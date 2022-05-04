リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 131 1...124125126127128129130131132133134135136137138...360 新しいコメント Eduard_D 2019.06.18 14:23 #1301 MT5で LigaTS Top Quality 10 シグナルをモニターしました。リンク： https://www.mql5.com/ru/signals/ 削除済み 2019.06.18 18:48 #1302 Eduard_D: MT5で LigaTS Top Quality 10 シグナルをモニターしました。リンク： https://www.mql5.com/ru/signals/ ハレルヤ！ここまで来るのに、1年かかりました泣けてくるよ。 Georgiy Merts 2019.06.18 20:06 #1303 Vladimir Baskakov: ハレルヤ！1年間もやっていたのか！？泣けてくるよ。いいかい、君は口先だけだったね。そして、あなたは私のことを「おしゃべり」と言った。 削除済み 2019.06.18 20:13 #1304 Georgiy Merts:いいかい、君は口先だけだったね。そして、あなたは私のことを「おしゃべり」と言った。 ああ、そうだったんだけど、今度こそ来るぞー。時間はかかったが、これから資本家を叩くぞ...。 Georgiy Merts 2019.06.18 20:17 #1305 Vladimir Baskakov: ああ、そうだったんだけど、今度こそ来るぞー。時間がかかったが、今度は資本家を叩こう...。 ウラジミールさん、あなた、おかしいですよ。選ぶべき方法論がない場合、何が「弾ける」のでしょうか。 自分の意見を言うでもなく、信号を出すでもなく......行かないと約束した場所に現れ、ベラベラと喋り続けるのです。飽きないんですか？ 削除済み 2019.06.18 20:19 #1306 Georgiy Merts: ウラジミールさん、あなた、どうかしてますよ。選ぶための方法論が確立されていない場合、何が「飛び出す」のでしょうか？ 自分のものを提供するのではなく、信号を開くのでもなく、あなたは行かないと約束した場所に現れ続け、吹雪に吹雪くのです。疲れませんか？ ただ、試行錯誤していると、そのうち何か見つかると思うので、立ち寄ってみました。 Yuriy Asaulenko 2019.06.19 18:08 #1307 Vladimir Baskakov: ただ、試行錯誤していると、そのうち何か見つかると思うので、立ち寄っているわけです。 ポンピングが必要なんです（笑)。方法論？そして、その方法論を知っているのは、すべてを並べて最適化で追いかけるとしたら、誰でしょう？私のシステムでは、利益はあくまで要素の一つであり、それがメインとは言いません。そのバリエーションです。 削除済み 2019.06.19 20:01 #1308 Yuriy Asaulenko: ポイントがたくさん必要です)方法論？そして、その方法論を知っているのは、すべてを並べて最適化で追いかけるとしたら、誰でしょう？私のシステムでは、利益はあくまで要素の一つであり、それがメインとは言いません。バリエーションの問題ですね。 まあ、男がマゾヒズムに浸るのは好きなんだから、その権利はある。 Georgiy Merts 2019.06.24 06:04 #1309 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート Eduard_D 2019.06.24 06:45 #1310 MT4では、すべてのTSの末尾が0になっています。MT5では、すべてのTSが正常に動作しています。MT5にもバランスよくTOP10を移行することを決定。 ジョージ、トップ10のリストは毎回手動で送らなければならないのですか？最初のトップ10のマジシャンを対応表からコピーすればいいのでは？ トップ10残高の新しい口座番号 50433863 トップ10クオリティのアカウント番号 50423626 1...124125126127128129130131132133134135136137138...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT5で LigaTS Top Quality 10 シグナルをモニターしました。リンク： https://www.mql5.com/ru/signals/
ハレルヤ！1年間もやっていたのか！？泣けてくるよ。
いいかい、君は口先だけだったね。そして、あなたは私のことを「おしゃべり」と言った。
ああ、そうだったんだけど、今度こそ来るぞー。時間がかかったが、今度は資本家を叩こう...。
ウラジミールさん、あなた、おかしいですよ。選ぶべき方法論がない場合、何が「弾ける」のでしょうか。
自分の意見を言うでもなく、信号を出すでもなく......行かないと約束した場所に現れ、ベラベラと喋り続けるのです。飽きないんですか？
ただ、試行錯誤していると、そのうち何か見つかると思うので、立ち寄っているわけです。
ポイントがたくさん必要です)
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
MT4では、すべてのTSの末尾が0になっています。MT5では、すべてのTSが正常に動作しています。MT5にもバランスよくTOP10を移行することを決定。
ジョージ、トップ10のリストは毎回手動で送らなければならないのですか？最初のトップ10のマジシャンを対応表からコピーすればいいのでは？
トップ10残高の新しい口座番号 50433863
トップ10クオリティのアカウント番号 50423626