聖杯はここではない、彼は私の隣に座っている - 彼は彼の目をゴシゴシとこの通信を見ている。
私もだんだんと確率密度や いろいろなものにたどり着いていますが、別の側面から、ムッシュリングからです :) もう少しで、あとはクーラーニングをいろいろな形で理解することだけです
そこでもエントロピーが使われ、エージェントに異なる分布を設定することができます。
そうなんです。
ただ、入り口はランダムではなく、トレードの強弱と厳密にリンクさせる必要があります。その時のために、長い目で見て。
財政が厳しいなら、生活のためだけに、一票を投じよう。叙事詩を続ける力を持つために、確率のために聖杯を投げ出そう。
Show must go on!
まだ未開拓の面白いものがあるので、そこを突いてみるのもいいかもしれません。
狭い定常的な問題に対して、教師あり、教師なし、単なる近似、特徴量探索に意味があるとは思えない。
私もブーストには賛成ですが、彼のオーバーフィットとの戦いには少し反対です。
彼にとっては、オーバーフィットに勝つこと＝特定の木の分割基準＋最小限の木の本数なのです。
私の場合：gbm＋k-fold。今はgbmに落ち着いていますが、Rの他のパッケージ - xgboost、catboost- も試してみました。そこにはオーバーフィット保護機能が組み込まれていますが、gbmほどの喜びは得られませんでした。
とにかく、誰もがわかると思うトップラインはこうだ。
ニューラルネットワークと違って、私は 夜から今まで、ここで、高い 利回りを示しています（もちろん、リアル）。
カーブはもちろん面白いし、無視できないが、利回りが低すぎる。IMHO
そうなんですか？
はい。1 в 1.
DCを含め、そこで最も興味深いのは、予後です。
べからず
先生、またしても普通の奴らに暴露されましたね)))