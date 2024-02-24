トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 714

Renat Akhtyamov：

であろう

このMAをニューラルネットワークに送り込んで解析する方法はないのでしょうか、それとも意味がないのでしょうか。

もう一度言いますが、誰もが自分の聖杯を、苦労して手に入れ、欲しがっています。せっかく見つけたのなら、使ってみてください。なぜ、必要のないところに貼り付けるのか？

ここにいるのは、たった一人のグラドル、つまり私です。

 
Alexander_K2：

アレクサンダー みんなすでに自分の端末にグレイルを持っていて、それを見せているんです。

問題は、誰がどれだけ搾り取れるかだ。

 

AUDCADのティッククォートの強さ（右側のチャート）

観測窓＝8時間、読み取り頻度＝2秒。

強弱のつけ方を知っている人が出てこない限り、ニューラルネットワークは予測できない。

 
予測・分類はトレーディングではありません。十分な学習データがあっても、それをすべて取引に反映させるのは簡単ではない。これが理論と実践の違いか...。
 

このスレッドの筆者のブログでは、18ポイント先を予想する実験が紹介されていました。そして、それぞれについて、別のシステム（gbmのforestだと思う）で別の予測を立てていた。

1つのシステム（森・NS）による全出力を一度に予測する方が良いのでは？
18の出力を得るためには、隠れ層のニューロンもたくさん必要で、計算が長くなることは理解しています。しかし、18のシステムを別々に計算するとなると、さらに時間がかかるのではないでしょうか？

ところで、彼はどこに消えたのでしょうか？
エリブラリウス

そこで彼のライブモニターを見たのですが、歩留まりは低いですが、効果はありそうです。

ということで、あまり面白いことはありませんでした。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ライブモニターをどこかに入れていて、歩留まりは悪いですが、動いているようです。

おもんない

まあブログはとても面白いのですが・・・。

問題は、-"1つのシステム（森・NS）によるすべての出力を一度に予測した方が良いのではないか？"ということでした。

また、一般的に、1つのシステムでN個の出力を計算する場合と、N個のシステムで1個ずつ出力する場合の長所と短所は何でしょうか。
 
Mihail Marchukajtes:
予測と分類は取引ではありません。満足のいく学習データが得られたとしても、取引するのは簡単ではありません。これが理論と実践の違いです。

私や他の参加者のカップルは、一度ならずそれを繰り返したが、みんなの関心は、次のグラフィカルな ライブラリ（パッケージ、パラメータ設定）、JMAスタイルで次の奇跡の産業の前のように、に焦点を当てているように。

手が伸びない人...1分足で55％以上の予測精度を得ることは不可能で、通常は52-53％、次のローソク足との相関は約0.05（R^2 = 0.0025）、さらにこの予測は非常にノイジーで、平均化はすべての利点を破壊するが、これが現実で、適応させなければならない真実なのだ。個人的にはまだどうなんだろう((( プット戦略が出てこない。

エリブラリウス
まあ、NSは多次元空間でもうまく機能し、いくつものクラスに分かれるはずなので、意味はないんですけどね。

類は友を呼ぶ

このようにすれば、学習過程はより正しくなるが、実行はより困難になる

qラーニングルール

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&amp;v=ZkZQwKizgLM

Pythonのトレーニングビデオやサンプルをダウンロードすることができますので、興味のある方はご利用ください。


