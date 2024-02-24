トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 918 1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:32 #9171 マキシム・ドミトリエフスキー 然う然う古いプレディクターでストラテジーを構築することは可能ですか、単位はいくつで、組み合わせの総数は？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:34 #9172 マキシム・ドミトリエフスキー 現在は40個ですが、基本的には1個で、異なる条件で学習させ、その結果をすべて平均化したものです。たくさん、100個も思いつかない！？また、予測因子とその組み合わせの数は？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.16 12:41 #9173 マキシム・ドミトリエフスキー 25から200の予測変数で、様々な戦略に対応 :) 作り上げる必要はなく、初期のものを少し修正するだけでよい。不思議なんですが、それぞれのTCに所属していることを示すマークはどうするんですか？例えば、200の列があり、どこかに25の値で埋まっていて、残りの175には何があるのか、つまりユニークな変数値（predictor）なのか？ geratdc_ 2018.05.16 18:51 #9174 マキシム・ドミトリエフスキー私は撃ち落とした。 春まで撮りたかったけど、夏まで撮れました。 オーストラリアからの写真を待っています。） 投資家 - $50kから検討私は理解できませんが、お金を稼ぐためにNSを教えたのですか？） 削除済み 2018.05.16 18:55 #9175 geratdc_: 意味がわからない、NSにお金の稼ぎ方を教えたのだろうか)) できることはほとんど全部やりました :)最高傑作 ではありませんが、たまにならうまくいくでしょう、これ以上やっても意味がありません。 geratdc_ 2018.05.16 18:58 #9176 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、できることはほとんど全部やったんだけどね :) 最高級品ではないけれど、時々は何かうまくいくだろう。赤字にならずに年商100％を達成できるのか？負けに対する保護はどうなっているんだ？ 普通のストップロスか？預金封鎖に悩んでいます。これが、すべての専門家を儲けさせる鍵だと私は思っています。私は真剣です :) でも、全体としては、あなたを応援しています。これだけの時間と労力がかかっているのです。そろそろ利益を求めてもいいのではないでしょうか。 削除済み 2018.05.16 19:00 #9177 geratdc_:赤字にならずに年商100％を達成できるのか？そこでは、通常のストップロス対策はどうなっているのでしょうか？ええ、定期的な再教育を考慮すると、そのくらいが平均的なのでしょうか。 持続的な市場を選択し、ニュースのでたらめさで市場を閉鎖すれば、もっと ストップ、まあ。 削除済み 2018.05.16 19:02 #9178 geratdc_: でも、全体としては、あなたを応援しています。これだけの時間と労力がかかっているのです。NSにリターンを要求する時期が来た。時間や手間がかかるので)、ニューラルネットワークの知識を得るという意味ではOKです)。 geratdc_ 2018.05.16 19:08 #9179 緊急注文の反転（出来高が増え、ブレイクイーブンになる）を考案しました。預かり金の取り合いをしているようですが、あまり安定はしていないようです。市場は、緊急注文がバー上のボラティリティを欠く、フラットな期間にそれを征服する。もちろん、100回反復することも可能ですが、反転にはコストがかかります。緊急注文の開始価格から価格が10ポイント間違った方向に動いた場合（ステップが設定されている）、緊急注文は閉じられ、代わりに新しい注文が開始されます。タスクは単純です - 次の価格の方向をキャッチするために、それはバーが上がるか下がる前に、バーの内側に上下に移動...ただ、一般的には緊急注文を1つだけ投げるよりは良いのですが、EAが開いた後にドローダウンが大きくなった場合、逆に緊急注文を1つ閉じる方が痛いこともありますが...。しかし、ポイントは、度重なる緊急指令が不発に終われば、預金は損失を被ることになり、逆であれば、より長く預金を維持することができるという点です。すでにテスト済みで、500ユーロからの大口入金に対して反転が実装されています。500ユーロの大口入金にはリバースが有効だが、小口入金には単に食べてしまい、「金はどこだ」と怪訝な顔をする) geratdc_ 2018.05.16 19:10 #9180 マキシム・ドミトリエフスキーそうですね、定期的な再教育を考慮すると、平均的なところでしょう もし、市場がしつこく、でたらめなニュースばかりで閉口していたら、もしかしたらもっと はやまる投資損のリスクを最小限に抑えて年間X2成功! それ以外はすべて、沈没した日付だけが不明な沈没ゲームです。これはあくまでゲーマー向けで、真面目なビジネスマンは安定した収入を好みますし、彼らにとっては銀行預金の利率からX2、X3の％リターンを出した人が格好の金融マンなのです。 1...911912913914915916917918919920921922923924925...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
古いプレディクターでストラテジーを構築することは可能ですか、単位はいくつで、組み合わせの総数は？
現在は40個ですが、基本的には1個で、異なる条件で学習させ、その結果をすべて平均化したものです。
たくさん、100個も思いつかない！？また、予測因子とその組み合わせの数は？
25から200の予測変数で、様々な戦略に対応 :) 作り上げる必要はなく、初期のものを少し修正するだけでよい。
不思議なんですが、それぞれのTCに所属していることを示すマークはどうするんですか？例えば、200の列があり、どこかに25の値で埋まっていて、残りの175には何があるのか、つまりユニークな変数値（predictor）なのか？
私は理解できませんが、お金を稼ぐためにNSを教えたのですか？）
まあ、できることはほとんど全部やったんだけどね :) 最高級品ではないけれど、時々は何かうまくいくだろう。
赤字にならずに年商100％を達成できるのか？負けに対する保護はどうなっているんだ？ 普通のストップロスか？預金封鎖に悩んでいます。これが、すべての専門家を儲けさせる鍵だと私は思っています。私は真剣です :)
でも、全体としては、あなたを応援しています。これだけの時間と労力がかかっているのです。そろそろ利益を求めてもいいのではないでしょうか。
ええ、定期的な再教育を考慮すると、そのくらいが平均的なのでしょうか。
持続的な市場を選択し、ニュースのでたらめさで市場を閉鎖すれば、もっと
でも、全体としては、あなたを応援しています。これだけの時間と労力がかかっているのです。NSにリターンを要求する時期が来た。
時間や手間がかかるので)、ニューラルネットワークの知識を得るという意味ではOKです)。
緊急注文の反転（出来高が増え、ブレイクイーブンになる）を考案しました。預かり金の取り合いをしているようですが、あまり安定はしていないようです。市場は、緊急注文がバー上のボラティリティを欠く、フラットな期間にそれを征服する。もちろん、100回反復することも可能ですが、反転にはコストがかかります。緊急注文の開始価格から価格が10ポイント間違った方向に動いた場合（ステップが設定されている）、緊急注文は閉じられ、代わりに新しい注文が開始されます。タスクは単純です - 次の価格の方向をキャッチするために、それはバーが上がるか下がる前に、バーの内側に上下に移動...ただ、一般的には緊急注文を1つだけ投げるよりは良いのですが、EAが開いた後にドローダウンが大きくなった場合、逆に緊急注文を1つ閉じる方が痛いこともありますが...。しかし、ポイントは、度重なる緊急指令が不発に終われば、預金は損失を被ることになり、逆であれば、より長く預金を維持することができるという点です。すでにテスト済みで、500ユーロからの大口入金に対して反転が実装されています。500ユーロの大口入金にはリバースが有効だが、小口入金には単に食べてしまい、「金はどこだ」と怪訝な顔をする)
もし、市場がしつこく、でたらめなニュースばかりで閉口していたら、もしかしたらもっと
投資損のリスクを最小限に抑えて年間X2成功!
それ以外はすべて、沈没した日付だけが不明な沈没ゲームです。これはあくまでゲーマー向けで、真面目なビジネスマンは安定した収入を好みますし、彼らにとっては銀行預金の利率からX2、X3の％リターンを出した人が格好の金融マンなのです。