リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Eduard_D 2019.06.14 20:18 #1281

Georgiy Merts:ご希望であれば、このTSを再最適化します。 再最適化後、その結果に応じて、3つの部門のうちの1つにすぐに送られます。トレードの質を評価するには、上位に入るため（あるいは上位または下位部門への移行の可能性のため）、10件の取引を獲得する必要があります。つまり、最適化しすぎた結果、たとえTopに値するシステムであっても、すぐにはそこに表示されず、10回トレードした後に表示されるのです。

一般原則に反することになる。だから、あなたの裁量次第です。

Georgiy Merts 2019.06.14 20:20 #1282

Eduard_D:一般原則に反することになる。だから、あなた次第なんです。

しかし、その原則はドグマではありません。もし「直感」で「TCを最適化し直すべき」と思ったとしても、やみくみにその原則に固執してはいけません。だから、忘れないよ～、近いうちにこのTCに再最適化を指示するんだ。

Eduard_D 2019.06.14 20:25 #1283

Georgiy Merts:このTSにはトロールは入っていません。ブレークイーブンへの移行」（実際にはブレークイーブンには全く移行せず、わずかな利益への移行）しかない。

このようなシステムは、次のように最適化されています。

まず "純粋な "SARシステムが最適化されます。トレンドを決定するEMAの期間、最適な時間枠、最適な1日の取引限度額、その他いくつかのパラメータを決定します。

その後-BreakevenトリガーとBreakevenレベルを最適化する。

最後に第3段階として、TPとSLを最適化する。置くと儲かるとわかれば置くわけで、SLをノックアウトすることは「コントロールショット」とは言いません。TPやSLがなくても最高の取引品質が得られることが判明した場合、それらは最小限の距離に設定され、ヒストリーに「触れない」ことが保証されます。しかし、この場合、SLをノックアウトすることが「コントロールショット」とイコールになるのです。また、なぜそのような最適化順序になったのでしょうか？ インド人の能力からすると、シェリフは1本でSARとBreakevenの最適化を一気に始められ そうな気がしますが？

Georgiy Merts 2019.06.15 13:12 #1284

Eduard_D:また、どのようにしてこのような最適化の順序にたどり着いたのでしょうか。 インド人の能力をもってすれば、保安官はSARと損益分岐点の両方の最適 化を一度に実行できるように思えますが......？

いや、最初はそうだったんですけどね。

しかし、TCの基本がSARであることを踏まえれば、Breakevenがなくても「純粋な」TCの基本パラメータはすべて見つかるはずだと思うのです。

もし、すべてのパラメータを一度に検索した場合、それらの最適な組み合わせが、必ずしも「純粋な」TS SARに対応するとは限りません。

ですから、まずは基本的なSARのパラメータを最適化し、そこにブレークイーブンやTP-SLといった最適なパラメータを追加していくことが必要だと思います。

他のTCもすべてこの方法で最適化されています。まず、「純粋な」システムのパラメータを見つけ、その後で初めて、ブレイクイーブンと追加の（システムによって提供されていない場合の）TP-SLパラメータを個別に検索します。

Eduard_D 2019.06.15 13:28 #1285

Georgiy Merts:いや、最初はそうだったんですけどね。

しかし、TCの基本がSARであることを踏まえれば、ブレークイーブンがなくても「純粋な」TCの基本パラメータはすべて見つかるはずだと思うのです。

もし、すべてのパラメータを一度に検索した場合、それらの最適な組み合わせが、必ずしも「純粋な」TS SARに対応するとは限りません。

ですから、まずは基本的なSARのパラメーターを最適化し、そこにブレークイーブンやTP-SLなどのパラメーターを追加していくことが必要だと考えています。

他のすべてのTPもこの方法で最適化されています。まず、「純粋な」システムのパラメータが見つかり、その後初めて、ブレークイーブンと追加の（システムで提供されていない）TP-SLパラメータが別々に検索されます。

今になってようやく、なぜPivotと呼ばれるようになったのかが明らかになりました。

TSの末尾が0であることに何か心当たりはありますか？

MT4のテスターでは動かなかったが、MT5では問題なく動いたという記憶がある。 トップ10をMT5に転送してみるのはどうだろう？あるいは、4番と5番の2つのクローンを作ろうか？

Georgiy Merts 2019.06.17 06:59 #1286

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

Eduard_D 2019.06.17 08:29 #1287

バランスで トップ10に3つの新しいTCがあります。740250, 240640, 642350

そのためのREGコードを生成してください。口座番号 60276519

また、Qualityの トップ10に対して、MT5でSignalを作成 することを提案します。同意される場合は、MT5口座50423626。

TC: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051

Georgiy Merts 2019.06.18 06:47 #1288

Eduard_D:一般原則に反することになる。だから、あなたの判断で。

TC 543050 (EMAFlatSAR on EURCHF) 2019.06.14 許容ドローダウンレベルを超えたため、再最適化のために送信されました。

過剰な最適化の結果、ミッドリーグ部門に配置され、現在はmagc 523020を取得しています。

レグコードは少し後に生成されます。

Artem Prischepa 2019.06.18 06:57 #1289

よし！これからもよろしくね、ジョージ:D

Georgiy Merts 2019.06.18 06:57 #1290

Eduard_D:バランスで トップ10に3つの新しいTCがあります。740250, 240640, 642350

そのためのREGコードを生成してください。口座番号 60276519

また、Qualityの トップ10に対して、MT5でSignalを作成 することを提案します。同意される場合は、MT5口座50423626。

TC: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051

まあ、「シックス」があるんだから...。これらはすべて、巨大なストップと非常にわずかの平均テイクアウトを持つ非常に危険なTSです。この挙動は、預金に対する負荷がないだけで、非常にマーチンゲールを彷彿とさせます。ストップした場合の損失は、とてもとても大きいでしょう。
このTSにはトロールは入っていません。ブレークイーブンへの移行」（実際にはブレークイーブンには全く移行せず、わずかな利益への移行）しかない。
このようなシステムは、次のように最適化されています。
まず "純粋な "SARシステムが最適化されます。トレンドを決定するEMAの期間、最適な時間枠、最適な1日の取引限度額、その他いくつかのパラメータを決定します。
その後-BreakevenトリガーとBreakevenレベルを最適化する。
最後に第3段階として、TPとSLを最適化する。置くと儲かるとわかれば置くわけで、SLをノックアウトすることは「コントロールショット」とは言いません。TPやSLがなくても最高の取引品質が得られることが判明した場合、それらは最小限の距離に設定され、ヒストリーに「触れない」ことが保証されます。しかし、この場合、SLをノックアウトすることが「コントロールショット」とイコールになるのです。
いや、最初はそうだったんですけどね。
しかし、TCの基本がSARであることを踏まえれば、Breakevenがなくても「純粋な」TCの基本パラメータはすべて見つかるはずだと思うのです。
もし、すべてのパラメータを一度に検索した場合、それらの最適な組み合わせが、必ずしも「純粋な」TS SARに対応するとは限りません。
ですから、まずは基本的なSARのパラメータを最適化し、そこにブレークイーブンやTP-SLといった最適なパラメータを追加していくことが必要だと思います。
他のTCもすべてこの方法で最適化されています。まず、「純粋な」システムのパラメータを見つけ、その後で初めて、ブレイクイーブンと追加の（システムによって提供されていない場合の）TP-SLパラメータを個別に検索します。
今になってようやく、なぜPivotと呼ばれるようになったのかが明らかになりました。
TSの末尾が0であることに何か心当たりはありますか？
MT4のテスターでは動かなかったが、MT5では問題なく動いたという記憶がある。 トップ10をMT5に転送してみるのはどうだろう？あるいは、4番と5番の2つのクローンを作ろうか？
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
バランスで トップ10に3つの新しいTCがあります。740250, 240640, 642350
そのためのREGコードを生成してください。口座番号 60276519
また、Qualityの トップ10に対して、MT5でSignalを作成 することを提案します。同意される場合は、MT5口座50423626。
TC: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051
TC 543050 (EMAFlatSAR on EURCHF) 2019.06.14 許容ドローダウンレベルを超えたため、再最適化のために送信されました。
過剰な最適化の結果、ミッドリーグ部門に配置され、現在はmagc 523020を取得しています。
レグコードは少し後に生成されます。
まあ、「シックス」があるんだから...。これらはすべて、巨大なストップと非常にわずかの平均テイクアウトを持つ非常に危険なTSです。この挙動は、預金に対する負荷がないだけで、非常にマーチンゲールを彷彿とさせます。ストップした場合の損失は、とてもとても大きいでしょう。
レグコード
口座番号：60276519
マジック：740250
RegCode: 966504979
-----------------------------------
口座番号：60276519
マジック：240640
RegCode: 3323703830
-----------------------------------
口座番号：60276519
マジック: 642350
RegCode: 2409345901
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：642432
RegCode: 3231429256
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：642250
RegCode: 488354451
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：742350
RegCode: 1939583693
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：642422
レジストリコード：3315315510
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック: 642750
レジストレーションコード：563851876
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック: 642350
RegCode: 3919295419
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：640242
RegCode: 253473347
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：640150
RegCode: 1025225255
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：243051
RegCode: 1687925440
-----------------------------------
口座番号：50423626
マジック：640151
RegCode: 1016836935
-----------------------------------