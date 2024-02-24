トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2164

アレクセイ・ニコラエフ

もう別れを告げたのに、帰らないんですね。それはあなたの 本当の名字ですか？

なぜそう思うのですか？

それは、上記のMoDに関する多くの研究を、どのように市場に適用するかということです。

デモで証明する例が必要な場合は、アドバイスください。

 
Wizard2018：

アマチュア無線のアプローチは、常に市場でよい結果を出してきました :))))少なくとも、純血の数学者よりはずっとましだ。:))))まったく、何一つうまくいったことがない人。

この スレッドを乱立させるより、別のスレッドで議論する価値がある。

アレクセイ・ニコラエフ

質を犠牲にして量を追う(

そして、このことが、リテールFXの沼が常に停滞し、いつか干上がるかもしれない理由の一つであることは間違いないでしょう。

ただ、座って自分の仕事をする姿を想像するのが好きなんです。

と言って、車や事務所に入ってきたかかしが「利益を見せろ」などと言い始める。

昔はそんなことで人を葬っていたが、今はリベラルな価値観という。

 
vladavd:

新し物好きの技術信奉者の傲慢さ。もちろん、あなたが来る前は何もなくて、みんなゴボウでお尻を拭いていたんですけどね...。と、レンガでライフルを掃除する。


p.s. 本当は全部の穴に顔を貼り付ければいいのに、どうやらこの掲示板のモデレーションはオフトップで戦うことを許さないようですね、悲しいです。

正弦波は何を教えてくれるのか？正弦波であること。ヒーヒー言ってます。

 
このテーマでスレッドを立ち上げれば、実質的な議論ができる。

 
そのようなニックネームがどのように掲示板に表示されるかわからない場合は、機械学習を適用してください。

しかし、ここでまたもやMoDが無力であることが心配です。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ただ、そこに座って、誰にも触れず、自分のことに専念している姿を想像するのが好きなんです。

と言って、車や事務所に入ってきたかかしが「利益を見せろ」などと言い始める。

昔はそれで葬られたけど、今はリベラルな価値観と言われてる。

どちらかというと「広告は商売のエンジンだ」という価値観に近い。

Foursquareのセクションは、このような人たちの努力のおかげでしぼんでいきましたが、今ではここに来ています。

 
アレクセイ・ニコラエフ

このテーマでスレッドを立てれば、有意義な議論ができるはずです。

教授も支部を立ち上げて、儲かる取引の仕方を教えてあげたらどうですか？ああ......羊は教えられないんだ。それが理由ですか？

誰もが知っている口説き方。ヒーヒー言ってます。

続けて

 
vladavd:


あなたのメッセージから素直でない(気取った？)パトスをすべて取り除くと、あなたの姿だけが残りますが、残念ながらこの姿の値＝0です

CDを推定する際に基本的な関数に渡すことは全く問題なく、十分な粘り強さがあれば、所定の誤差で逆変換することが可能です。

しかし、この「岩のイメージ」を使ってトレードするためには、分解されたシグナルと相場の動きの両方に対応する再現 性が必要であるという問題は変わりません......。を一言で言うと

基礎機能でこんなおっぱいを見たら、売れなきゃ終わり！？


UPDです。

Kotelnikovの定理で何を見つけることができるかを忘れてしまった人のために。

https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html


 
イゴール・マカヌ

あなたのメッセージから素直でない(気取った？)パトスをすべて取り除くと、あなたの姿だけが残りますが、残念ながらこの姿の値＝0です

CDを推定する際に基本的な関数に渡すことは問題なく、十分な粘り強さがあれば、所定の誤差で逆変換が可能です

しかし、この「岩のイメージ」を使ってトレードするためには、分解されたシグナルと相場の動きの両方に対応する再現 性が必要であるという問題は変わりません......。を、視野に入れる。

こんなおっぱいを見てしまったら、売れなくなる、それだけです。

そうですね。そうなんです。流用です。

