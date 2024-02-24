トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 919 1...912913914915916917918919920921922923924925926...3399 新しいコメント geratdc_ 2018.05.16 19:34 #9181 同じですが、逆指値はすでに20pipsです。年間5月から5月までテストをしていますが、2018年の最初の10年間はすべてが始まります。デポ100ユーロ、5％のドローダウンで緊急注文を発動し、その後価格方向の反転をキャッチしています。でも、このシステムも設定が拾われただけで負けているんですよ。嗚呼。負ける頻度も少なくなっていますが。 今週中にExpert Advisorを更新する予定です。もしかしたら、このアイデアが誰かの役に立つかもしれません。私はまた、戦略の変更について言及する必要があります、それはクールなものですが、私はそれが例えば、過去10回の取引の1取引の収益性を評価するような方法でそれを実装するために失敗しました、私の計算は平均であり、私は確かにそれで遊ぶことができますが、戦略の変更がトリガされる前に預金がほぼ失われています。EAの履歴の利益を取り、履歴のトレード数で割っています。この係数（比率）が値＜TakeProfit/3で戦略変更が有効になります。3で割っているのは、カウンターオーダーのためで、原則としてEAは3回取引しないとTakeProfitが得られないからです。反対売買を行った場合は、1注文を基準とします。その逆も然り。このようなアドオンを使って、Expert Advisorの収益が安定しないので、損をしないようにサポートしたいです。 geratdc_ 2018.05.16 19:49 #9182 カーテンそして、再び漂流物の上に合体した。26/09/2017.ただ、平場のバーが少し太くなっただけで、反転を捉えるまでには至らず......。最大50-100pipsです。リバースは、おそらく保証金を食いつぶすでしょう。今から100pips刻みで入れて、様子を見ます。そしてどうなるかというと、Expert Advisorがなくなってしまうのです。ロット3で1000ポイント預けている状態で、100ポイントも間違った方向に転がすわけにはいかない...。一般に、市場はごまかしがきかないものです ))彼は自分の仕事を理解している。 ところで、このマーケットのシナリオについて思うところがあるのですが、テストしてみましょうか :) Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 22:22 #9183 もしご面倒でなければ、予測変数のセットとNSまたはscaffoldingのためのトレーニング/テストのターゲットを送ってください。自分が曲がっているのか、道具が間抜けなのか、確かめたい。 geratdc_ 2018.05.16 22:32 #9184 10,000ユーロのデポジットがフラットゾーンを通過した。15回のうち7回逆転すれば十分だった。預金はだいぶ減ったけど、減らないね。へぇー。かっこいいですね。まだテスターで、期間は1年ですが、非常に長いテストです。 geratdc_ 2018.05.16 22:38 #9185 Aleksey Vyazmikin: もしよろしければ、NSやscaffoldingのために予測変数のセットとトレーニング/テストのターゲットを送っていただけないでしょうか - テキストファイルで結構です。自分が曲がっているのか、道具が間抜けなのか、理解したい。Alekseyは、オープンプロジェクトを 作る - YandexDiskにファイルをアップロードし、人々は、特にチップを拾うでしょう）））。そうでなければ、ローカル・イノベーターは皆、取引システムとともに隅に散らばり、より良い時代まですべての下地は埋もれてしまう。何もかもが明確でなく、ただ煙幕を張っているだけ。オーストラリアへ飛び立つ前のマックスに、そろそろ「A」チームを送り込む時期だと思う。理由があるから興味があるんだ) Mihail Marchukajtes 2018.05.17 10:29 #9186 どうだろう、俺のTSは預金の60%で月400%もやってくれる。それは、今までのどんなリターンよりも良いものだろう。リスクを 10％に抑えることで、月に100～150％の利益を得ることができる...。年間ではありませんが...。其れ故に... Dr. Trader 2018.05.17 10:52 #9187 マックスにTS信号の反転を教える :) 彼は厳密には赤字であり、逆にトレードするとプラスになる。 Mihail Marchukajtes 2018.05.17 10:56 #9188 Dr.トレーダーマックスにTS信号の反転を教える :) ポンドは厳密には赤字であり、逆に取引すればプラスになる。教えるか教えないか...。頑固な人は、残念ながら新しい知識を理解することはできませんが...。 削除済み 2018.05.17 11:13 #9189 Dr.トレーダーマックスにTS信号の反転を教える :) 彼は反対売買をすると、厳密にはマイナスポジションになる。ポンドでは別バージョンで、テストです。 来週、再トレーニングを行う予定ですが、どのような偏差があるのかを確認したいので、実際に失敗しないようにしたいと思います。 Mihail Marchukajtes 2018.05.17 11:15 #9190 マキシム・ドミトリエフスキーポンドは別バージョンで、テストです。 来週、再トレーニングをします。そして、そんな大物投資家に吊るし上げられないように......。:-) 1...912913914915916917918919920921922923924925926...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同じですが、逆指値はすでに20pipsです。年間5月から5月までテストをしていますが、2018年の最初の10年間はすべてが始まります。デポ100ユーロ、5％のドローダウンで緊急注文を発動し、その後価格方向の反転をキャッチしています。でも、このシステムも設定が拾われただけで負けているんですよ。嗚呼。負ける頻度も少なくなっていますが。
今週中にExpert Advisorを更新する予定です。もしかしたら、このアイデアが誰かの役に立つかもしれません。私はまた、戦略の変更について言及する必要があります、それはクールなものですが、私はそれが例えば、過去10回の取引の1取引の収益性を評価するような方法でそれを実装するために失敗しました、私の計算は平均であり、私は確かにそれで遊ぶことができますが、戦略の変更がトリガされる前に預金がほぼ失われています。EAの履歴の利益を取り、履歴のトレード数で割っています。この係数（比率）が値＜TakeProfit/3で戦略変更が有効になります。3で割っているのは、カウンターオーダーのためで、原則としてEAは3回取引しないとTakeProfitが得られないからです。反対売買を行った場合は、1注文を基準とします。その逆も然り。このようなアドオンを使って、Expert Advisorの収益が安定しないので、損をしないようにサポートしたいです。
カーテンそして、再び漂流物の上に合体した。26/09/2017.ただ、平場のバーが少し太くなっただけで、反転を捉えるまでには至らず......。最大50-100pipsです。リバースは、おそらく保証金を食いつぶすでしょう。今から100pips刻みで入れて、様子を見ます。そしてどうなるかというと、Expert Advisorがなくなってしまうのです。ロット3で1000ポイント預けている状態で、100ポイントも間違った方向に転がすわけにはいかない...。一般に、市場はごまかしがきかないものです ))彼は自分の仕事を理解している。
ところで、このマーケットのシナリオについて思うところがあるのですが、テストしてみましょうか :)
10,000ユーロのデポジットがフラットゾーンを通過した。15回のうち7回逆転すれば十分だった。預金はだいぶ減ったけど、減らないね。へぇー。かっこいいですね。まだテスターで、期間は1年ですが、非常に長いテストです。
もしよろしければ、NSやscaffoldingのために予測変数のセットとトレーニング/テストのターゲットを送っていただけないでしょうか - テキストファイルで結構です。自分が曲がっているのか、道具が間抜けなのか、理解したい。
Alekseyは、オープンプロジェクトを 作る - YandexDiskにファイルをアップロードし、人々は、特にチップを拾うでしょう）））。そうでなければ、ローカル・イノベーターは皆、取引システムとともに隅に散らばり、より良い時代まですべての下地は埋もれてしまう。何もかもが明確でなく、ただ煙幕を張っているだけ。オーストラリアへ飛び立つ前のマックスに、そろそろ「A」チームを送り込む時期だと思う。理由があるから興味があるんだ)
彼は厳密には赤字であり、逆にトレードするとプラスになる。
ポンドは厳密には赤字であり、逆に取引すればプラスになる。
教えるか教えないか...。頑固な人は、残念ながら新しい知識を理解することはできませんが...。
彼は反対売買をすると、厳密にはマイナスポジションになる。
ポンドでは別バージョンで、テストです。
来週、再トレーニングを行う予定ですが、どのような偏差があるのかを確認したいので、実際に失敗しないようにしたいと思います。
ポンドは別バージョンで、テストです。
来週、再トレーニングをします。
そして、そんな大物投資家に吊るし上げられないように......。:-)