マキシム・ドミトリエフスキー
然う然う

古いプレディクターでストラテジーを構築することは可能ですか、単位はいくつで、組み合わせの総数は？

 
マキシム・ドミトリエフスキー
現在は40個ですが、基本的には1個で、異なる条件で学習させ、その結果をすべて平均化したものです。

たくさん、100個も思いつかない！？また、予測因子とその組み合わせの数は？

 
マキシム・ドミトリエフスキー
25から200の予測変数で、様々な戦略に対応 :) 作り上げる必要はなく、初期のものを少し修正するだけでよい。

不思議なんですが、それぞれのTCに所属していることを示すマークはどうするんですか？例えば、200の列があり、どこかに25の値で埋まっていて、残りの175には何があるのか、つまりユニークな変数値（predictor）なのか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私は撃ち落とした。

春まで撮りたかったけど、夏まで撮れました。

オーストラリアからの写真を待っています。）

投資家 - $50kから検討

私は理解できませんが、お金を稼ぐためにNSを教えたのですか？）

geratdc_:

意味がわからない、NSにお金の稼ぎ方を教えたのだろうか))

できることはほとんど全部やりました :)最高傑作 ではありませんが、たまにならうまくいくでしょう、これ以上やっても意味がありません。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
まあ、できることはほとんど全部やったんだけどね :) 最高級品ではないけれど、時々は何かうまくいくだろう。

赤字にならずに年商100％を達成できるのか？負けに対する保護はどうなっているんだ？ 普通のストップロスか？預金封鎖に悩んでいます。これが、すべての専門家を儲けさせる鍵だと私は思っています。私は真剣です :)


でも、全体としては、あなたを応援しています。これだけの時間と労力がかかっているのです。そろそろ利益を求めてもいいのではないでしょうか。

geratdc_:

赤字にならずに年商100％を達成できるのか？そこでは、通常のストップロス対策はどうなっているのでしょうか？

ええ、定期的な再教育を考慮すると、そのくらいが平均的なのでしょうか。

持続的な市場を選択し、ニュースのでたらめさで市場を閉鎖すれば、もっと

ストップ、まあ。

geratdc_:

でも、全体としては、あなたを応援しています。これだけの時間と労力がかかっているのです。NSにリターンを要求する時期が来た。

時間や手間がかかるので)、ニューラルネットワークの知識を得るという意味ではOKです)。

 

緊急指令の取得（繰り返しによる量の増加

緊急注文の反転（出来高が増え、ブレイクイーブンになる）を考案しました。預かり金の取り合いをしているようですが、あまり安定はしていないようです。市場は、緊急注文がバー上のボラティリティを欠く、フラットな期間にそれを征服する。もちろん、100回反復することも可能ですが、反転にはコストがかかります。緊急注文の開始価格から価格が10ポイント間違った方向に動いた場合（ステップが設定されている）、緊急注文は閉じられ、代わりに新しい注文が開始されます。タスクは単純です - 次の価格の方向をキャッチするために、それはバーが上がるか下がる前に、バーの内側に上下に移動...ただ、一般的には緊急注文を1つだけ投げるよりは良いのですが、EAが開いた後にドローダウンが大きくなった場合、逆に緊急注文を1つ閉じる方が痛いこともありますが...。しかし、ポイントは、度重なる緊急指令が不発に終われば、預金は損失を被ることになり、逆であれば、より長く預金を維持することができるという点です。すでにテスト済みで、500ユーロからの大口入金に対して反転が実装されています。500ユーロの大口入金にはリバースが有効だが、小口入金には単に食べてしまい、「金はどこだ」と怪訝な顔をする)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そうですね、定期的な再教育を考慮すると、平均的なところでしょう

もし、市場がしつこく、でたらめなニュースばかりで閉口していたら、もしかしたらもっと

はやまる

投資損のリスクを最小限に抑えて年間X2成功!

それ以外はすべて、沈没した日付だけが不明な沈没ゲームです。これはあくまでゲーマー向けで、真面目なビジネスマンは安定した収入を好みますし、彼らにとっては銀行預金の利率からX2、X3の％リターンを出した人が格好の金融マンなのです。

