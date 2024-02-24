トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 922 1...915916917918919920921922923924925926927928929...3399 新しいコメント Olga Shelemey 2018.05.17 15:46 #9211 マキシム・ドミトリエフスキー マキシム やはり、何を予測因子にしているのでしょうか？もちろん、秘密でないならね。 削除済み 2018.05.17 15:48 #9212 Olga Shelemey： マキシム、とにかく何を予測因子として使うのか？もちろん、秘密でなければの話ですが。現在では単なる価格系列であり、RF用に何らかの変換が行われているわけではないNSの場合、正規化されたインクリメントを使用することができます。 しかし、私は聖杯を持って いない、私はここで何の権威だ。このアレシェンカは 削除済み 2018.05.17 17:40 #9213 アレクセイ・ヴャジミキン暴飲暴食のポイントをひとことで言うと？言葉の壁で理解できない...。 先生の記事に従って森のコーデをしたら、いろいろと質問しますが、答えてくれますか？ 愉快の極み。中国人は何でもかんでもなじるが、これは記事から私の考えが全て入っている。 はファジィルールによって予測変数からノイズを除去し，出力は強化学習によって学習されたリカレントネットワークの入力に供給されます． しかし、金融問題は非常に複雑であり、ファジーメンバーシップ関数を 手動で設定することは困難である。 図2 ロバストな特徴学習と自己学習型取引を実現するファジーDRNの概要 私たちは、ファジーメンバーシップ関数を経験から直接学ぶことを好みます。したがって、我々はメンバーシップ関数を直接学習 することを好む。この考え方はセクションIVで詳述する。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.17 18:13 #9214 マキシム・ドミトリエフスキー ひとことで言えば中国人はいつもごまかす、ここで私は記事からすべてのアイデアを得ている は，ファジィルールによって予測変数からノイズを除去し，その出力をリカレントネットワークの入力に送り，強化学習によって学習させる． しかし、金融問題は非常に複雑であり、ファジーメンバーシップ関数を 手動で設定することは困難である。 図2.ロバストな特徴学習と自己学習型取引を実現するファジーDRNNの概要 私たちは、ファジーメンバーシップ関数を経験から直接学ぶことを好みます。したがって、我々はメンバーシップ関数を直接学習 することを好む。この考え方はセクションIVで詳述する。 だから、その発想は本当にいい! 削除済み 2018.05.17 18:48 #9215 アレクセイ・ヴャジミキンだから、その発想は本当にいい!それは、日常的な考えです。今も昔も主婦はみんな、こんなニューラルネットワークのアーキテクチャを考えているんだ Particularsは、自分で考えないとどこにも出てこない面白さがある Roffild 2018.05.17 20:46 #9216 https://github.com/Roffild/RoffildLibrary ディスカッション（願わくば、このスレッドが再びバンプされないように）。 https://www.mql5.com/ru/forum/245373 削除済み 2018.05.17 21:23 #9217 ユーリイ・アサウレンコ 儘よ） Yuriy Asaulenko 2018.05.17 21:29 #9218 マキシム・ドミトリエフスキー 気にしないでください :) 今はgoogleでvpsを作って います・・・。ご指摘の通りです。マイクロ問題なさそうだが、まだそのモードには到達していない。はい、データベースはSQLiteです。素晴らしい作品 削除済み 2018.05.17 21:44 #9219 ユーリイ・アサウレンコ現在、googleでvpsをやって いる...ご指摘の通りです。マイクロ問題なさそうだが、まだそのモードには到達していない。マイクロソフトのazureの他のいくつかのフリーソフト）は必要ないため、まだ検証していません。 Yuriy Asaulenko 2018.05.17 21:50 #9220 マキシム・ドミトリエフスキーマイクロソフトもazureで無料のものを用意しています）私は必要ないのでまだ見ていません。 オン。MSのフリーペーパーは小さくて悪い)) 1...915916917918919920921922923924925926927928929...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシム、とにかく何を予測因子として使うのか？もちろん、秘密でなければの話ですが。
現在では単なる価格系列であり、RF用に何らかの変換が行われているわけではない
NSの場合、正規化されたインクリメントを使用することができます。しかし、私は聖杯を持って いない、私はここで何の権威だ。このアレシェンカは
暴飲暴食のポイントをひとことで言うと？言葉の壁で理解できない...。
先生の記事に従って森のコーデをしたら、いろいろと質問しますが、答えてくれますか？
愉快の極み。中国人は何でもかんでもなじるが、これは記事から私の考えが全て入っている。
はファジィルールによって予測変数からノイズを除去し，出力は強化学習によって学習されたリカレントネットワークの入力に供給されます．
しかし、金融問題は非常に複雑であり、ファジーメンバーシップ関数を 手動で設定することは困難である。
図2 ロバストな特徴学習と自己学習型取引を実現するファジーDRNの概要
私たちは、ファジーメンバーシップ関数を経験から直接学ぶことを好みます。したがって、我々はメンバーシップ関数を直接学習 することを好む。この考え方はセクションIVで詳述する。
だから、その発想は本当にいい!
それは、日常的な考えです。今も昔も主婦はみんな、こんなニューラルネットワークのアーキテクチャを考えているんだ
Particularsは、自分で考えないとどこにも出てこない面白さがある
https://github.com/Roffild/RoffildLibrary
ディスカッション（願わくば、このスレッドが再びバンプされないように）。
https://www.mql5.com/ru/forum/245373
気にしないでください :)
現在、googleでvpsをやって いる...ご指摘の通りです。マイクロ問題なさそうだが、まだそのモードには到達していない。
マイクロソフトのazureの他のいくつかのフリーソフト）は必要ないため、まだ検証していません。
マイクロソフトもazureで無料のものを用意しています）私は必要ないのでまだ見ていません。