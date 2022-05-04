リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 136

M1 OHLCの2年最適化＋1年先取りで、少なくとも10496回通過しているのですから。

あるいは、時間を無駄にしないために、価格を開く ことで最初に最適化することもできます。どちらが何倍も速いでしょう。そして、もしそれで生き延びたら......すべてのダニにつけてください。
そして、その後に。2年......本気ですか？DD
なぜ2ヶ月でないのか？


結局のところ、子供たちに意志さえあれば...。
そして、これです。2年って......本気ですか？DD

説明してください。

真面目な言葉じゃないですね。
2005年から2007年にかけて、あらゆるTSを最適化してみてください。そして、例えば2008年にどうなっていたかを見てみましょう。:D もし、どのペアでも違いを見つけることができなかったら、あなたは聖杯を 見つけたのです。xD

 
それは真面目な言葉ではありません。
2005年から2007年にかけて、あらゆるTSを最適化してみてください。そして、例えば2008年ならどうだったかを確認する。:D もし、どのペアでも違いを見つけることができなかったら、あなたは聖杯を見つけたのです。xD

では、利用可能なすべての履歴で最適化しているのですか？

説明してください。

https://www.mql5.com/ru/articles/2612
いや、ローマン。TCのリストを明確に形成する（1アカウント-なので、まずは書き出すだけ）。

投稿でマジシャンを「集める」ことができない-間違えやすい。コンパクトにまとめる必要があります。

すべての最適化されたTCを含む実行可能なモジュール - 今夜、投稿します。最適化されていないすべての古いTCは、すべての古いデータと古い正規表現で変更なく動作します。私は繰り返します - 再Gコードは、アカウント番号とTCのマジシャンにのみ依存します。 私は無料の信号を 開くの約束のための最初の要求で制限なしに生成します。

わかりました、そうします。
 
Artem Prischepa:

私たちの集団農場は、すべてのゴーファーが優れた農学者なのです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平均化で決まる？

DCのスポンサーとは別に）どのような考えでこの場所を選んだのでしょうか？

 
では、利用可能なすべての履歴で最適化しているのですか？

当たり前だと思うんですけどね。最適化期間を長くすることで、よりロバストな設定を得ることができる。もちろん、静寂の時間をテストして、その効果が続くと信じることも可能です。好きなようにすればいいのです。:D

 
私たちの集団農場は、すべてのゴーファーが優れた農学者なのです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平均化で決まる？

DCのスポンサーシップは別として）ロックの背景にはどんな考え方があるのでしょうか？

自分のグラールシステムは 誰にも教えない。一般人からすれば、ある種のリーグ戦ではないのです。xD

