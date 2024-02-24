トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 928 1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.05.19 11:46 #9271 マキシム・ドミトリエフスキーアケロが来週も欠場しない限りは。 私の基本戦略は最悪だと思いました。どなたか、代理店を使って改善しようとする基本的な戦略を教えていただけませんか？カウンタートレンドに乗る。外科医として言っているのです。最も適切な方法だと思います。引き際ほど分析に適したタイミングはない...。 削除済み 2018.05.19 12:10 #9272 ミハイル・マルキュカイツカウンタートレンドに乗る。外科医として言っているのです。最も適切な方法だと思います。引き際ほど分析に適したタイミングはない...。https://www.mql5.com/en/code/19598 とりあえずこれにしておこう、古来からの戦略だが、光学には向いている Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD 投票: 152018.01.22Vladimir Karputovwww.mql5.com Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the... Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:16 #9273 基本戦略は、分析する瞬間（時間）を選択するためにのみ必要である。静的で、最適化パラメータを持たないことも可能です。基本戦略を最適化すれば、クソほど機種が増える。基本戦略の最適化は意味をなさない。ロードはNSが担当する。基本戦略に、1日の取引数 という便利なパラメータを設定し、すでにNSの訓練に使っていれば十分なのだが......。 Dr. Trader 2018.05.19 12:22 #9274 mnogovhodov_02 2016 arr_Buyはこのようになりました。 y_predy_true0101017975244512431024208 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:25 #9275 マキシム・ドミトリエフスキー女の子は、あなたの言うとおりだけど、もっとシャンパンが必要よと言う。 彼女はクールだ 挨拶したと伝えてくれ!!!! 削除済み 2018.05.19 12:28 #9276 ミハイル・マルキュカイツカッコイイ！！よろしくね!!!! OK、あなたも彼女から :) Dr. Trader 2018.05.19 12:31 #9277 代替品です。確率のないクラスで一度に結果を出す。私にはその方が悪いように思えます。 y_predy_true010817447249811861829900 Mihail Marchukajtes 2018.05.19 12:32 #9278 マキシム・ドミトリエフスキー OK、あなたも彼女から :)TCに関連した冷静な考えを教えてくれるかもしれませんね。できること、できないこと......。 削除済み 2018.05.19 12:35 #9279 ミハイル・マルキュカイツTCに関連した冷静な考えを教えてくれるかもしれませんね。できること、できないこと......。彼女は、私は頭がいいから、オーストラリアに連れて行ってあげればいいと言う。 そのためには偽装結婚が必要 Dr. Trader 2018.05.19 12:46 #9280 サンサニッチ・フォメンコこれらのテーブルからのエラーを標準としてカウントするのはやめました。 このように推論して、クラス1を直接取ると、より分かりやすくなります。最初のクラス「0」はクラス「1」＝86118の予測値を与え、クラス「1」はクラス「1」＝12256の予測値を与えています。つまり、クラス "1 "がエントリー/ポジションの場合、正しい予測値=12256に対して、誤ったクラス予測値=86118、つまり誤差=86116/(86116+12256) = 87.5%9(!!)となり、これは大変なことになるのです。しかし、クラス "0 "の位置づけは非常にまともで、意思決定において誤りのある "0 "は5.3％しかない。私も機種を比較するときは、このような表は使いません。わかりやすくするために、ここに追加しました。すぐに、「1」があるべきところに「0」の束が投影されていることがわかり、1本の木で投影が悪いことがすぐにわかる。 1...921922923924925926927928929930931932933934935...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アケロが来週も欠場しない限りは。
私の基本戦略は最悪だと思いました。どなたか、代理店を使って改善しようとする基本的な戦略を教えていただけませんか？
カウンタートレンドに乗る。外科医として言っているのです。最も適切な方法だと思います。引き際ほど分析に適したタイミングはない...。
https://www.mql5.com/en/code/19598
とりあえずこれにしておこう、古来からの戦略だが、光学には向いている
mnogovhodov_02 2016 arr_Buyはこのようになりました。
代替品です。確率のないクラスで一度に結果を出す。私にはその方が悪いように思えます。
TCに関連した冷静な考えを教えてくれるかもしれませんね。できること、できないこと......。
これらのテーブルからのエラーを標準としてカウントするのはやめました。
このように推論して、クラス1を直接取ると、より分かりやすくなります。最初のクラス「0」はクラス「1」＝86118の予測値を与え、クラス「1」はクラス「1」＝12256の予測値を与えています。つまり、クラス "1 "がエントリー/ポジションの場合、正しい予測値=12256に対して、誤ったクラス予測値=86118、つまり誤差=86116/(86116+12256) = 87.5%9(!!)となり、これは大変なことになるのです。しかし、クラス "0 "の位置づけは非常にまともで、意思決定において誤りのある "0 "は5.3％しかない。
私も機種を比較するときは、このような表は使いません。わかりやすくするために、ここに追加しました。すぐに、「1」があるべきところに「0」の束が投影されていることがわかり、1本の木で投影が悪いことがすぐにわかる。