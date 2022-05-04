リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 131

MT5で LigaTS Top Quality 10 シグナルをモニターしました。リンク： https://www.mql5.com/ru/signals/
Eduard_D:
MT5で LigaTS Top Quality 10 シグナルをモニターしました。リンク： https://www.mql5.com/ru/signals/
ハレルヤ！ここまで来るのに、1年かかりました泣けてくるよ。
 
Vladimir Baskakov:
ハレルヤ！1年間もやっていたのか！？泣けてくるよ。

いいかい、君は口先だけだったね。そして、あなたは私のことを「おしゃべり」と言った。

Georgiy Merts:

いいかい、君は口先だけだったね。そして、あなたは私のことを「おしゃべり」と言った。

ああ、そうだったんだけど、今度こそ来るぞー。時間はかかったが、これから資本家を叩くぞ...。
 
Vladimir Baskakov:
ああ、そうだったんだけど、今度こそ来るぞー。時間がかかったが、今度は資本家を叩こう...。

ウラジミールさん、あなた、おかしいですよ。選ぶべき方法論がない場合、何が「弾ける」のでしょうか。

自分の意見を言うでもなく、信号を出すでもなく......行かないと約束した場所に現れ、ベラベラと喋り続けるのです。飽きないんですか？

Georgiy Merts:

ウラジミールさん、あなた、どうかしてますよ。選ぶための方法論が確立されていない場合、何が「飛び出す」のでしょうか？

自分のものを提供するのではなく、信号を開くのでもなく、あなたは行かないと約束した場所に現れ続け、吹雪に吹雪くのです。疲れませんか？

ただ、試行錯誤していると、そのうち何か見つかると思うので、立ち寄ってみました。
 
Vladimir Baskakov:
ただ、試行錯誤していると、そのうち何か見つかると思うので、立ち寄っているわけです。
ポンピングが必要なんです（笑)。
方法論？そして、その方法論を知っているのは、すべてを並べて最適化で追いかけるとしたら、誰でしょう？
私のシステムでは、利益はあくまで要素の一つであり、それがメインとは言いません。そのバリエーションです。
Yuriy Asaulenko:
ポイントがたくさん必要です)
方法論？そして、その方法論を知っているのは、すべてを並べて最適化で追いかけるとしたら、誰でしょう？
私のシステムでは、利益はあくまで要素の一つであり、それがメインとは言いません。バリエーションの問題ですね。
まあ、男がマゾヒズムに浸るのは好きなんだから、その権利はある。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

 

MT4では、すべてのTSの末尾が0になっています。MT5では、すべてのTSが正常に動作しています。MT5にもバランスよくTOP10を移行することを決定。

ジョージ、トップ10のリストは毎回手動で送らなければならないのですか？最初のトップ10のマジシャンを対応表からコピーすればいいのでは？

トップ10残高の新しい口座番号 50433863

トップ10クオリティのアカウント番号 50423626

