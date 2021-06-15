登録者数1200人!!! - ページ 228

Renat Akhtyamov:
トレーダーがアホならサービスはどうなるんだ？

もちろんこれを否定することはできません。このサービスでは、統計や分析機能を提供しており、これは十分すぎるほどです。

しかし、足りないのはロスリミッターのようなツールです。

1年の履歴を持つシグナルを見て、ドローダウンが最大20％で、あなたが購読し、1ヶ月で彼は90％のドローダウンを持って、あなたはいくつかの％を持っています。そのような事態を避けるために、加入の段階で制限が必要です。

サービスとは関係ないことはあなたも私も理解しているのですが、最近来た人に説明してみてください。

 
Ramiz Mavludov:

より具体的に説明できるように、参考文献を読んでください。

Rashid Umarov:

ファクトシートを読んで、本質的な話ができるようにする。

購読成功者のランキングを付けてはどうか。
Vladimir Baskakov:
購読成功者のランキングを付けてはどうか。

成功した購読者は、Trusteeの顧客カテゴリーにシームレスに移行することができます。

 
Ramiz Mavludov:

二人ともサービスが関係ないことに気づいているが、最近 来たという男性に説明しようとする。


この人にとって、すべてはすでにルールや掲示板に10万500回以上書かれていることなのです。トレーダーとシグナルを選択し、すべてのリスクを負うのは彼です。預金負荷を20～40％に設定することを妨げるものは何ですか？

このサービスでは、ドローダウンが30％を超えると、シグナルをショーケースから除外し、購読を終了することが既に可能です。

 
Ivan Rubtsov:


ドローダウン時にシグナルをショーケースから隠すという話はしていない、すでに加入している人には意味がない。

 
Ramiz Mavludov:

しかし、足りないのは、ロス・リミッターのようなツールです。

以下、ルールからの抜粋です。

すべてのSubscriptionパラメータは、MetaTraderターミナルの設定で指定する必要があります。
  • ストップロスやテイクプロフィットのレベルをコピーする許可。
  • シグナルズ・ソースの取引量に基づいて売買に使用される取引口座の資金の割合。
  • シグナル・ソースにコピーされる取引価格と約定価格の許容差で、その範囲内で売買シグナルが実行されます。
  • 取引シグナルが停止され、すべてのポジションが決済される取引口座の自己資金の最低額。
追伸-それほど馬鹿ではない加入者。加入者向けの資金は240万円残っている...
 
Yevhenii Levchenko:


しかし、月200％以上の利益は本物であり、信頼できると信じていた。）
 
Vasiliy Pushkaryov:
しかし、月200％以上の利益は本物であり、信頼できると信じていた。）
240万円も節約したのだから、信頼性はないと思っていたのだろう
 

気がつかなかった。しばらくそのタブをチェックしていません。それはいいことだ。


