マキシム・ドミトリエフスキー

マキシム やはり、何を予測因子にしているのでしょうか？もちろん、秘密でないならね。
Olga Shelemey：
マキシム、とにかく何を予測因子として使うのか？もちろん、秘密でなければの話ですが。

現在では単なる価格系列であり、RF用に何らかの変換が行われているわけではない

NSの場合、正規化されたインクリメントを使用することができます。

しかし、私は聖杯を持って いない、私はここで何の権威だ。このアレシェンカは
アレクセイ・ヴャジミキン

暴飲暴食のポイントをひとことで言うと？言葉の壁で理解できない...。

先生の記事に従って森のコーデをしたら、いろいろと質問しますが、答えてくれますか？


愉快の極み。中国人は何でもかんでもなじるが、これは記事から私の考えが全て入っている。

はファジィルールによって予測変数からノイズを除去し，出力は強化学習によって学習されたリカレントネットワークの入力に供給されます．

しかし、金融問題は非常に複雑であり、ファジーメンバーシップ関数を 手動で設定することは困難である。
図2 ロバストな特徴学習と自己学習型取引を実現するファジーDRNの概要
私たちは、ファジーメンバーシップ関数を経験から直接学ぶことを好みます。したがって、我々はメンバーシップ関数を直接学習 することを好む。この考え方はセクションIVで詳述する。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

だから、その発想は本当にいい!

アレクセイ・ヴャジミキン

だから、その発想は本当にいい!

それは、日常的な考えです。今も昔も主婦はみんな、こんなニューラルネットワークのアーキテクチャを考えているんだ

Particularsは、自分で考えないとどこにも出てこない面白さがある

 

ユーリイ・アサウレンコ
儘よ）
 
マキシム・ドミトリエフスキー
気にしないでください :)
今はgoogleでvpsを作って います・・・。ご指摘の通りです。マイクロ問題なさそうだが、まだそのモードには到達していない。
はい、データベースはSQLiteです。素晴らしい作品
ユーリイ・アサウレンコ
現在、googleでvpsをやって いる...ご指摘の通りです。マイクロ問題なさそうだが、まだそのモードには到達していない。

マイクロソフトのazureの他のいくつかのフリーソフト）は必要ないため、まだ検証していません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

マイクロソフトもazureで無料のものを用意しています）私は必要ないのでまだ見ていません。

オン。MSのフリーペーパーは小さくて悪い))
