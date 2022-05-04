リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 29

新しいコメント
 
Vladimir Baskakov:

はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は思っていますが

巧みな言葉で論拠のなさを隠している)。
 
Georgiy Merts:

もちろん、1つ目です。クリティカルパラメータは「ストップタップ」と呼ばれるもので、理想的には全く超過してはならないものです。TSが市場にマッチしなくなったと見るだけで、固定されてしまうのです。もちろん、それが実現するとしても、ごく近い将来であることを期待しています。でも、人生には調整が必要です。

それなら、「ストップタップ」の発生頻度を最適化する際に、履歴を解析してはどうだろう。

 
Vladimir Baskakov:

はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は考えていますが

だから、どんな止め方をするのかが理解できないのですが？私は理解することはできません - 私たちは、トランザクションで使用されているSL、またはespertsを停止するために使用されているストップトレードシステムについて話している？

取引におけるSL -アルゴリズムの一部であるシステム（例えば、固定SL、またはダイレクトトレーリング） - SLのサイズは、最適化の際に決定されます。アルゴリズムに含まれないシステムのSL（クーピングまたはバックトレイル） - SLは、テスト期間中に決して触れないように設定されています。これが私たちの考える「正しい」ことです。


ストップトレードのシステムもExpert Advisorの一部です。先ほども言いましたが、ここでは3つの重要なパラメータが設定されており、そのいずれかを超えた場合、相場がExpert Advisorに対応していないと判断しているのです。履歴間隔（2年-バックとフォワードでそれぞれ1年ずつ）で表示される重要なパラメータは、この場合「正しい」と見なされます。

 
Aliaksandr Hryshyn:
論証力のなさを隠すために巧みな言葉が使われている)。

どんな「気の利いた言葉」？質問の意味がわからないのですが・・・。

 
Aleksey Vyazmikin:

それなら、最適化中の履歴を解析して、「ストップタップ」が発生する頻度を調べてみてはどうだろう。

まあ...今、ほとんどそうなんです。フォワードピリオドのデータを使用しています。ただ、私はストップトレードが発動するのを待たずに、スコアがゼロになった場合、これはもう「ストップする理由」だと考えています。これまでの安定度スコアの最高値は70％、つまりフォワード期間中のパスの70％がポジティブな品質であったということです。しかし、これは稀なことです。30％を超えないことが多い。

削除済み  
Georgiy Merts:

では、どのようなストッパーがあるのでしょうか？よくわからないのですが、トレードで使うSLのことなのでしょうか、それともエスパートの仕事を止めるために使うストップトレードシステムのことなのでしょうか？

取引におけるSL -アルゴリズムの一部であるシステム（例えば、固定SL、またはダイレクトトレーリング） - SLのサイズは、最適化の際に決定されます。アルゴリズムに含まれないシステムのSL（クーピングまたはバックトレイル） - SLは、テスト期間中に決して触れないように設定されています。これが、私たちが「正しい」と考えるSLです。


ストップトレードのシステムもExpert Advisorの一部です。先ほども言いましたが、ここでは3つの重要なパラメータが設定されており、そのいずれかを超えた場合、相場がExpert Advisorに対応していないと判断しているのです。履歴間隔（2年-バックとフォワードでそれぞれ1年ずつ）で表示される重要なパラメータは、この場合「正しい」と見なされます。

1対3など、ある程度の割合があるのでは？ただ、多くの人が研究しているので、黄金律があるわけではないのです
 
Vladimir Baskakov:
1対3など、何らかの割合があるのでは？ただ、多くの人が研究しているので、黄金律があるわけではありません

普遍的」な数値に硬直化しないこと。すべては戦略や市場の状況などに 左右される。3対1になることだってあるが、確率は高い。

 
Vladimir Baskakov:
1対3など、ある程度の割合があるのでは？研究している人はたくさんいますが、黄金律は存在しないのです。

では、何の話なのか？SLのことでしょうか？

しかし、トレンド系ではTP/SL比は通常1より大きく、3/1は「クラシック」とされ、トレンドは30％の確率で見られる。

フラットシステムの場合 - 逆に、TP/SL比が1/3だと、フラットが80%見えるようになります。

しかし、これらは全くドグマではありません。そして、両方のレベルを持つ必要があるのですが、これは必要ありません。

 

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

品質別ベスト20。

品質別ベスト5チャート


だから取引品質で1位となったのは、542521 - CADJPYのチャンネル境界からの反転（ブレークイーブンへの移行を伴う）システムである。先週、TSは3回のトレードを行い、トレードの質を若干下げたが、非常に高いレベルにあることに変わりはない。

そして2位は、トップ5だけでなく、ランキングにも新参者 - TS 740142 - ユーロドルのリバーストレーリングを伴う、ジグザグのピークにストップオーダーを持つエントリです。もちろん、トレーリングストップは、原則として、短い間隔で取引の非常に高い品質を示すが、TSはすぐに、最初の10取引を収集した後（それは評価のために考慮され始めたとき）だけでなく、評価に入ったが、トップ5に、さらには2位で......しかも、これらのエントリーは最近TSリーグに追加し始めたばかりで、この作業はまだ完了していません。そして、エントランスは、私が見る限り、すぐにこれだけの高い成果を示しているのですが......。いささか驚きましたが...。

それ以外の上位5位もすべて逆引き方式が占めている。そして、TS 742850 - はすでに22回トレードしており、これは逆張りシステムとしてはかなり多い方です。

過去のリーダーであるTS340221は、この週は1回しかトレードをせず、トレードの質を少し下げ（このようなレアトレードは質を少し下げます）、ドローダウンを続けて行きました。同時に、バランスの良さでは依然として1位をキープしています。

削除済み  
Georgiy Merts:

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランスによるTSベスト20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

品質別ベスト20。

品質別ベスト5チャート


だから取引品質で1位となったのは、542521 - CADJPYのチャンネル境界からの反転（ブレークイーブンへの移行を伴う）システムである。先週、TSは3回のトレードを行い、トレードの質を若干下げたが、非常に高いレベルにあることに変わりはない。

そして2位は、トップ5だけでなく、ランキングにも新参者 - TS 740142 - ユーロドルのリバーストレーリングを伴う、ジグザグのピークにストップオーダーを持つエントリです。もちろん、トレーリングストップは、原則として、短い間隔で取引の非常に高い品質を示すが、TSはすぐに、最初の10取引を収集した後（それは評価のために考慮され始めたとき）だけでなく、評価に入ったが、トップ5に、さらには2位で......しかも、これらのエントリーは最近TSリーグに追加し始めたばかりで、この作業はまだ完了していません。そして、エントランスは、私が見る限り、すぐにこれだけの高い成果を示しているのですが......。いささか驚きましたが...。

それ以外の上位5位もすべて逆引き方式が占めている。そして、TS 742850 - はすでに22回トレードしており、これは逆張りシステムとしてはかなり多い方です。

過去のリーダーであるTS340221は、この週は1回しかトレードをせず、トレードの質を少し下げ（このようなレアトレードは質を少し下げます）、ドローダウンを続けて行きました。同時に、バランスの良さでは依然として1位をキープしています。

最も成功したモデルのスクリーンショットを、詳しく見ることはできますか？残高表または取引ログ
1...222324252627282930313233343536...360
新しいコメント