多くのパラメータを弄ったので、まだはっきりとは言えませんが、0.1程度の改善でした。もしかしたら、私の知らないテクニックがあるかもしれないので、質問させていただきました。
もちろん可能ですが、部分的に行う必要があります（サーバーの不具合）。フィルターセット - 売買できない場所を定義する、MaloVhodovセット - きちんと利益を得るためのトレンドエントリ、MnogoVhodovセット - 利益の出ないものを除くすべてのエントリ。
手始めにmalovhodovを試してみました。
arr_Vektor_Week、arr_Vektor_Dayなどを元に、2015年からarr_Buyを予測するようにforestに教えてみた。
クラスは非常にアンバランスで（クラス0はクラス1の10倍以上の例がある）、これが難易度を高めています。
に訓練された2015年のツリーです。
いずれの場合も予測精度は低いが、少なくとも50％以上の精度を有している。
ツリーはこんな感じです。
そこには常に、左がTRUE、右がFALSE。楕円の場合、予後は四捨五入が必要です（＞0.5→1、＜0.5→0） mnogovhodovを試してみます。
うわー、なんて小さな小さな木なんだ驚きました!ツリーからは、トレンドの転換点、つまり一番底で買いたいという思いが読み取れました。あなたのシステムでは、他の予測因子は情報量が少なかったのですか？楕円の中の数字は何ですか？
私の森羅万象が駆け巡りました。
お目当てのクラスは、テストでは半分以上別のクラスになっていたが、トレーニングではきれいに分かれた)
その中には，木や予測変数のパラメータを選択する過程で却下されたものもある．情報量については一概に言えませんが、今回はこのようなものが一番しっくりきました。
楕円は、木による予測です。私のツリーは「アノバ」モードで学習されました。つまり、特定の予測値0や1ではなく、確率が与えられています。0.5より大きいものは、クラス1の可能性が高い。0.5未満のものは、クラス0の可能性が高いです。つまり、0か1に近いほど、予測の信頼性が高いということだ。
プログラム的にツリーを記述する方法は、以下の通りである。
トレーダー博士 - 画面が名前をカットしてしまうので、ツリーの中に予測変数のリストを書いてください。
そうか、気がつかなかった。ガラケーでは、なんとなくリストやルールが見やすかったです。今はガタがないので、別の方法を探します。
昨日、arr_iDeltaの情報を様々なバリエーションで作り直し、2種類の予測子を追加し、H4,MN1,W1についてより完全な計算ができるようにしました。
ちなみに、ほとんどの予測変数はスクリプトで計算し、新しい予測変数はEAで計算し、結果は一致する、つまりピーキングがない。
コード形式での解釈をありがとうございました興味があれば、Si先物の接着に関するデータも。
もう一度ファイルを添付しますので、実験してみてはいかがでしょうか。