リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...360 新しいコメント Aliaksandr Hryshyn 2018.11.08 08:48 #281 Vladimir Baskakov:はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は思っていますが 巧みな言葉で論拠のなさを隠している)。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.08 09:50 #282 Georgiy Merts:もちろん、1つ目です。クリティカルパラメータは「ストップタップ」と呼ばれるもので、理想的には全く超過してはならないものです。TSが市場にマッチしなくなったと見るだけで、固定されてしまうのです。もちろん、それが実現するとしても、ごく近い将来であることを期待しています。でも、人生には調整が必要です。それなら、「ストップタップ」の発生頻度を最適化する際に、履歴を解析してはどうだろう。 Georgiy Merts 2018.11.08 14:52 #283 Vladimir Baskakov:はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は考えていますがだから、どんな止め方をするのかが理解できないのですが？私は理解することはできません - 私たちは、トランザクションで使用されているSL、またはespertsを停止するために使用されているストップトレードシステムについて話している？ 取引におけるSL -アルゴリズムの一部であるシステム（例えば、固定SL、またはダイレクトトレーリング） - SLのサイズは、最適化の際に決定されます。アルゴリズムに含まれないシステムのSL（クーピングまたはバックトレイル） - SLは、テスト期間中に決して触れないように設定されています。これが私たちの考える「正しい」ことです。 ストップトレードのシステムもExpert Advisorの一部です。先ほども言いましたが、ここでは3つの重要なパラメータが設定されており、そのいずれかを超えた場合、相場がExpert Advisorに対応していないと判断しているのです。履歴間隔（2年-バックとフォワードでそれぞれ1年ずつ）で表示される重要なパラメータは、この場合「正しい」と見なされます。 Georgiy Merts 2018.11.08 14:52 #284 Aliaksandr Hryshyn: 論証力のなさを隠すために巧みな言葉が使われている)。どんな「気の利いた言葉」？質問の意味がわからないのですが・・・。 Georgiy Merts 2018.11.08 14:56 #285 Aleksey Vyazmikin:それなら、最適化中の履歴を解析して、「ストップタップ」が発生する頻度を調べてみてはどうだろう。まあ...今、ほとんどそうなんです。フォワードピリオドのデータを使用しています。ただ、私はストップトレードが発動するのを待たずに、スコアがゼロになった場合、これはもう「ストップする理由」だと考えています。これまでの安定度スコアの最高値は70％、つまりフォワード期間中のパスの70％がポジティブな品質であったということです。しかし、これは稀なことです。30％を超えないことが多い。 削除済み 2018.11.08 21:24 #286 Georgiy Merts:では、どのようなストッパーがあるのでしょうか？よくわからないのですが、トレードで使うSLのことなのでしょうか、それともエスパートの仕事を止めるために使うストップトレードシステムのことなのでしょうか？ 取引におけるSL -アルゴリズムの一部であるシステム（例えば、固定SL、またはダイレクトトレーリング） - SLのサイズは、最適化の際に決定されます。アルゴリズムに含まれないシステムのSL（クーピングまたはバックトレイル） - SLは、テスト期間中に決して触れないように設定されています。これが、私たちが「正しい」と考えるSLです。 ストップトレードのシステムもExpert Advisorの一部です。先ほども言いましたが、ここでは3つの重要なパラメータが設定されており、そのいずれかを超えた場合、相場がExpert Advisorに対応していないと判断しているのです。履歴間隔（2年-バックとフォワードでそれぞれ1年ずつ）で表示される重要なパラメータは、この場合「正しい」と見なされます。 1対3など、ある程度の割合があるのでは？ただ、多くの人が研究しているので、黄金律があるわけではないのです Aliaksandr Hryshyn 2018.11.08 23:01 #287 Vladimir Baskakov: 1対3など、何らかの割合があるのでは？ただ、多くの人が研究しているので、黄金律があるわけではありません普遍的」な数値に硬直化しないこと。すべては戦略や市場の状況などに 左右される。3対1になることだってあるが、確率は高い。 Georgiy Merts 2018.11.09 05:30 #288 Vladimir Baskakov: 1対3など、ある程度の割合があるのでは？研究している人はたくさんいますが、黄金律は存在しないのです。では、何の話なのか？SLのことでしょうか？ しかし、トレンド系ではTP/SL比は通常1より大きく、3/1は「クラシック」とされ、トレンドは30％の確率で見られる。 フラットシステムの場合 - 逆に、TP/SL比が1/3だと、フラットが80%見えるようになります。 しかし、これらは全くドグマではありません。そして、両方のレベルを持つ必要があるのですが、これは必要ありません。 Georgiy Merts 2018.11.12 05:19 #289 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 品質別ベスト20。 品質別ベスト5チャート だから取引品質で1位となったのは、542521 - CADJPYのチャンネル境界からの反転（ブレークイーブンへの移行を伴う）システムである。先週、TSは3回のトレードを行い、トレードの質を若干下げたが、非常に高いレベルにあることに変わりはない。そして2位は、トップ5だけでなく、ランキングにも新参者 - TS 740142 - ユーロドルのリバーストレーリングを伴う、ジグザグのピークにストップオーダーを持つエントリです。もちろん、トレーリングストップは、原則として、短い間隔で取引の非常に高い品質を示すが、TSはすぐに、最初の10取引を収集した後（それは評価のために考慮され始めたとき）だけでなく、評価に入ったが、トップ5に、さらには2位で......しかも、これらのエントリーは最近TSリーグに追加し始めたばかりで、この作業はまだ完了していません。そして、エントランスは、私が見る限り、すぐにこれだけの高い成果を示しているのですが......。いささか驚きましたが...。 それ以外の上位5位もすべて逆引き方式が占めている。そして、TS 742850 - はすでに22回トレードしており、これは逆張りシステムとしてはかなり多い方です。 過去のリーダーであるTS340221は、この週は1回しかトレードをせず、トレードの質を少し下げ（このようなレアトレードは質を少し下げます）、ドローダウンを続けて行きました。同時に、バランスの良さでは依然として1位をキープしています。 削除済み 2018.11.12 14:37 #290 Georgiy Merts:現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSベスト20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 品質別ベスト20。 品質別ベスト5チャート だから取引品質で1位となったのは、542521 - CADJPYのチャンネル境界からの反転（ブレークイーブンへの移行を伴う）システムである。先週、TSは3回のトレードを行い、トレードの質を若干下げたが、非常に高いレベルにあることに変わりはない。そして2位は、トップ5だけでなく、ランキングにも新参者 - TS 740142 - ユーロドルのリバーストレーリングを伴う、ジグザグのピークにストップオーダーを持つエントリです。もちろん、トレーリングストップは、原則として、短い間隔で取引の非常に高い品質を示すが、TSはすぐに、最初の10取引を収集した後（それは評価のために考慮され始めたとき）だけでなく、評価に入ったが、トップ5に、さらには2位で......しかも、これらのエントリーは最近TSリーグに追加し始めたばかりで、この作業はまだ完了していません。そして、エントランスは、私が見る限り、すぐにこれだけの高い成果を示しているのですが......。いささか驚きましたが...。 それ以外の上位5位もすべて逆引き方式が占めている。そして、TS 742850 - はすでに22回トレードしており、これは逆張りシステムとしてはかなり多い方です。 過去のリーダーであるTS340221は、この週は1回しかトレードをせず、トレードの質を少し下げ（このようなレアトレードは質を少し下げます）、ドローダウンを続けて行きました。同時に、バランスの良さでは依然として1位をキープしています。 最も成功したモデルのスクリーンショットを、詳しく見ることはできますか？残高表または取引ログ 1...222324252627282930313233343536...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は思っていますが
もちろん、1つ目です。クリティカルパラメータは「ストップタップ」と呼ばれるもので、理想的には全く超過してはならないものです。TSが市場にマッチしなくなったと見るだけで、固定されてしまうのです。もちろん、それが実現するとしても、ごく近い将来であることを期待しています。でも、人生には調整が必要です。
それなら、「ストップタップ」の発生頻度を最適化する際に、履歴を解析してはどうだろう。
はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は考えていますが
だから、どんな止め方をするのかが理解できないのですが？私は理解することはできません - 私たちは、トランザクションで使用されているSL、またはespertsを停止するために使用されているストップトレードシステムについて話している？
取引におけるSL -アルゴリズムの一部であるシステム（例えば、固定SL、またはダイレクトトレーリング） - SLのサイズは、最適化の際に決定されます。アルゴリズムに含まれないシステムのSL（クーピングまたはバックトレイル） - SLは、テスト期間中に決して触れないように設定されています。これが私たちの考える「正しい」ことです。
ストップトレードのシステムもExpert Advisorの一部です。先ほども言いましたが、ここでは3つの重要なパラメータが設定されており、そのいずれかを超えた場合、相場がExpert Advisorに対応していないと判断しているのです。履歴間隔（2年-バックとフォワードでそれぞれ1年ずつ）で表示される重要なパラメータは、この場合「正しい」と見なされます。
論証力のなさを隠すために巧みな言葉が使われている)。
どんな「気の利いた言葉」？質問の意味がわからないのですが・・・。
それなら、最適化中の履歴を解析して、「ストップタップ」が発生する頻度を調べてみてはどうだろう。
まあ...今、ほとんどそうなんです。フォワードピリオドのデータを使用しています。ただ、私はストップトレードが発動するのを待たずに、スコアがゼロになった場合、これはもう「ストップする理由」だと考えています。これまでの安定度スコアの最高値は70％、つまりフォワード期間中のパスの70％がポジティブな品質であったということです。しかし、これは稀なことです。30％を超えないことが多い。
では、どのようなストッパーがあるのでしょうか？よくわからないのですが、トレードで使うSLのことなのでしょうか、それともエスパートの仕事を止めるために使うストップトレードシステムのことなのでしょうか？
取引におけるSL -アルゴリズムの一部であるシステム（例えば、固定SL、またはダイレクトトレーリング） - SLのサイズは、最適化の際に決定されます。アルゴリズムに含まれないシステムのSL（クーピングまたはバックトレイル） - SLは、テスト期間中に決して触れないように設定されています。これが、私たちが「正しい」と考えるSLです。
ストップトレードのシステムもExpert Advisorの一部です。先ほども言いましたが、ここでは3つの重要なパラメータが設定されており、そのいずれかを超えた場合、相場がExpert Advisorに対応していないと判断しているのです。履歴間隔（2年-バックとフォワードでそれぞれ1年ずつ）で表示される重要なパラメータは、この場合「正しい」と見なされます。
1対3など、何らかの割合があるのでは？ただ、多くの人が研究しているので、黄金律があるわけではありません
普遍的」な数値に硬直化しないこと。すべては戦略や市場の状況などに 左右される。3対1になることだってあるが、確率は高い。
1対3など、ある程度の割合があるのでは？研究している人はたくさんいますが、黄金律は存在しないのです。
では、何の話なのか？SLのことでしょうか？
しかし、トレンド系ではTP/SL比は通常1より大きく、3/1は「クラシック」とされ、トレンドは30％の確率で見られる。
フラットシステムの場合 - 逆に、TP/SL比が1/3だと、フラットが80%見えるようになります。
しかし、これらは全くドグマではありません。そして、両方のレベルを持つ必要があるのですが、これは必要ありません。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
品質別ベスト20。
品質別ベスト5チャート
だから取引品質で1位となったのは、542521 - CADJPYのチャンネル境界からの反転（ブレークイーブンへの移行を伴う）システムである。先週、TSは3回のトレードを行い、トレードの質を若干下げたが、非常に高いレベルにあることに変わりはない。
そして2位は、トップ5だけでなく、ランキングにも新参者 - TS 740142 - ユーロドルのリバーストレーリングを伴う、ジグザグのピークにストップオーダーを持つエントリです。もちろん、トレーリングストップは、原則として、短い間隔で取引の非常に高い品質を示すが、TSはすぐに、最初の10取引を収集した後（それは評価のために考慮され始めたとき）だけでなく、評価に入ったが、トップ5に、さらには2位で......しかも、これらのエントリーは最近TSリーグに追加し始めたばかりで、この作業はまだ完了していません。そして、エントランスは、私が見る限り、すぐにこれだけの高い成果を示しているのですが......。いささか驚きましたが...。
それ以外の上位5位もすべて逆引き方式が占めている。そして、TS 742850 - はすでに22回トレードしており、これは逆張りシステムとしてはかなり多い方です。
過去のリーダーであるTS340221は、この週は1回しかトレードをせず、トレードの質を少し下げ（このようなレアトレードは質を少し下げます）、ドローダウンを続けて行きました。同時に、バランスの良さでは依然として1位をキープしています。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSベスト20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
品質別ベスト20。
品質別ベスト5チャート
だから取引品質で1位となったのは、542521 - CADJPYのチャンネル境界からの反転（ブレークイーブンへの移行を伴う）システムである。先週、TSは3回のトレードを行い、トレードの質を若干下げたが、非常に高いレベルにあることに変わりはない。
そして2位は、トップ5だけでなく、ランキングにも新参者 - TS 740142 - ユーロドルのリバーストレーリングを伴う、ジグザグのピークにストップオーダーを持つエントリです。もちろん、トレーリングストップは、原則として、短い間隔で取引の非常に高い品質を示すが、TSはすぐに、最初の10取引を収集した後（それは評価のために考慮され始めたとき）だけでなく、評価に入ったが、トップ5に、さらには2位で......しかも、これらのエントリーは最近TSリーグに追加し始めたばかりで、この作業はまだ完了していません。そして、エントランスは、私が見る限り、すぐにこれだけの高い成果を示しているのですが......。いささか驚きましたが...。
それ以外の上位5位もすべて逆引き方式が占めている。そして、TS 742850 - はすでに22回トレードしており、これは逆張りシステムとしてはかなり多い方です。
過去のリーダーであるTS340221は、この週は1回しかトレードをせず、トレードの質を少し下げ（このようなレアトレードは質を少し下げます）、ドローダウンを続けて行きました。同時に、バランスの良さでは依然として1位をキープしています。