Yastremskiy:
このたび、この 記事で私の意見を述べさせていただきました。
Roman Shiredchenko:
мнение сейчас выразил свое в этом посте.

はい、ジョージ - 間違った表現 - LIGAにではなく、 "最適 "LIGAロボットに - 賭けるために深刻なお金、IMHO - 恐い...


もちろん、それは賢明ではないし、愚かなことだ。私たちは、理解と追加要素、信号、あなた自身のことを必要としていますそれがなければ、リスクは賢明ではありません）。

Valeriy Yastremskiy:
リーグ戦について、具体的にどのようなことが明らかになっているのでしょうか。
 
Vladimir Baskakov:
一方では、当たり前のことを当たり前に。

1. どのような期間でも、リスクの範囲内で利益を与える典型的なTSが存在する。

2.(逆に)trawl.stopよりtrawling a takeの方が収益性が高い :-)

と明白ではありません。

- つうようりょうがひろい

- TSは、すべての楽器に対して、収益性の高い単一のパラメータセットを持っています。TSが「うまくいかない」ようになったら、最適化についてヒステリックになるのではなく、一時的に無効にすべきです。

 
Valeriy Yastremskiy:

は怖くありません、公的な研究を根拠にするのは愚かなことです。しかし、意思決定の助けにはなる。そして、正しい方向への労働。

その通りです。

何度も言いますが、TCリーグはあくまで指標に過ぎないのです。どのシステムがどのシンボルで動作するのか。メインアカウントを消耗していないという事実が、すでにリーグに「余裕」があることを示している。

ここで、「SLが遠すぎる」ということで、EAの修正を始めるところです。今となってはSLは2日間の範囲に限定すべきとさえ思っています。SLが高いEAはすべて、この制限を考慮して再最適化される予定です。

 
Maxim Kuznetsov:

- 各楽器に対して、TSは利益をもたらす独自のパラメーターセットを持っています。TSが「故障」し始めたら、最適化でヒステリックに叩くのではなく、一時的にスイッチを切るだけで良いのです。

その通りです。そして、私はそれをオフにするのではなく、完全に削除します。私はいつも、同じように機能するシステムをたくさん持っています。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

モデレーターに質問です。なぜトピックは、視覚化の目的のために、デモアカウントを作成することはできませんが、毎週アラ20世紀、色あせた、役に立たない写真を公開する？
