Eduard_D:

このような形式でよいのでしょうか？ あるいは、どのような形式で形成するのが便利なのか教えてください。

はい、それは大丈夫です、今夜か明日の朝、レグコードを生成してください。

 

レグコード

口座番号：50433863
マジック：143141

RegCode: 2434515442

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック: 642750

RegCode: 85704911

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック：640150

レジストリコード：547078290

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック：143750

RegCode: 1595654429

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック：243141

RegCode: 454803716

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック: 542652

RegCode: 2887499992

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック: 642350

RegCode: 3441147945

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック：842640

レジストリコード：1318830198

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック: 340752

RegCode: 1436270750

-----------------------------------

口座番号：50433863
マジック：642422

RegCode: 2837168545

-----------------------------------

口座番号：50423626
マジック：243141

RegCode: 932954244

-----------------------------------

口座番号：50423626
マジック：143750

RegCode: 2073804957

-----------------------------------

口座番号：50423626
マジック: 642342

RegCode: 3986407578

-----------------------------------

口座番号：50423626
マジック：642152

RegCode: 1310441878

-----------------------------------

 
Georgiy Merts:

レグコード


Run. Links: Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualityhttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

インストール時の問題ですが、おそらく履歴のページングに関連するもので、キャラクターへの最初のインストール時に、メッセージ配列が範囲外 になってTCがクラッシュします。何もせず、30秒後に再インストールすると、TCが起動する。

Eduard_D:

Run. Links: Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualityhttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

インストールに問題があり、おそらく履歴のページングに関連するもので、キャラクターへの最初のインストール時に、メッセージ配列が範囲外 であるとしてTCがクラッシュします。何もせず、30秒後に再インストールすると、TCが起動する。

デモ口座でも1万円スタートで最小ロットで取引するのでしょうか？
 
Vladimir Baskakov:
デモ口座でも初回入金1万で最小ロットで取引するんですか？

ピエロに-ピエロの答え：「もちろん、最低限だけだ、なぜ他の人は？

 
Eduard_D:

Run. Links: Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualityhttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

インストールに問題があり、おそらく履歴のページングに関連するもので、キャラクターへの最初のインストール時に、メッセージ配列が範囲外 であるとしてTCがクラッシュします。何もせず、30秒後に再インストールすると、TCが起動する。

自国の状況を繰り返すわけにはいかない。原則として、データ不足になるとその旨のメッセージが表示され、Expert Advisor が正しくシャットダウンされるはずです。しかし、存在しないデータに対する要求があるのですね。まあ...このエラーが表示されるのを待つしかないんです。

Georgiy Merts:

ピエロには、"もちろん、最小限のものだけだ、なぜ他は ? "というピエロらしい答えが返ってくる。

操作、そんな言葉もあるんですね。それがないTSは、ほとんど価値がありません。要するに質問しているのです。だから、公共の場に自分の作品を置くなら、批評家や懐疑論者を侮辱しないように、親切にすることだ。
 
Georgiy Merts:

ジョージ - TCリーグでムフフを形成（今のところ監視）。

現状は以下の通りです。


THISの マジシャンと私のアカウント2599118に レジコードを提供してください。

現在私のために働く前のモジュール、 - 新しいマジシャンで動作します（モジュールのパフォーマンがあなたを更新したように - あなたはそれがここにすでに新しいものを掲示したので、返信の手紙にそれを複製することができれば、なぜ重複して、）、それはまた、各expの割合を選択することが可能になりますでしょうか。

現在、EURCHF用に書き直した「古い」TSを含め、5台のリーグロボットが取引しています。

 
Georgiy Merts:

私のところでは繰り返せません。原理的には、データが足りなくなったら、その旨のメッセージを表示し、EAを正しく終了させるべきと思われます。しかし、存在しないデータに対する要求があるのですね。まあ...このエラーが表示されるのを待つしかないんです。

ここでは、MT5での履歴のダウンロードの特殊性です：ターミナルは、それがExpert Advisor、指標やテスターによってアクセスされるまで、深い履歴をダウンロードしません。そして、Expert Advisorは必要な履歴がないため、シャットダウンします。しかし、履歴の要求はあったので、ターミナルはそれをダウンロードし、Expert Advisorの次の実行までには、すでに利用可能になっています。

あなたの端末は、ずっと前にこの履歴をすべてダウンロードしたのですから、それを繰り返すことはできません。しかし、私の端末は "null "です。

 
Vladimir Baskakov:
デモ口座でも、入金額10000円から最小ロットで取引するのでしょうか？

これは、この問題に関与していないジョージではなく、私に質問しているのです。

適切な資金管理のためには、TSの挙動を理解する必要があります。私はまだそのような理解をしていません。10TSの損失の可能性を知らない。 だから、最小ロット、10000円のデポジットを選びました。何ヶ月か経てば、MMについて判断できるようになると思います。

