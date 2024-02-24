トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 928

マキシム・ドミトリエフスキー

アケロが来週も欠場しない限りは。

私の基本戦略は最悪だと思いました。どなたか、代理店を使って改善しようとする基本的な戦略を教えていただけませんか？

カウンタートレンドに乗る。外科医として言っているのです。最も適切な方法だと思います。引き際ほど分析に適したタイミングはない...。

ミハイル・マルキュカイツ

https://www.mql5.com/en/code/19598

とりあえずこれにしておこう、古来からの戦略だが、光学には向いている

Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the...
 
基本戦略は、分析する瞬間（時間）を選択するためにのみ必要である。静的で、最適化パラメータを持たないことも可能です。基本戦略を最適化すれば、クソほど機種が増える。基本戦略の最適化は意味をなさない。ロードはNSが担当する。基本戦略に、1日の取引数 という便利なパラメータを設定し、すでにNSの訓練に使っていれば十分なのだが......。
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buyはこのようになりました。


y_pred
y_true01
010179752445
12431024208
 
マキシム・ドミトリエフスキー

女の子は、あなたの言うとおりだけど、もっとシャンパンが必要よと言う。


彼女はクールだ 挨拶したと伝えてくれ!!!!

ミハイル・マルキュカイツ

カッコイイ！！よろしくね!!!!

OK、あなたも彼女から :)
 

代替品です。確率のないクラスで一度に結果を出す。私にはその方が悪いように思えます。


y_pred
y_true01
08174472498
11861829900
 
マキシム・ドミトリエフスキー
TCに関連した冷静な考えを教えてくれるかもしれませんね。できること、できないこと......。

ミハイル・マルキュカイツ

TCに関連した冷静な考えを教えてくれるかもしれませんね。できること、できないこと......。

彼女は、私は頭がいいから、オーストラリアに連れて行ってあげればいいと言う。

そのためには偽装結婚が必要

 
サンサニッチ・フォメンコ

これらのテーブルからのエラーを標準としてカウントするのはやめました。

このように推論して、クラス1を直接取ると、より分かりやすくなります。最初のクラス「0」はクラス「1」＝86118の予測値を与え、クラス「1」はクラス「1」＝12256の予測値を与えています。つまり、クラス "1 "がエントリー/ポジションの場合、正しい予測値=12256に対して、誤ったクラス予測値=86118、つまり誤差=86116/(86116+12256) = 87.5%9(!!)となり、これは大変なことになるのです。しかし、クラス "0 "の位置づけは非常にまともで、意思決定において誤りのある "0 "は5.3％しかない。

私も機種を比較するときは、このような表は使いません。わかりやすくするために、ここに追加しました。すぐに、「1」があるべきところに「0」の束が投影されていることがわかり、1本の木で投影が悪いことがすぐにわかる。

