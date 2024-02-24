トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 715

pantural

私や他の何人かのコントリビューターが何度も繰り返したことですが、皆の関心は、以前のように別のJMAスタイルの奇跡的な産業など、別の聖杯ライブラリ（パッケージ、パラメータ構成）に集中しています。

手が伸びない人...1分足で55％以上の予測精度を得ることは不可能で、通常は52-53％、次のローソク足との相関は約0.05（R^2 = 0.0025）、さらにこの予測は非常にノイジーで、平均化はすべての利点を破壊するが、これが現実であり、適応しなければならない真実であることを彼らはずっと以前に理解していた。個人的にはまだ方法がわかりません((((；ﾟДﾟ)))))))))

ここで重要なのは、市場全体に対するアプローチであることはおわかりでしょう。それが正しければ、TSの導入に時間はかからないでしょう。私の記事を読んでください......その要点は、マーケットへのアプローチを示すことです......。正しくアプローチすれば、かなり面白いアドバンテージを得ることができます。そして、agoldeloがBPの不安定な上のように引用に身を投じる人......。彼らは、最初に持っていたものに固執する傾向があります。もっと広い視野でマーケットを見なければならない。オプションとは何か、どのように期待が形成され、その後どのように取引され、価格がどのように反応するのかをご覧ください。これは、最も正しいアプローチのひとつだと思うのですが......。IMHO

 
ミハイル・マルキュカイツ

それこそが、私が証明しなければならないことだったのです。2月1日からのOOSです。トレード数は60回以下で、バランスカーブもそれほどドローダウンしていない。すごい幸せ。もっとテストが必要だ...。

そして、こちらは500pipsのストップで...。

そして、ここでは「わからない」信号を取り除き、AIが完全に自信を持っている信号だけを残しました。いい写真ですね。しかも全部OOSで、一応...。

そこで聖杯を手に入れたのは誰だ！！！？もっとテストが必要だ......。


ガッカリ 訓練用のプロットであることが判明した。今、やり直し中です...。さて、どうなることやら...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

しかし、ここでは「わからない」信号を取り除き、AIが完全に自信を持っている信号だけを残しました。バターのような絵ですね。しかも全部OOSで、一応...。

私の記憶では、レシェトフ自身が「モデルが確信を持っている信号だけを使う」とそう言っていたように思います。そのために2つのモデルで3元分類の委員会にまで切り替えたのだ。最初から「わかりません」と信号を断っておけばよかったのです。

 
Dr.トレーダー

私の記憶では、レシェトフ自身が「モデルが確信できる信号だけを使え」と言ったのだと思います。さらに、2つのモデルを使った委員会に切り替えて、3元分級器を手に入れることもできた。最初から「わからない」という信号を捨てるべきでしたね。

私は...今、2月の頭からOOSでモデルのトレーニングをしているのですが、今月はどうなることやら...。

 

前の記事ほどバラ色ではないが、100％OOS

そして、ストップなしのこちらも...。


 

ミハイル・マルキュカイツ

このテスターと最適化モードでは、ストップとテイクを使用したり、バーの途中で取引を開始/終了/変更することはできません。Expert Advisor でのすべての取引 操作は、バーの開始時にのみ実行する必要があります。
正しいバー履歴を収集するために、端末は取引日中ずっと取引サーバーに接続されている必要があります。端末の電源が切れていて、いくつかのバーを見逃した場合、ディーリングサーバーからデータをダウンロードします。そして、95％のケースで、本物のohlcの代わりに何も表示されません。
これらのルールに違反した場合は、誤った結果を招くことになります。

このストラテジーをMT5に転送すると、リアルティクモードでかなり真実に近いテストができます。
昔からの習慣で、tickstoryを使ってDukascopyブローカーからMT4に本物のティックを挿入すれば、テストはより信憑性のあるものになります。

 
Dr.トレーダー

私は最初の小節だけしか作業しません。したがって、テスターの結果は信頼できる......。100%

 
ミハイル・マルキュカイツ

市場全体に対するアプローチが重要なんですね。それが正しいものであれば、TSの効果が出るまで長くはかからないでしょう。私の記事を読んでください......その要点は、マーケットへのアプローチを示すことです......。正しくアプローチすれば、かなり面白いアドバンテージを得ることができます。そして、agoldeloがBPの不安定な上のように引用に身を投じる人......。彼らは、最初に持っていたものに固執する傾向があります。もっと広い視野でマーケットを見なければならない。オプションとは何か、どのように期待が形成され、その後どのように取引され、価格がどのように反応するのかをご覧ください。これは、最も正しいアプローチのひとつだと思うのですが......。IMHO

読みましたよ、あなたの投稿と同じく無茶苦茶です。

 
pantural

あなたのこの書き込みと同じように馬鹿馬鹿しいので読んでみてください。

まあ、いいや。批評は高く評価されている......。Way to go....

私の投稿のどこがそんなにおかしいのか、言ってみてください。何が悪いんだ？

 
ミハイル・マルキュカイツ


ミハイルさん、エントロピー／非エントロピーの実験はどのように終わったのでしょうか？

