Renat Akhtyamov 2018.05.18 17:58 #9231 マキシム・ドミトリエフスキー を発見したのでしょうか？ 哲学的な問いかけですが...。その答えがここにあります。 リアルで全デポに入る？ もし「NO !"なぜダメなのか？ 削除済み 2018.05.18 18:00 #9232 レナト・アフティアモフもっと哲学してこいよ。哲学が終わったら、ぜひシェアしてください。 Dr. Trader 2018.05.18 18:11 #9233 レナト・アフティアモフその答えがここにあります。リベットを使った絵でお金を稼ぐことくらいはできるはずです。そして彼はさらに悪いことに、何か大きなニュースがあって市場のパターンが変わると、すぐに利益が減ってしまったのです。 だから、フリップのことを言ったんだ。彼が言うことを聞いていれば、その瞬間から利益が出ていたはずだ。 Renat Akhtyamov 2018.05.18 18:15 #9234 Dr.トレーダーあなたの写真では、少なくともリベットを使ってお金を稼ぐことができます。そして、彼の場合はさらにひどく、何か大きなニュースがあり、市場のパターンが変わると、すぐに利益が減ってしまったのです。 パターンはいつも 同じです。 95%ATSのデモ/リアルの始まり。 これがある場合、PBXはスクラップされます。 削除済み 2018.05.18 18:21 #9235 アハハ...発射してください 他に選択肢は？ Andrei01 2018.05.18 18:25 #9236 Dr.トレーダーあなたの写真では、少なくともリベットを使ってお金を稼ぐことができます。そして彼はさらに悪いことに、何か大きなニュースがあって市場のパターンが変わると、すぐに利益が減ってしまうのです。 だから、フリップのことを言ったんです。彼が言うことを聞いていれば、その後も利益を上げていたはずです。トレンドが目立たず、長い間、行ったり来たりしてふらふらしているため、トレードが騒がしくなり、横ばいになるということです。 NSであれば、トレーニングに提出する前のインプットがフィルタリングされていない状態であることも意味します。当たり前のように思える。 削除済み 2018.05.18 18:33 #9237 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 TRAIN RMS ERRORS 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 OOB RMS ERRORS 2018.05.18 23:31:53.169 Core 1 2018.05.17 23:59:59 0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988 Dr. Trader 2018.05.18 18:34 #9238 マキシム・ドミトリエフスキー悪意のあるココナッツがあることを教えてあげよう）今、彼は毎日テストカーブにしがみつきそうだ。助けようとすること。取引による利益を見る - 戦略がランダムである場合、各取引は手数料+スプレッドに等しい損失をもたらすでしょう。 平均損失が手数料＋スプレッドより大きい場合、cpは本来とは逆方向に厳密な取引をしていることになります。エラーを探す、何かが間違っている。トレーニング期間を長くして、2〜3ヶ月はかかるようにしてください。 特にポンドの取引を見てください。下手なランダム戦略では、常に赤字で厳密に取引することは不可能で、統計的に不可能です。戦略は良いのですが、シグナルを逆にした方が良かったのでは？トレーニングデータでクラス0とクラス1が混在しているのでは？ 削除済み 2018.05.18 18:37 #9239 Dr.トレーダー私は助けようとしているのです。市場が何か変化しているという実感があれば、それに頼るのも分からなくはないのですが。 平均損失が手数料＋スプレッドより大きい場合、cpは必要以上に反対方向に厳しく取引していることになります。エラーを探す、何かが間違っている。トレーニング期間を長くして、2〜3ヶ月はかかるようにしてください。わかったよ。ポンドでは別のモデルがあったことはすでに書きましたが（まとめてやっているので見落としていたのかもしれません）、ユーロでも、今週初めから別のモデルを使っています。 地道にやっています、TPが良くなってきたと思ったら、また元に戻ったりして。 というのは、例えば上のスクリーンショットのように、もっと良いアップデートがあるからです。来週はもう新作をアップします forexman77 2018.05.18 19:12 #9240 モデルを再トレーニングしない方法、どなたかご提案ください。 こんな感じで手に入れました。 f1_scoreトレーニング：0.96f1_scoreテスト：0.59 再トレーニングを行いましたか？
