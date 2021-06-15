登録者数1200人!!! - ページ 228 1...221222223224225226227228229230 新しいコメント Ramiz Mavludov 2021.06.12 06:34 #2271 Renat Akhtyamov: トレーダーがアホならサービスはどうなるんだ？ もちろんこれを否定することはできません。このサービスでは、統計や分析機能を提供しており、これは十分すぎるほどです。 しかし、足りないのはロスリミッターのようなツールです。 1年の履歴を持つシグナルを見て、ドローダウンが最大20％で、あなたが購読し、1ヶ月で彼は90％のドローダウンを持って、あなたはいくつかの％を持っています。そのような事態を避けるために、加入の段階で制限が必要です。 サービスとは関係ないことはあなたも私も理解しているのですが、最近来た人に説明してみてください。 Rashid Umarov 2021.06.12 07:20 #2272 Ramiz Mavludov:もちろんこれを否定することはできません。このサービスでは、統計や分析機能が提供されており、これは十分すぎるほどです。しかし、足りないのはロスリミッターのようなツールです。1年の履歴を持つシグナルを見たとき、ドローダウンが最大で20％で、あなたは購読し、1ヶ月後に彼は90％のドローダウンを持っており、あなたはいくつかの％を持っています。そのような事態を避けるために、加入の段階でリミッターが必要なのです。 より具体的に説明できるように、参考文献を読んでください。 削除済み 2021.06.12 08:43 #2273 Rashid Umarov:ファクトシートを読んで、本質的な話ができるようにする。 購読成功者のランキングを付けてはどうか。 削除済み 2021.06.12 09:15 #2274 Vladimir Baskakov: 購読成功者のランキングを付けてはどうか。 成功した購読者は、Trusteeの顧客カテゴリーにシームレスに移行することができます。 Ivan Rubtsov 2021.06.12 09:40 #2275 Ramiz Mavludov:もちろんこれを否定することはできません。このサービスでは、統計や分析機能が提供されており、これは十分すぎるほどです。しかし、足りないのはロスリミッターのようなツールです。1年の履歴を持つシグナルを見て、ドローダウンが最大20％で、あなたが購読し、1ヶ月で彼は90％のドローダウンを持って、あなたはいくつかの％を持っています。そのような事態を避けるために、加入の段階で制限が必要です。二人ともサービスが関係ないことに気づいているが、最近 来たという男性に説明しようとする。 この人にとって、すべてはすでにルールや掲示板に10万500回以上書かれていることなのです。トレーダーとシグナルを選択し、すべてのリスクを負うのは彼です。預金負荷を20～40％に設定することを妨げるものは何ですか？ このサービスでは、ドローダウンが30％を超えると、シグナルをショーケースから除外し、購読を終了することが既に可能です。 Ramiz Mavludov 2021.06.12 09:56 #2276 Ivan Rubtsov:この人の場合は、すでにルールや掲示板に100500回も書かれていることです。トレーダーとシグナルを自分で選び、すべてのリスクは自分にある。預金負荷を20～40％に設定することを妨げるものは何か？ 本サービスでは、ドローダウンが30％を超えた場合、シグナルをウィンドウから除外し、契約を終了させることが既に規定 されています。 ドローダウン時にシグナルをショーケースから隠すという話はしていない、すでに加入している人には意味がない。 Yevhenii Levchenko 2021.06.12 09:58 #2277 Ramiz Mavludov:しかし、足りないのは、ロス・リミッターのようなツールです。以下、ルールからの抜粋です。 すべてのSubscriptionパラメータは、MetaTraderターミナルの設定で指定する必要があります。 ストップロスやテイクプロフィットのレベルをコピーする許可。 シグナルズ・ソースの取引量に基づいて売買に使用される取引口座の資金の割合。 シグナル・ソースにコピーされる取引価格と約定価格の許容差で、その範囲内で売買シグナルが実行されます。 取引シグナルが停止され、すべてのポジションが決済される取引口座の自己資金の最低額。 追伸-それほど馬鹿ではない加入者。加入者向けの資金は240万円残っている... Vasiliy Pushkaryov 2021.06.12 11:09 #2278 Yevhenii Levchenko: 追伸-それほど馬鹿ではない加入者。加入者の手元には240万円の資金が残っている...。 しかし、月200％以上の利益は本物であり、信頼できると信じていた。） Yevhenii Levchenko 2021.06.12 11:10 #2279 Vasiliy Pushkaryov: しかし、月200％以上の利益は本物であり、信頼できると信じていた。） 240万円も節約したのだから、信頼性はないと思っていたのだろう Ramiz Mavludov 2021.06.12 11:14 #2280 気がつかなかった。しばらくそのタブをチェックしていません。それはいいことだ。 1...221222223224225226227228229230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレーダーがアホならサービスはどうなるんだ？
もちろんこれを否定することはできません。このサービスでは、統計や分析機能を提供しており、これは十分すぎるほどです。
しかし、足りないのはロスリミッターのようなツールです。
1年の履歴を持つシグナルを見て、ドローダウンが最大20％で、あなたが購読し、1ヶ月で彼は90％のドローダウンを持って、あなたはいくつかの％を持っています。そのような事態を避けるために、加入の段階で制限が必要です。
サービスとは関係ないことはあなたも私も理解しているのですが、最近来た人に説明してみてください。
より具体的に説明できるように、参考文献を読んでください。
購読成功者のランキングを付けてはどうか。
成功した購読者は、Trusteeの顧客カテゴリーにシームレスに移行することができます。
二人ともサービスが関係ないことに気づいているが、最近 来たという男性に説明しようとする。
この人にとって、すべてはすでにルールや掲示板に10万500回以上書かれていることなのです。トレーダーとシグナルを選択し、すべてのリスクを負うのは彼です。預金負荷を20～40％に設定することを妨げるものは何ですか？
このサービスでは、ドローダウンが30％を超えると、シグナルをショーケースから除外し、購読を終了することが既に可能です。
ドローダウン時にシグナルをショーケースから隠すという話はしていない、すでに加入している人には意味がない。
しかし、足りないのは、ロス・リミッターのようなツールです。
以下、ルールからの抜粋です。
追伸-それほど馬鹿ではない加入者。加入者の手元には240万円の資金が残っている...。
しかし、月200％以上の利益は本物であり、信頼できると信じていた。）
気がつかなかった。しばらくそのタブをチェックしていません。それはいいことだ。