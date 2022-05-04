リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 267 1...260261262263264265266267268269270271272273274...360 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.07.17 22:53 #2661 Roman Shiredchenko: いやいや、研究は公開してもいいんですよ、怖くもバカにもなりませんから。そういうのがあるんです。 証券取引所ではありません。そして、金のあるところには、金もなく、金もありえない。それよりも（お金があれば）PR、広告、利他主義というレベルです。80パーセントに有用な無料トレーニング、それを表示しない20パーセントのために有料) Valeriy Yastremskiy 2020.07.17 22:55 #2662 普通のわかりやすい仕事で、わかりやすい結果を出す。万人向けではないかもしれませんが、だからといって有用性が無効になるわけではありません。 Roman Shiredchenko 2020.07.17 22:57 #2663 Valeriy Yastremskiy: 普通のわかりやすい仕事で、わかりやすい結果を出す。万人向けではないかもしれませんが、だからといって有用性が否定されるわけではありません。 このたび、この 記事で私の意見を述べさせていただきました。 Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. 2020.07.17www.mql5.com Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете... Valeriy Yastremskiy 2020.07.18 00:12 #2664 Roman Shiredchenko: мнение сейчас выразил свое в этом посте. はい、ジョージ - 間違った表現 - LIGAにではなく、 "最適 "LIGAロボットに - 賭けるために深刻なお金、IMHO - 恐い... もちろん、それは賢明ではないし、愚かなことだ。私たちは、理解と追加要素、信号、あなた自身のことを必要としていますそれがなければ、リスクは賢明ではありません）。 削除済み 2020.07.18 10:57 #2665 Valeriy Yastremskiy: 普通のわかりやすい仕事で、わかりやすい結果を出す。万人向けではないかもしれませんが、だからといって有用性が無効になるわけではありません。 リーグ戦について、具体的にどのようなことが明らかになっているのでしょうか。 Maxim Kuznetsov 2020.07.18 12:42 #2666 Vladimir Baskakov: リーグ戦について、具体的にどのようなことを理解されていますか？ 一方では、当たり前のことを当たり前に。 1. どのような期間でも、リスクの範囲内で利益を与える典型的なTSが存在する。 2.(逆に)trawl.stopよりtrawling a takeの方が収益性が高い :-) と明白ではありません。 - つうようりょうがひろい - TSは、すべての楽器に対して、収益性の高い単一のパラメータセットを持っています。TSが「うまくいかない」ようになったら、最適化についてヒステリックになるのではなく、一時的に無効にすべきです。 Georgiy Merts 2020.07.18 16:36 #2667 Valeriy Yastremskiy:は怖くありません、公的な研究を根拠にするのは愚かなことです。しかし、意思決定の助けにはなる。そして、正しい方向への労働。 その通りです。 何度も言いますが、TCリーグはあくまで指標に過ぎないのです。どのシステムがどのシンボルで動作するのか。メインアカウントを消耗していないという事実が、すでにリーグに「余裕」があることを示している。 ここで、「SLが遠すぎる」ということで、EAの修正を始めるところです。今となってはSLは2日間の範囲に限定すべきとさえ思っています。SLが高いEAはすべて、この制限を考慮して再最適化される予定です。 Georgiy Merts 2020.07.18 16:38 #2668 Maxim Kuznetsov:- 各楽器に対して、TSは利益をもたらす独自のパラメーターセットを持っています。TSが「故障」し始めたら、最適化でヒステリックに叩くのではなく、一時的にスイッチを切るだけで良いのです。 その通りです。そして、私はそれをオフにするのではなく、完全に削除します。私はいつも、同じように機能するシステムをたくさん持っています。 Georgiy Merts 2020.07.20 07:09 #2669 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 削除済み 2020.07.20 07:29 #2670 モデレーターに質問です。なぜトピックは、視覚化の目的のために、デモアカウントを作成することはできませんが、毎週アラ20世紀、色あせた、役に立たない写真を公開する？ 1...260261262263264265266267268269270271272273274...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いやいや、研究は公開してもいいんですよ、怖くもバカにもなりませんから。そういうのがあるんです。
証券取引所ではありません。そして、金のあるところには、金もなく、金もありえない。それよりも（お金があれば）PR、広告、利他主義というレベルです。80パーセントに有用な無料トレーニング、それを表示しない20パーセントのために有料)
普通のわかりやすい仕事で、わかりやすい結果を出す。万人向けではないかもしれませんが、だからといって有用性が否定されるわけではありません。
Roman Shiredchenko:
мнение сейчас выразил свое в этом посте.
はい、ジョージ - 間違った表現 - LIGAにではなく、 "最適 "LIGAロボットに - 賭けるために深刻なお金、IMHO - 恐い...
もちろん、それは賢明ではないし、愚かなことだ。私たちは、理解と追加要素、信号、あなた自身のことを必要としていますそれがなければ、リスクは賢明ではありません）。
リーグ戦について、具体的にどのようなことを理解されていますか？
一方では、当たり前のことを当たり前に。
1. どのような期間でも、リスクの範囲内で利益を与える典型的なTSが存在する。
2.(逆に)trawl.stopよりtrawling a takeの方が収益性が高い :-)
と明白ではありません。
- つうようりょうがひろい
- TSは、すべての楽器に対して、収益性の高い単一のパラメータセットを持っています。TSが「うまくいかない」ようになったら、最適化についてヒステリックになるのではなく、一時的に無効にすべきです。
は怖くありません、公的な研究を根拠にするのは愚かなことです。しかし、意思決定の助けにはなる。そして、正しい方向への労働。
その通りです。
何度も言いますが、TCリーグはあくまで指標に過ぎないのです。どのシステムがどのシンボルで動作するのか。メインアカウントを消耗していないという事実が、すでにリーグに「余裕」があることを示している。
ここで、「SLが遠すぎる」ということで、EAの修正を始めるところです。今となってはSLは2日間の範囲に限定すべきとさえ思っています。SLが高いEAはすべて、この制限を考慮して再最適化される予定です。
- 各楽器に対して、TSは利益をもたらす独自のパラメーターセットを持っています。TSが「故障」し始めたら、最適化でヒステリックに叩くのではなく、一時的にスイッチを切るだけで良いのです。
その通りです。そして、私はそれをオフにするのではなく、完全に削除します。私はいつも、同じように機能するシステムをたくさん持っています。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。