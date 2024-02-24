トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 707

マキシム・ドミトリエフスキー

ユーロバックスの最新相場のスクリーンショットをお持ちの方はいらっしゃいませんか？

上のスクリーンショット
レナト・アフティアモフ
上のスクリーンショット

スクリーンショットではなく、スタンプです。

要するに、こんな設定の封筒を、気にせず持っていけばいいのです。


 
レナト・アフティアモフ

ウィザード、自慢しに来たんじゃないんだ。

私は、あくまでもバリエーションとして、あるべき姿を示すだけです。

では、間に合わなかったのですか？そうあってほしいということでしょうか？

 
ヴィザード_。

マキシム・ドミトリエフスキー

レナト・アフティアモフ

じゃあ、七面鳥を数分出しておいて、オチてみたら？男子へのリスペクトは大きな価値があります。いつも品番とか出してますよね...。

レナト・アフティアモフ
まあ、トレードしてみてください

まあ、みんな横ばいで安全にトレードしてるし、トレンドでうまく負けることもあるんだけどね

 
マキシム・ドミトリエフスキー

強度を考慮した計算を行うため、エンベロープは有効ではありません。

 
ヴィザード_。

じゃあ、七面鳥を2、3分出しておいてよ、そんなバカなこと言わないでよ。少年たちの尊敬は、大きな価値がある。あなたはいつも...

ノー
